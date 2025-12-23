Công ty Hưởng Phúc trúng gói thầu 16 tỷ đồng tại dự án Trường TH Long Định [Kỳ 1]

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, ngày 10/12/2025, ông Trần Khắc Đại, Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cần Giuộc đã ký Quyết định số 2555/QĐ-BQLDAKV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây dựng giai đoạn 2" thuộc Dự án Trường TH Long Định. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc (MST: 1101552489) với giá trúng thầu 16.212.090.136 đồng. So với giá gói thầu 16.719.477.723 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà một mức khiêm tốn.

Quyết định số 2555/QĐ-BQLDAKV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây dựng giai đoạn 2" thuộc Dự án Trường TH Long Định. (Nguồn: MSC)

Gói thầu này sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh và huyện, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Theo biên bản mở thầu ngày 04/12/2025, có 2 nhà thầu tham gia dự thầu gồm Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc và Công ty TNHH Một thành viên Sang Tiến Phát. Tuy nhiên, tại Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 363/BC.2025 ngày 06/12/2025 do Công ty TNHH MTV Lộc Phú Trung (Bên mời thầu) lập, Công ty TNHH Một thành viên Sang Tiến Phát đã bị loại ngay từ bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Lý do được đưa ra là nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về hợp đồng tương tự theo quy định của hồ sơ mời thầu. Việc đối thủ duy nhất bị loại sớm đã tạo điều kiện cho Công ty Hưởng Phúc dễ dàng tiến vào vòng đánh giá tài chính và trúng thầu.

Đáng chú ý, đây không phải là gói thầu duy nhất Công ty Hưởng Phúc giành chiến thắng trong năm 2025. Trước đó, ngày 08/09/2025, nhà thầu này cũng được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cần Giuộc phê duyệt trúng gói thầu "Trường THCS Tân Lân. Hạng mục: xây dựng giai đoạn 1" với giá 10.039.590.453 đồng. Xa hơn, vào tháng 06/2025, doanh nghiệp này tiếp tục trúng gói thầu "Xây dựng giai đoạn 3" do Công ty TNHH MTV Lộc Phú Trung mời thầu với giá trị 12.900.000.000 đồng. Như vậy, chỉ trong chưa đầy một năm, tổng giá trị trúng thầu của Công ty Hưởng Phúc tại các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cần Giuộc làm chủ đầu tư và Công ty Lộc Phú Trung làm bên mời thầu đã lên tới gần 40 tỷ đồng.

Việc một nhà thầu liên tục trúng các gói thầu xây lắp quy mô lớn với thời gian thực hiện đều khoảng 330 ngày đang khiến dư luận quan tâm về khả năng huy động nhân sự, thiết bị và năng lực thi công thực tế của đơn vị này. Theo hồ sơ pháp lý, Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc có trụ sở tại Số 135, Ấp 17, Xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh do ông Trần Công Hưởng làm Giám đốc.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá năng lực và kinh nghiệm nhà thầu phải dựa trên các bằng chứng khách quan. Khi một đối thủ bị loại sớm vì lỗi hợp đồng tương tự, một tiêu chí cơ bản trong đấu thầu xây lắp, cơ quan chức năng cần rà soát kỹ tính cạnh tranh của cuộc thầu, tránh tình trạng xuất hiện "quân xanh" để hỗ trợ một nhà thầu cụ thể.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] Công ty Hưởng Phúc và "mối duyên" trúng 29/38 gói thầu tại Bên mời thầu Lộc Phú Trung