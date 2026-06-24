Gần 8.000 tỷ đồng vốn đầu tư tại Lâm Đồng được tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý

Trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư và khơi thông các nguồn lực kinh tế - xã hội, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đang cho thấy những động thái quyết liệt nhằm tháo gỡ rào cản pháp lý cho hàng loạt dự án ngoài ngân sách. Sau gần hai tháng triển khai rà soát thực tế, hàng chục dự án quy mô lớn đã chính thức tìm được hướng giải quyết, hứa hẹn tạo ra cú hích mới cho bức tranh kinh tế địa phương.

Sáng 24/6, Tổ công tác số 1 của UBND tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành Phiên họp lần thứ 5 nhằm đánh giá toàn diện tiến độ gỡ vướng cho các nhà đầu tư trên địa bàn. Phiên làm việc diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Trọng Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Tổ trưởng Tổ công tác số 1.

Tính đến 22/6/2026, 101/133 dự án đầu tư tại Lâm Đồng đã được định hướng tháo gỡ khó khăn về đất đai và thủ tục, mở ra kỳ vọng mới cho tăng trưởng kinh tế tỉnh. (Ảnh: Kim Hiền)

Báo cáo chi tiết tại cuộc họp cho thấy một bức tranh khả quan. Tính đến ngày 22/6/2026, Tổ công tác số 1 đã rà soát, xem xét xử lý và xác định rõ lộ trình giải quyết cho 101 trên tổng số 133 dự án được giao theo dõi, đạt tỷ lệ 75,93%. Đáng chú ý, nhóm dự án này đang mang theo tổng nguồn vốn đầu tư khổng lồ lên tới khoảng 7.899 tỷ đồng, trải rộng trên quỹ đất hơn 69.142 ha. Việc khơi thông dòng vốn và quỹ đất này có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong thời gian tới.

Đi sâu vào quá trình phân loại, các cơ quan chức năng đã đưa 13 dự án ra khỏi danh sách theo dõi do đã được xử lý dứt điểm hoặc không còn nằm trong phạm vi giải quyết. Cùng với đó, có 11 dự án khác đã vượt qua các rào cản về cơ chế, chính sách và hiện đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Tuy nhiên, môi trường đầu tư thực tế vẫn còn những điểm nghẽn cần sự can thiệp mạnh mẽ hơn. Đối với nhóm dự án đang gặp khó khăn, nguyên nhân chủ yếu vẫn xoay quanh những vướng mắc phức tạp tồn tại nhiều năm liên quan đến lĩnh vực đất đai, quy hoạch, lâm nghiệp, thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc đang phải chờ ý kiến phản hồi từ các cơ quan Trung ương.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên đánh giá cao kết quả đạt được sau gần 2 tháng Tổ công tác vận hành. Theo ông, việc nhận diện, phân loại rõ ràng từng nhóm dự án đã giúp hệ thống chính quyền nhìn trúng những rào cản cốt lõi. Dù vậy, lãnh đạo tỉnh vẫn nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: Việc tháo gỡ khó khăn phải được tiến hành trên tinh thần tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư, song song với việc bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật.

Để dòng vốn đầu tư thực sự chảy vào nền kinh tế, đồng chí Lê Trọng Yên khẳng định Lâm Đồng sẽ kiên định đồng hành cùng doanh nghiệp. Ông nêu rõ thông điệp không để các dự án của những nhà đầu tư có năng lực bị chậm tiến độ chỉ vì vướng mắc thủ tục hành chính, quy hoạch hay cơ chế.

Nhằm hiện thực hóa định hướng trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đối với nhóm dự án nằm trong diện được áp dụng cơ chế, chính sách mới của Quốc hội. Một nhiệm vụ cấp bách khác là phải đẩy nhanh tham mưu các phương án xử lý, siết chặt sự phối hợp nhằm rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục, đặc biệt là trong hai "điểm nóng" quy hoạch và đất đai. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị Tổ công tác số 1 tiếp tục tăng cường đôn đốc, kiểm tra để tạo ra một môi trường thực sự thuận lợi, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư trên toàn địa bàn.