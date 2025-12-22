Đồng Nai: Gói thầu hơn 10 tỷ chỉ 1 nhà thầu dự, tiết kiệm “nhỏ giọt” cho ngân sách [Kỳ 1]

Dù được đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu xây lắp hơn 10,7 tỷ đồng do Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Bình Long (tỉnh Đồng Nai) làm chủ đầu tư chỉ thu hút duy nhất một liên danh tham dự và trúng thầu với mức tiết kiệm vỏn vẹn 0,49%.

Ngày 09/12/2025, ông Nguyễn Quang Long, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Bình Long (tỉnh Đồng Nai) đã ký Quyết định số 70/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây lắp" thuộc dự án: Đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Bình Long; Nâng cấp, sửa chữa cổng hàng rào, hệ thống thoát nước... (thuộc Tiểu dự án 1 Dự án thành phần 5).

Quyết định số 70/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây lắp". Nguồn: MSC

Theo quyết định này, đơn vị trúng thầu là Liên danh Đức Nguyên – Trương Vương (gồm Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Đức Nguyên và Công ty TNHH Một thành viên Trương Vương).

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 10.719.129.615 đồng. Giá trúng thầu của Liên danh là 10.665.820.000 đồng. Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước chỉ là 53.309.615 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,49%.

Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Đáng chú ý, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 213/BC-MN ngày 08/12/2025 do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Miền Nam lập, tại thời điểm đóng thầu (09:00 ngày 05/12/2025), chỉ có duy nhất Liên danh Đức Nguyên – Trương Vương nộp hồ sơ dự thầu. Do không có đối thủ cạnh tranh, liên danh này dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính để trúng thầu.

Chuyên gia lo ngại về tính cạnh tranh

Việc các gói thầu đầu tư công quy mô lớn nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá đang là vấn đề được dư luận quan tâm.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn hướng tới mục tiêu tối thượng là hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh. Khi chỉ có một nhà thầu tham gia, áp lực giảm giá để cạnh tranh gần như bằng không, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách rất thấp (dưới 1%). Dù quy trình có thể đúng luật, nhưng Chủ đầu tư cần xem xét lại khâu lập hồ sơ mời thầu xem có các 'hàng rào kỹ thuật' nào hạn chế nhà thầu khác hay không."

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho biết: "Theo quy định tại Điều 131 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, khi hết thời điểm đóng thầu mà chỉ có ít hơn 03 nhà thầu nộp hồ sơ, chủ đầu tư có thể xem xét gia hạn thời điểm đóng thầu để tăng tính cạnh tranh. Việc chấp nhận ngay kết quả với 01 nhà thầu duy nhất cho thấy chủ đầu tư có thể chưa tận dụng hết các cơ hội để tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công."

Được biết, nguồn vốn thực hiện dự án này thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2025 (vốn đầu tư công). Việc sử dụng hiệu quả từng đồng vốn ngân sách là trách nhiệm quan trọng của Chủ đầu tư.

