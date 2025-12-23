Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Nhà thầu Minh Nhật "bội thu" gói thầu công tại TPHCM: Năng lực ra sao? [Kỳ 1]

Chỉ trong năm 2025, Công ty Minh Nhật đã trúng tới 32/33 gói thầu tham gia, chủ yếu là chỉ định thầu tại các trường học và UBND phường thuộc TP HCM.

Hải Đăng - Hà Linh

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 25/11/2025, ông Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND phường Long Trường (TP HCM) đã ký Quyết định số 1473/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói số 4: Xây lắp" thuộc dự án Nâng cấp đường 898 (đoạn từ nhà số 11 đến nhà số 31), phường Phú Hữu. Đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết kế và Xây dựng Minh Nhật (gọi tắt là Công ty Minh Nhật).

qd-1449.jpg
Quyết định số 1473/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói số 4: Xây lắp" thuộc dự án Nâng cấp đường 898. Nguồn: MSC

Gói thầu này có giá dự toán là 1.167.670.239 đồng. Công ty Minh Nhật trúng thầu với giá 1.034.060.344 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng trong 60 ngày. Đây là gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố Thủ Đức bổ sung cân đối, được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu thông thường. Đáng chú ý, dự án này ban đầu do UBND phường Phú Hữu làm chủ đầu tư, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15, phường Phú Hữu và phường Long Trường sáp nhập thành phường mới mang tên Long Trường.

Tuy nhiên, gói thầu xây lắp đường 898 chỉ là một phần trong bức tranh "bội thu" của Công ty Minh Nhật. Dữ liệu thống kê cho thấy, doanh nghiệp này đã có một năm 2025 hoạt động với tần suất trúng thầu đáng kinh ngạc.

Trúng 32/33 gói thầu trong chưa đầy một năm

Công ty Minh Nhật (MST: 0316009055) được thành lập ngày 11/11/2019. Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, trụ sở của doanh nghiệp hiện đăng ký tại số 39F Chu Văn An, Phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM. Người đại diện pháp luật là ông Trương Văn Phải với chức danh Giám đốc.

Mặc dù được xếp vào quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, lịch sử đấu thầu của Công ty Minh Nhật lại sở hữu những con số "khủng". Tính đến giữa tháng 12/2025, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 76 gói thầu, trong đó trúng tới 72 gói và chỉ trượt 4 gói. Tỷ lệ trúng thầu chung đạt xấp xỉ 95%.

Đặc biệt, riêng trong năm 2025, tần suất trúng thầu của Công ty Minh Nhật càng trở nên dày đặc hơn. Doanh nghiệp tham gia 33 gói thầu và trúng tới 32 gói, đạt tỷ lệ thành công gần 97%. Phần lớn các gói thầu này đều nằm trên địa bàn TP HCM và được thực hiện qua hình thức chỉ định thầu rút gọn hoặc chào hàng cạnh tranh.

Chỉ tính riêng giai đoạn tháng 11 và 12/2025, Công ty Minh Nhật liên tiếp nhận tin vui trúng thầu. Cụ thể:

Ngày 12/12/2025: Trúng gói "Mua sắm, lắp đặt bàn phòng họp" tại Trường THCS Hiệp Phú với giá 80.481.600 đồng.

Ngày 05/12/2025: Trúng gói thầu sửa chữa, dặm vá nền gạch, chống thấm... tại Trường Tiểu học Xuân Hiệp với giá 131.598.550 đồng.

Ngày 26/11/2025: Trúng gói thầu sửa chữa, chống sụt lún mương thoát nước... tại Trường THCS Hiệp Phú với giá 138.362.210 đồng.

Ngày 21/11/2025: Cùng lúc trúng 2 gói thầu tại Trường Tiểu học Trường Thạnh và Trường Tiểu học Long Phước.

Việc một doanh nghiệp siêu nhỏ liên tiếp trúng thầu và thực hiện đồng thời nhiều gói thầu xây lắp, sửa chữa tại các địa điểm khác nhau trong cùng một khoảng thời gian ngắn khiến dư luận không khỏi băn khoăn về năng lực thực tế và khả năng dàn trải nhân sự, máy móc của nhà thầu này.

