Lâm Đồng: Công ty Từ Lai trúng gói thầu đường ĐH.31 tại xã Thuận Hạnh

Phòng Kinh tế xã Thuận Hạnh chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH tư vấn xây dựng Từ Lai thực hiện gói thầu thi công xây dựng với tỷ lệ tiết kiệm 0%.

Theo thông tin được công bố công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Phòng Kinh tế xã Thuận Hạnh (tỉnh Lâm Đồng) đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường giao thông hư hỏng nặng tại tuyến đường ĐH.31, đoạn qua cây xăng Thuận Hạnh 2 (nay là tuyến đường ĐX.06 dự kiến).

Dữ liệu hồ sơ cho thấy, dự án sửa chữa tuyến đường nêu trên có tổng mức đầu tư là 1.400.000.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án được lấy từ Nguồn kinh phí Sự nghiệp Kinh tế. Dự án này được phê duyệt căn cứ theo Quyết định số 355/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hạnh Mai Xuân Quang ký ban hành vào ngày 30/3/2026.

Cùng ngày 30/3/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Thuận Hạnh - Phan Văn Trường đã ký Quyết định số 34/QĐ-KT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong đó, gói thầu "Thi công xây dựng công trình" có giá dự toán được phê duyệt ở mức 1.212.578.000 đồng.

Ngay sau đó, vào ngày 01/4/2026, căn cứ các quy định pháp luật về đấu thầu, Trưởng phòng Kinh tế xã Thuận Hạnh - Phan Văn Trường tiếp tục ký Quyết định số 39/QĐ-KT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình".

Theo nội dung Quyết định số 39/QĐ-KT, hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng đối với gói thầu này là chỉ định thầu rút gọn. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH tư vấn xây dựng Từ Lai. Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.212.578.000 đồng. So sánh giữa giá dự toán gói thầu và giá trúng thầu, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách tại gói thầu này là 0%. Nhà thầu sẽ thực hiện gói thầu theo loại hợp đồng trọn gói, với thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày.

Quyết định số 39/QĐ-KT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình". (Nguồn MSC)

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Từ Lai có mã số thuế là 6400465089, địa chỉ trụ sở đăng ký tại Bon Bu Boong, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng.

Trích xuất dữ liệu lịch sử tham gia đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH tư vấn xây dựng Từ Lai đã tham gia tổng cộng 2 gói thầu và trúng thầu cả 2 gói. Cả hai gói thầu mà doanh nghiệp này thực hiện đều do Phòng Kinh tế xã Thuận Hạnh làm chủ đầu tư, với tổng giá trị các gói thầu là 1.377.578.000 đồng.

Cụ thể, trước khi được chỉ định thực hiện gói thầu tuyến đường ĐH.31 vào ngày 01/4/2026, Công ty TNHH tư vấn xây dựng Từ Lai cũng đã trúng một gói thầu "Thi công xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường giao thông tại tuyến đường ĐH.31 (tuyến đường ĐX.06 dự kiến)" tại Phòng Kinh tế xã Thuận Hạnh vào ngày 20/3/2026, với giá trị gói thầu là 165.000.000 đồng.

Quyết định số 31/QĐ-KT phê duyệt kết quả chỉ định thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường giao thông tại tuyến đường ĐH. 31 (tuyến đường ĐX. 06 dự kiến). (Nguồn MSC)

Về cơ sở pháp lý trong hoạt động đấu thầu, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cung cấp thông tin liên quan đến các quy định hiện hành: "Hoạt động đấu thầu, bao gồm các hình thức lựa chọn nhà thầu, hiện được điều chỉnh bởi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), cùng các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC."

Chuyên gia viện dẫn: "Theo Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, hình thức chỉ định thầu được áp dụng trong một số trường hợp cụ thể như gói thầu cấp bách, gói thầu khắc phục sự cố, hoặc gói thầu có giá trị nằm trong hạn mức quy định. Quy trình thực hiện chỉ định thầu rút gọn được quy định chi tiết tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trong đó yêu cầu chủ đầu tư tiến hành đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu dự kiến được chỉ định. Đồng thời, theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, mọi thông tin về quá trình đấu thầu, bao gồm kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, đều phải được chủ đầu tư đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng thời hạn quy định, nhằm cung cấp dữ liệu đầy đủ cho các cơ quan quản lý nhà nước."

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐẤU THẦU Nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về đấu thầu, thúc đẩy tính Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch, Hiệu quả kinh tế và Trách nhiệm giải trình, Báo Tri thức và Cuộc sống trích dẫn các quy định pháp luật liên quan đến hình thức chỉ định thầu rút gọn và nghĩa vụ công khai thông tin đấu thầu: 1. Các trường hợp và điều kiện áp dụng chỉ định thầu (Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15): Về trường hợp áp dụng: Căn cứ Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung), hình thức chỉ định thầu được áp dụng đối với một số trường hợp cụ thể, bao gồm các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp có giá trị nằm trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định.

Căn cứ Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung), hình thức chỉ định thầu được áp dụng đối với một số trường hợp cụ thể, bao gồm các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp có giá trị nằm trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định. Về điều kiện thực hiện: Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện cơ bản gồm: Có quyết định đầu tư được phê duyệt; có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; đã được bố trí nguồn vốn thực hiện; và có dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật. 2. Yêu cầu về năng lực trong chỉ định thầu rút gọn (Nghị định 214/2025/NĐ-CP): Theo các quy định chi tiết tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu, đối với quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư/bên mời thầu có trách nhiệm căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật và giá trị gói thầu để xem xét, lựa chọn nhà thầu.

Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải được đánh giá là có đủ năng lực tài chính, năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế để thực hiện trọn vẹn gói thầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình và tính hiệu quả kinh tế của dự án. 3. Trách nhiệm công khai, minh bạch thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Thông tư 79/2025/TT-BTC): Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC quy định về cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư/bên mời thầu có trách nhiệm phải đăng tải đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn các thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư bắt buộc phải công khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Kết quả lựa chọn nhà thầu. Khi đăng tải kết quả, phải đính kèm đầy đủ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu nhằm đảm bảo tính minh bạch hóa số liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước, báo chí và cộng đồng doanh nghiệp tham gia giám sát.

​