Bạn đọc

Lâm Đồng: Gói thầu thi công Đường GTNT thôn Tân Lạc 1 về tay Nguyễn Lợi

Vượt qua hai đối thủ nhờ tỷ lệ tiết kiệm 14,4%, Công ty Nguyễn Lợi đã chính thức được phê duyệt thực hiện gói thầu thi công đường giao thông nông thôn tại xã Đinh Lạc.

Hà Linh

Trong bối cảnh đẩy mạnh đầu tư công và minh bạch hóa hoạt động đấu thầu, các dự án hạ tầng giao thông tại tỉnh Lâm Đồng đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp. Mới đây, kết quả lựa chọn nhà thầu tại gói thầu thi công đường giao thông nông thôn (GTNT) thôn Tân Lạc 1, xã Đinh Lạc đã phác họa một bức tranh đa diện về năng lực thực thi hồ sơ của các nhà thầu địa phương trước những yêu cầu ngày càng khắt khe của pháp luật.

Kết quả từ cuộc đấu thầu rộng rãi

Ngày 06/01/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Di Linh đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Thi công Đường GTNT thôn Tân Lạc 1 xã Đinh Lạc. Theo đó, đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Nguyễn Lợi (gọi tắt là Công ty Nguyễn Lợi).

qd-3941.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Gói thầu này có giá dự toán được phê duyệt là 4.436.195.205 đồng. Sau quá trình đấu thầu rộng rãi qua mạng, Công ty Nguyễn Lợi đã trúng thầu với giá 3.797.777.468 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu, ngân sách nhà nước đã tiết kiệm được hơn 638 triệu đồng, đạt tỷ lệ giảm giá khoảng 14,4%. Đây là một con số ấn tượng, cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt trong việc sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn lồng ghép tại địa phương.

Khi đối thủ đồng loạt "ngã ngựa"

Theo Biên bản mở thầu ngày 28/11/2025, có 3 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ, gồm: Công ty Nguyễn Lợi, Công ty TNHH Thiên Định và Liên danh Công ty TNHH Hoàng Đức Đà Lạt – Công ty TNHH Tiến Đức. Xét về số lượng, đây là một gói thầu có tính cạnh tranh khá cao. Kết quả phân tích tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 10/BCDG-XD18 lại cho thấy một kịch bản ít ai ngờ tới.

Cả hai đối thủ của Công ty Nguyễn Lợi đều bị loại ngay từ "vòng gửi xe" do không đạt tính hợp lệ của hồ sơ. Cụ thể, Liên danh Hoàng Đức – Tiến Đức mặc dù bỏ giá dự thầu 4.019.199.982 đồng (thấp hơn dự toán) nhưng lại bị kết luận "Không đạt" ở bước đánh giá tính hợp lệ. Sai sót này thường liên quan đến các quy định về bảo đảm dự thầu hoặc thỏa thuận liên danh không đúng mẫu theo quy định mới.

Tương tự, Công ty TNHH Thiên Định với giá dự thầu 4.153.916.516 đồng cũng dừng bước sớm với lý do tương tự. Việc hai nhà thầu bị loại vì lỗi hình thức đã vô hình trung biến cuộc thầu từ thế "tam mã" trở thành màn độc diễn của Công ty Nguyễn Lợi. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về việc cập nhật kiến thức pháp luật của các nhà thầu tại khu vực Lâm Đồng.

Năng lực Công ty Nguyễn Lợi:

Xét về hồ sơ năng lực, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Nguyễn Lợi không phải là cái tên xa lạ. Với hơn 16 năm kinh nghiệm và tổng giá trị trúng thầu tích lũy lên tới hơn 161 tỷ đồng, doanh nghiệp này đã khẳng định được vị thế nhất định tại thị trường Lâm Đồng.

Tuy nhiên, số liệu thống kê cũng phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm: dù trúng thầu tới 47 gói, nhưng doanh nghiệp này cũng đã từng "nếm mùi thất bại" tại 93 gói thầu khác nhau. Đặc biệt, khi vươn vòi ra các thị trường lớn như TP HCM hay các tỉnh miền Trung, tỷ lệ cạnh tranh của nhà thầu có dấu hiệu sụt giảm. Điều này cho thấy, mặc dù có lợi thế về sự am hiểu địa phương (với 74 gói thầu thực hiện tại Lâm Đồng), nhưng để duy trì đà tăng trưởng bền vững trong bối cảnh các quy định mới của Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15 vừa có hiệu lực, nhà thầu cần phải quyết liệt hơn nữa trong việc cải thiện hồ sơ kỹ thuật và năng lực tài chính.

Sự xuất hiện của doanh nghiệp Nguyễn Lợi tại dự án đường Tân Lạc 1 một lần nữa khẳng định chiến lược tập trung vào các gói thầu giao thông nông thôn vừa và nhỏ tại địa bàn "sân nhà". Dưới góc nhìn chuyên môn, việc một nhà thầu có bề dày kinh nghiệm trực tiếp thi công sẽ bảo đảm được tính thực tế, nhưng áp lực về trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong quá trình triển khai theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP sẽ là "thước đo" chính xác nhất cho năng lực thực sự của đơn vị này.

Gói thầu này được triển khai và phê duyệt trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng của hệ thống pháp luật về đấu thầu. Quyết định phê duyệt kết quả số 05/QĐ-BQLDA ngày 06/01/2026 đã căn cứ sát sao vào Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 và đặc biệt là Nghị định 214/2025/NĐ-CP vừa có hiệu lực. Việc áp dụng Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính trong việc đăng tải thông tin và mẫu hồ sơ đã bảo đảm tính thống nhất và minh bạch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Sự thay đổi về địa giới hành chính theo Nghị quyết số 1671/NQ-UBTVQH15 đối với tỉnh Lâm Đồng cũng đòi hỏi nhà thầu và chủ đầu tư phải cập nhật thông tin pháp lý chính xác về trụ sở và phạm vi quản lý để bảo đảm tính hợp pháp trong ký kết hợp đồng.

Góc nhìn từ chuyên gia

Nhận định về vấn đề này, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Việc nhà thầu Nguyễn Lợi liên tục hiện diện tại các gói thầu trên địa bàn huyện Di Linh cho thấy sự am hiểu địa hình và năng lực huy động nguồn lực tại chỗ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để bảo đảm tinh thần cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế theo đúng mục tiêu của Luật Đấu thầu mới, các chủ đầu tư cần khích lệ nhiều hơn nữa sự tham gia của các nhà thầu ngoại tỉnh hoặc các liên danh mới. Điều này không chỉ giúp tăng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách mà còn thúc đẩy sự minh bạch trong trách nhiệm giải trình của các bên liên quan".

Với thời gian thực hiện hợp đồng là 730 ngày, Công ty Nguyễn Lợi đối mặt với áp lực đảm bảo tiến độ và chất lượng kỹ thuật cho tuyến đường thôn Tân Lạc 1. Sự thành công của dự án không chỉ nằm ở con số tiết kiệm lúc đấu thầu mà còn ở trách nhiệm của nhà thầu trong việc kiến tạo hạ tầng bền vững cho người dân địa phương.