Trao đổi về vấn đề này, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định:

"Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất chặt chẽ về năng lực nhà thầu. Việc một nhà thầu trúng thầu với mật độ 2-3 ngày/gói là một tín hiệu cần các cơ quan chức năng lưu tâm, giám sát kỹ lưỡng quá trình huy động nhân sự thực tế để đảm bảo chất lượng công trình.".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] "Soi" năng lực Công ty Minh Nhật: Nhân sự mỏng, trúng thầu "dày"

#TP. Hồ Chí Minh #UBND phường Long Trường #Nâng cấp đường 898 #Công ty Minh Nhật

Bài liên quan

Bạn đọc

Lâm Đồng: Kiến Thái Lợi trúng gói thầu đường ĐT.729 nhờ giảm giá hơn 2,5 tỷ đồng [Kỳ 1]

Vượt qua 4 đối thủ nhờ mức giá dự thầu giảm sâu tới hơn 20%, Công ty Kiến Thái Lợi đã được Sở Xây dựng Lâm Đồng phê duyệt trúng Gói thầu số 01 sửa chữa đường ĐT.729. Mức tiết kiệm "khủng" này đặt ra bài toán về việc đảm bảo chất lượng công trình.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 10/12/2025, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 675/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Xây dựng công trình. Đây là gói thầu chính thuộc dự án "Sửa chữa cục bộ mặt đường, thảm BTN và cải tạo hệ thống thoát nước đường ĐT.729 các đoạn Km5+750 - Km7+270, Km12+540 - Km12+850; Cải tạo hệ thống thoát nước đoạn Km2+100 - Km2+600, huyện Đơn Dương".

qd-8624.jpg
Quyết định số 675/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Xây dựng công trình. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Đồng Nai: Gói thầu hơn 10 tỷ chỉ 1 nhà thầu dự, tiết kiệm “nhỏ giọt” cho ngân sách [Kỳ 1]

Dù được đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu xây lắp hơn 10,7 tỷ đồng do Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Bình Long (tỉnh Đồng Nai) làm chủ đầu tư chỉ thu hút duy nhất một liên danh tham dự và trúng thầu với mức tiết kiệm vỏn vẹn 0,49%.

Ngày 09/12/2025, ông Nguyễn Quang Long, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Bình Long (tỉnh Đồng Nai) đã ký Quyết định số 70/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây lắp" thuộc dự án: Đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Bình Long; Nâng cấp, sửa chữa cổng hàng rào, hệ thống thoát nước... (thuộc Tiểu dự án 1 Dự án thành phần 5).

qd-6083.jpg
Quyết định số 70/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây lắp". Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Giải mã mối quan hệ "đối tác - đối thủ" của Công ty Vân Canh trong các gói thầu trăm tỷ

Phân tích dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Vân Canh thường xuyên xuất hiện trong một nhóm các nhà thầu quen thuộc, khi thì là đối tác liên danh ăn ý, lúc lại là những "đối thủ" duyên nợ với kết quả thắng - thua lặp lại nhiều lần.

Trong hoạt động đấu thầu, việc liên danh để gia tăng năng lực tài chính và kỹ thuật là điều được pháp luật khuyến khích, đặc biệt ở các gói thầu quy mô lớn. Với Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Vân Canh (Công ty Vân Canh), chiến lược này được sử dụng rất hiệu quả trong năm 2025.

Cú bắt tay của những "người quen"

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Giải mã năng lực Liên danh H.C.M – Thế Gia tại dự án Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP HCM [Kỳ 3]

Giải mã năng lực Liên danh H.C.M – Thế Gia tại dự án Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP HCM [Kỳ 3]

Sự kết hợp giữa một nhà thầu am hiểu địa phương và một đơn vị mạnh về công nghệ số đã giúp Liên danh H.C.M – Thế Gia chiến thắng gói thầu hơn 6,6 tỷ đồng với số điểm kỹ thuật áp đảo. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng cần giám sát chặt chẽ phần việc thực tế của từng thành viên trong liên danh này.

Đồng Tháp: 3 gói thầu thiết bị gần 24 tỷ về tay Tâm Tuệ Phương trong một ngày

Đồng Tháp: 3 gói thầu thiết bị gần 24 tỷ về tay Tâm Tuệ Phương trong một ngày

Chỉ trong ngày 2/12/2025, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã ký 3 quyết định liên tiếp lựa chọn Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương trúng thầu cung cấp thiết bị dạy học STEM/STEAM. Việc một nhà thầu "ôm" trọn cả 3 gói thầu lớn cùng thời điểm đặt ra bài toán về năng lực thực hiện theo quy định của Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Hành trình từ "sân nhà" Thủy điện Bản Vẽ đến cú "Nam tiến" đầy ngoạn mục tại EVNGENCO 1 [Kỳ 5]

Hành trình từ "sân nhà" Thủy điện Bản Vẽ đến cú "Nam tiến" đầy ngoạn mục tại EVNGENCO 1 [Kỳ 5]

Xuất phát điểm từ Nghệ An với những gói thầu đều đặn tại Thủy điện Bản Vẽ, Công ty Cổ phần Quốc tế Sông Lam đã có bước "nhảy vọt" ấn tượng vào thị trường phía Nam thông qua các gói thầu tại Nhiệt điện Duyên Hải (Vĩnh Long). Mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà thầu này và các đơn vị thuộc Tổng công ty Phát điện 1 đang là tâm điểm chú ý.