Năng lực nhà thầu “hụt hơi” tại gói xây lắp công viên Trần Phú [Kỳ cuối]

Từng trúng thầu dày đặc tại nhiều địa phương, tuy nhiên, Công ty TNHH Cấp thoát nước và Dịch vụ Môi trường không ghi nhận thêm gói thầu nào từ sau tháng 6/2025.

Ngọc Tân

Công ty TNHH Cấp thoát nước và Dịch vụ Môi trường (Công ty) được thành lập vào tháng 3/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp do ông Lê Phan Phú Quý làm người đại diện theo pháp luật, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực dịch vụ môi trường, duy trì cây xanh, vệ sinh đô thị và hạ tầng kỹ thuật.

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty bắt đầu tham gia đấu thầu từ tháng 6/2016. Tính đến ngày 22/12/2025, nhà thầu này đã tham dự tổng cộng 224 gói thầu trên phạm vi nhiều tỉnh, thành. Trong số đó, Công ty trúng 191 gói thầu, trượt 25 gói, 6 gói chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu và 2 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu mà Công ty trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt khoảng 1.241,568 tỷ đồng.

hsdt-1.jpg
Công ty TNHH Cấp thoát nước và Dịch vụ Môi trường từng tham dự, trúng thầu với tổng trị giá nghìn tỷ đồng. Hình minh họa.

Cụ thể, với vai trò nhà thầu độc lập, Công ty trúng các gói thầu có tổng giá trị 548,592 tỷ đồng. Trong khi đó, khi tham gia với vai trò liên danh, tổng giá trị trúng thầu đạt 692,976 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh). Những con số này cho thấy trong nhiều năm liền, doanh nghiệp duy trì được tần suất trúng thầu tương đối cao, đặc biệt trong lĩnh vực duy trì cây xanh, vệ sinh môi trường tại các địa phương khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Thực tế ghi nhận, trước ngày 26/6/2025, Công ty thường xuyên trúng thầu tại một số chủ đầu tư và bên mời thầu quen thuộc. Đơn cử, tại Công ty TNHH MTV Huyền My Đắk Nông, nhà thầu trúng 18/19 gói thầu, với tổng giá trị khoảng 11,336 tỷ đồng. Tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh, Công ty trúng trọn 12/12 gói thầu, tổng trị giá lên tới 175,263 tỷ đồng. Ngoài ra, tại Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cửu Long Đắk Nông, doanh nghiệp cũng trúng 9/9 gói, trị giá 18,673 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty còn ghi dấu ấn tại một loạt đơn vị khác như Công ty TNHH Kiến trúc Xanh Đức An (trúng 5/6 gói, trị giá 23,971 tỷ đồng); Đội Quản lý đô thị huyện Đắk Mil (Đắk Nông cũ) với 6/6 gói, trị giá 38,960 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng (Lâm Đồng cũ) trúng 5/5 gói, trị giá 22,719 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại TP Gia Nghĩa, Công ty trúng 5/5 gói thầu do Phòng Quản lý đô thị làm chủ đầu tư, tổng trị giá 123,506 tỷ đồng, cùng 4/4 gói thầu khác do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP Gia Nghĩa (Đắk Nông cũ) quản lý, trị giá 61,320 tỷ đồng.

Gói thầu gần nhất mà Công ty được phê duyệt trúng là vào ngày 26/6/2025. Cụ thể, Công ty Phát triển Hạ tầng KCN Tâm Thắng (thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Nông cũ) đã ban hành Quyết định số KQ2500091363_2506261000, phê duyệt Công ty trúng gói thầu “Duy trì chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa, cây cảnh và vệ sinh môi trường KCN Tâm Thắng”, với giá trúng thầu 2,579 tỷ đồng.

dalak-1.png
Trích một phần Quyết định số KQ2500091363_2506261000. Nguồn MSC.

Trước đó không lâu, ngày 9/5/2025, tại tỉnh Bình Thuận cũ, Công ty cũng được Ban Quản lý Công trình công cộng thị xã La Gi phê duyệt trúng gói thầu số 03: Duy trì, chăm sóc toàn bộ công trình, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 03, 04, 05, 06 của dự án duy trì và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn thị xã La Gi giai đoạn 2025–2026, với giá trúng thầu 6,377 tỷ đồng (theo Quyết định số KQ2500116126_2505091413).

Tuy nhiên, đáng chú ý là kể từ thời điểm cuối tháng 6/2025 đến nay, theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Cấp thoát nước và Dịch vụ Môi trường không ghi nhận thêm bất kỳ gói thầu nào được phê duyệt trúng, dù trước đó từng có giai đoạn trúng thầu với tần suất dày đặc tại nhiều chủ đầu tư. Diễn biến này cho thấy sự chững lại rõ rệt trong kết quả đấu thầu của doanh nghiệp trong nửa cuối năm 2025, trái ngược với “chuỗi trúng thầu” kéo dài nhiều năm trước đó.

