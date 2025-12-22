Công ty Hòa Hân "độc diễn" trúng thầu tiền tỷ tại Bình Tân: Sức hút dự án ở đâu? [Kỳ 1]

Chỉ trong ngày 16/12/2025, Công ty TNHH Hòa Hân được công bố trúng hai gói thầu xây lắp tại Văn phòng HĐND và UBND phường Bình Tân (TP HCM) trong bối cảnh vắng bóng đối thủ cạnh tranh. Việc này dấy lên câu hỏi về tính hấp dẫn và độ mở của các dự án công tại địa phương.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu đầu tư công những tháng cuối năm 2025 tại TP HCM đang diễn ra hết sức sôi động. Mục tiêu tối thượng của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 là lựa chọn được nhà thầu có năng lực tốt nhất với chi phí hợp lý nhất thông qua sự cạnh tranh công bằng. Tuy nhiên, tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND phường Bình Tân (TP.HCM), câu chuyện trúng thầu của Công ty TNHH Hòa Hân (MST: 1201136940) đang thu hút sự chú ý bởi sự "vắng bóng" hoàn toàn của các đối thủ cạnh tranh.

Cú đúp trúng thầu trong ngày 16/12/2025

Theo tài liệu phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập được, ngày 16/12/2025 trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Hòa Hân khi nhà thầu này liên tiếp nhận được hai quyết định phê duyệt trúng thầu từ cùng một chủ đầu tư.

Cụ thể, tại Quyết định số 114/QĐ-VP do Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Bình Tân ký ban hành, Công ty TNHH Hòa Hân được phê duyệt trúng gói thầu "Xây dựng" thuộc dự án "Sửa chữa Mua sắm, trang thiết bị tại Trụ sở Hội đồng nhân dân - UBND phường Bình Tân". Gói thầu này có mã thông báo mời thầu IB2500523984, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Giá trúng thầu được phê duyệt là 2.524.023.000 đồng (giá gói thầu 2.663.549.513 đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày.

Nguồn: MSC

Cũng trong ngày này, tại Quyết định số 117/QĐ-VP, Văn phòng HĐND và UBND phường Bình Tân tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Hòa Hân là đơn vị thực hiện gói thầu "Xây dựng" thuộc dự án "Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị tại Trụ sở Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự, phường Bình Tân". Gói thầu có mã IB2500534567, giá gói thầu là 4.670.427.912 đồng. Giá trúng thầu của Công ty TNHH Hòa Hân là 4.433.344.000 đồng, thời gian thực hiện cũng là 45 ngày.

Nguồn: MSC

Điệp khúc "Một mình một ngựa"

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, điều đáng chú ý không nằm ở giá trị gói thầu, mà ở bối cảnh cạnh tranh. Dữ liệu từ Biên bản mở thầu ngày 28/11/2025 (cho gói trụ sở HĐND-UBND) và ngày 01/12/2025 (cho gói trụ sở Đảng ủy) đều ghi nhận một kịch bản chung: Chỉ có duy nhất Công ty TNHH Hòa Hân nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 471/BC-ĐLM ngày 10/12/2025 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đại Lâm Mộc (Bên mời thầu gói 1) lập, và Báo cáo số 519/BC-UCP ngày 10/12/2025 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Uyên Châu Phát (Bên mời thầu gói 2) lập, đều kết luận Công ty TNHH Hòa Hân là nhà thầu duy nhất tham dự và đạt yêu cầu.

Việc hai gói thầu diễn ra gần như cùng thời điểm, tại cùng một địa phương, do hai đơn vị tư vấn khác nhau tổ chức mời thầu nhưng kết quả lại chỉ thu hút được đúng một nhà thầu tham gia là điều khá hy hữu trong bối cảnh thị trường xây lắp tại TP.HCM rất cạnh tranh.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, pháp luật không cấm việc phê duyệt trúng thầu khi chỉ có 1 nhà thầu tham gia nếu đã xử lý tình huống theo quy định (gia hạn hoặc mở thầu ngay). Tuy nhiên, xét dưới góc độ hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh, việc thiếu vắng đối thủ so kè sẽ khiến chủ đầu tư mất đi cơ hội lựa chọn được mức giá tốt hơn. Chủ đầu tư cần xem lại công tác lập E-HSMT xem có các rào cản kỹ thuật nào vô tình hạn chế nhà thầu hay không".

Năng lực thi công cùng lúc 2 dự án

Với việc trúng thầu 2 gói xây lắp có tổng giá trị gần 7 tỷ đồng, cùng khởi công vào giữa tháng 12/2025 và phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán (thời gian 45 ngày), áp lực về tiến độ đối với Công ty TNHH Hòa Hân là rất lớn.

Dư luận tại địa phương đặt câu hỏi: Liệu nhà thầu có đảm bảo đủ nhân sự, máy móc thiết bị để triển khai đồng loạt 2 công trường tại phường Bình Tân, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động, hay sẽ xảy ra tình trạng "chia nhỏ" nguồn lực làm ảnh hưởng đến tiến độ chung? Đây là vấn đề mà Chủ đầu tư - Văn phòng HĐND và UBND phường Bình Tân cần giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Hành trình trúng thầu của Hòa Hân: Từ miền Tây đến cái bắt tay với tư vấn Huy Phong [Kỳ 2]