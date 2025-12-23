Hà Nội

Cuộc đua gói thầu Laptop tại Huế: An Tiến và kết quả bất ngờ [Kỳ 4]

Tại gói thầu mua sắm máy tính xách tay tập trung ở Thừa Thiên Huế, sự cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Hồ sơ đấu thầu tháng 11 và 12/2025 ghi nhận những diễn biến kịch tính trong báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, thị trường mua sắm công tại Thừa Thiên Huế những tháng cuối năm 2025 diễn ra rất căng thẳng, đặc biệt là các gói thầu thiết bị tin học có giá trị lớn.

Dữ liệu từ hệ thống đấu thầu (Mã TBMT: IB2500436870 và IB2500347124) cho thấy, gói thầu "Gói 2: Máy tính xách tay" là tâm điểm của sự chú ý. Các Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu liên quan được ký vào các ngày 19/11/2025 và 09/12/2025 cho thấy tính chất phức tạp của quá trình xét thầu.

Tại các gói thầu này, Công ty Cổ phần An Tiến đã tham gia cạnh tranh. Tuy nhiên, khác với sự "thống trị" về giá tại Đà Nẵng, tại Huế, An Tiến vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các nhà thầu địa phương và các đơn vị phân phối lớn khác.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) ghi nhận nhiều nhà thầu tham dự, buộc Tổ chuyên gia phải rà soát kỹ lưỡng các tiêu chí kỹ thuật. Máy tính xách tay là mặt hàng có cấu hình đa dạng, yêu cầu bảo hành chính hãng khắt khe. Dữ liệu lịch sử đấu thầu xác nhận, ngày 09/12/2025, tại gói thầu "Gói thầu số 02: Máy tính xách tay" do Tổ mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung Thừa Thiên Huế mời thầu, Công ty Cổ phần An Tiến đã có kết quả Trượt thầu.

11.jpg
12.jpg
Một phần Quyết định 12/QĐ-TMSTT ngày 09/12/2025 của Tổ mua sắm tập trung tài sản nhà nước trên địa bàn thành phố Huế. Nguồn MSC

Nguyên nhân trượt thầu tại các gói tương tự thường đến từ việc không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của máy (thông số CPU, RAM, màn hình...) hoặc các cam kết về dịch vụ sau bán hàng tại địa phương.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Việc một nhà thầu trúng lớn ở tỉnh này nhưng trượt ở tỉnh khác là hiện tượng bình thường của cơ chế thị trường theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Tuy nhiên, nó cũng phản ánh năng lực thực sự của nhà thầu trong việc đáp ứng các bài toán kỹ thuật khác nhau. Nếu nhà thầu chỉ mạnh về giá (như tại Đà Nẵng) mà thiếu các giải pháp kỹ thuật sâu hoặc hệ thống hỗ trợ tại chỗ (như yêu cầu tại Huế), họ sẽ khó thắng ở các gói thầu đòi hỏi chất lượng cao."

Trái ngược với sự cạnh tranh gay gắt từng đồng tại Huế và Đà Nẵng, ở khu vực Tây Nguyên, An Tiếnlại đang "một mình một ngựa" tại hàng loạt gói thầu của ngành Viễn thông.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 5:] "Vua" chỉ định thầu: Sự hiện diện dày đặc của An Tiến tại VNPT Kon Tum và Đắk Lắk

#gói thầu #Laptop #Huế #An Tiến #đấu thầu #kết quả

