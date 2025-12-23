Nhà thầu Minh Nhật "bội thu" gói thầu công tại TPHCM: Năng lực ra sao? [Kỳ 1]

Chỉ trong năm 2025, Công ty Minh Nhật đã trúng tới 32/33 gói thầu tham gia, chủ yếu là chỉ định thầu tại các trường học và UBND phường thuộc TP HCM.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 25/11/2025, ông Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND phường Long Trường (TP HCM) đã ký Quyết định số 1473/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói số 4: Xây lắp" thuộc dự án Nâng cấp đường 898 (đoạn từ nhà số 11 đến nhà số 31), phường Phú Hữu. Đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết kế và Xây dựng Minh Nhật (gọi tắt là Công ty Minh Nhật).

Quyết định số 1473/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói số 4: Xây lắp" thuộc dự án Nâng cấp đường 898. Nguồn: MSC

Gói thầu này có giá dự toán là 1.167.670.239 đồng. Công ty Minh Nhật trúng thầu với giá 1.034.060.344 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng trong 60 ngày. Đây là gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố Thủ Đức bổ sung cân đối, được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu thông thường. Đáng chú ý, dự án này ban đầu do UBND phường Phú Hữu làm chủ đầu tư, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15, phường Phú Hữu và phường Long Trường sáp nhập thành phường mới mang tên Long Trường.

Tuy nhiên, gói thầu xây lắp đường 898 chỉ là một phần trong bức tranh "bội thu" của Công ty Minh Nhật. Dữ liệu thống kê cho thấy, doanh nghiệp này đã có một năm 2025 hoạt động với tần suất trúng thầu đáng kinh ngạc.

Trúng 32/33 gói thầu trong chưa đầy một năm

Công ty Minh Nhật (MST: 0316009055) được thành lập ngày 11/11/2019. Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, trụ sở của doanh nghiệp hiện đăng ký tại số 39F Chu Văn An, Phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM. Người đại diện pháp luật là ông Trương Văn Phải với chức danh Giám đốc.

Mặc dù được xếp vào quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, lịch sử đấu thầu của Công ty Minh Nhật lại sở hữu những con số "khủng". Tính đến giữa tháng 12/2025, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 76 gói thầu, trong đó trúng tới 72 gói và chỉ trượt 4 gói. Tỷ lệ trúng thầu chung đạt xấp xỉ 95%.

Đặc biệt, riêng trong năm 2025, tần suất trúng thầu của Công ty Minh Nhật càng trở nên dày đặc hơn. Doanh nghiệp tham gia 33 gói thầu và trúng tới 32 gói, đạt tỷ lệ thành công gần 97%. Phần lớn các gói thầu này đều nằm trên địa bàn TP HCM và được thực hiện qua hình thức chỉ định thầu rút gọn hoặc chào hàng cạnh tranh.

Chỉ tính riêng giai đoạn tháng 11 và 12/2025, Công ty Minh Nhật liên tiếp nhận tin vui trúng thầu. Cụ thể:

Ngày 12/12/2025: Trúng gói "Mua sắm, lắp đặt bàn phòng họp" tại Trường THCS Hiệp Phú với giá 80.481.600 đồng.

Ngày 05/12/2025: Trúng gói thầu sửa chữa, dặm vá nền gạch, chống thấm... tại Trường Tiểu học Xuân Hiệp với giá 131.598.550 đồng.

Ngày 26/11/2025: Trúng gói thầu sửa chữa, chống sụt lún mương thoát nước... tại Trường THCS Hiệp Phú với giá 138.362.210 đồng.

Ngày 21/11/2025: Cùng lúc trúng 2 gói thầu tại Trường Tiểu học Trường Thạnh và Trường Tiểu học Long Phước.

Việc một doanh nghiệp siêu nhỏ liên tiếp trúng thầu và thực hiện đồng thời nhiều gói thầu xây lắp, sửa chữa tại các địa điểm khác nhau trong cùng một khoảng thời gian ngắn khiến dư luận không khỏi băn khoăn về năng lực thực tế và khả năng dàn trải nhân sự, máy móc của nhà thầu này.

Trao đổi về vấn đề này, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định:

"Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất chặt chẽ về năng lực nhà thầu. Việc một nhà thầu trúng thầu với mật độ 2-3 ngày/gói là một tín hiệu cần các cơ quan chức năng lưu tâm, giám sát kỹ lưỡng quá trình huy động nhân sự thực tế để đảm bảo chất lượng công trình.".

