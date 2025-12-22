Vĩnh Long: Nhà thầu Núi Hồng "một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 62 tỷ đồng [Kỳ 1]

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu xây lắp hơn 62 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Núi Hồng vừa ghi tên mình vào dự án đường liên huyện Châu Thành - Bình Đại (Vĩnh Long).

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 9/12/2025, ông Trần Hoàng Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 1076/QĐ-BQLGT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp số 1 (đoạn 1). Gói thầu này thuộc dự án Đường từ cảng Giao Long đến Khu công nghiệp Phú Thuận (ĐT.DK.07), liên huyện Châu Thành - Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Quyết định số 1076/QĐ-BQLGT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp số 1. Nguồn: MSC

Dự án sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, được bố trí từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo Quyết định số 588/QĐ-BQLGT ngày 17/10/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu này có giá dự toán là 63.696.461.614 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Mặc dù được đấu thầu rộng rãi nhằm thu hút sự cạnh tranh, tuy nhiên, Biên bản mở thầu ngày 21/11/2025 ghi nhận duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Đó là Công ty Cổ phần Núi Hồng (có địa chỉ trụ sở tại Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An).

Do không có đối thủ cạnh tranh, Công ty Cổ phần Núi Hồng đã dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính. Kết quả, doanh nghiệp này trúng thầu với giá 62.169.401.980 đồng.

So với giá gói thầu được duyệt, mức giá trúng thầu giảm được khoảng 1,5 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 2,39%.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 1076/QĐ-BQLGT, có sự chưa rõ về dữ liệu thời gian thực hiện. Cụ thể, tại Điều 1, quyết định ghi “Thời gian thực hiện gói thầu: 400 ngày”, nhưng tại bảng thông tin chi tiết nhà thầu trúng thầu (mục 2, Điều 1), cột thời gian thực hiện hợp đồng lại ghi là “360 ngày”. Sự chênh lệch 40 ngày này cần được Chủ đầu tư và nhà thầu làm rõ để đảm bảo tính chính xác trong quá trình triển khai, tránh các phát sinh pháp lý về tiến độ sau này.

Năm 2025: Trượt nhiều hơn trúng

Dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu cho thấy, Công ty Cổ phần Núi Hồng (MST: 2900915469) được thành lập từ năm 2008, có trụ sở đăng ký tại Số 16 đường An Dương Vương, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thượng Hiền.

Trong lịch sử hoạt động, nhà thầu này đã tham gia 39 gói thầu, trong đó trúng 28 gói. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt hơn 2.455 tỷ đồng. Địa bàn hoạt động của Công ty Cổ phần Núi Hồng trải rộng từ Nghệ An, Hà Tĩnh đến các tỉnh miền Tây như Vĩnh Long, Đồng Tháp.

Tuy nhiên, bước sang năm 2025, "phong độ" đấu thầu của Công ty Cổ phần Núi Hồng có dấu hiệu chững lại. Tính đến giữa tháng 12/2025, doanh nghiệp này tham gia 06 gói thầu nhưng đã trượt tới 04 gói.

Cụ thể, ngày 23/09/2025, tại gói thầu số 03.XL do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh mời thầu, Công ty Cổ phần Núi Hồng bị loại. Trước đó, trong tháng 7 và tháng 9/2025, nhà thầu này cũng liên tiếp trượt 02 gói thầu lớn (Gói thầu xây lắp số 01) tại "sân quen" là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bến Tre. Ngoài ra, tại Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông và Dân dụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà thầu này cũng không thành công tại gói thầu xây lắp đoạn từ Km6+000.

Như vậy, chiến thắng tại gói thầu hơn 62 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư là gói thầu trúng duy nhất của Công ty Cổ phần Núi Hồng tính đến thời điểm hiện tại của năm 2025.

Góc nhìn pháp lý về tình trạng "một mình một ngựa"

Trao đổi về hiện trạng ngày càng nhiều gói thầu đầu tư công chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) luôn hướng tới mục tiêu cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế.

"Việc chỉ có một nhà thầu tham dự dù đấu thầu rộng rãi qua mạng chưa thể khẳng định ngay là có tiêu cực, nhưng nó cho thấy tính cạnh tranh tại gói thầu đó rất thấp. Điều này đặt ra yêu cầu cho Chủ đầu tư cần xem xét lại các tiêu chí trong E-HSMT xem có hay không các rào cản kỹ thuật vô tình hoặc cố ý hạn chế nhà thầu. Nếu E-HSMT được xây dựng quá khắt khe hoặc 'đo ni đóng giày', sẽ triệt tiêu động lực tham gia của các nhà thầu khác, dẫn đến ngân sách nhà nước không đạt được tỷ lệ tiết kiệm tối ưu," Luật sư Vinh nhận định.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích thêm, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã có những quy định rất cụ thể về việc xử lý tình huống khi có ít hơn 03 nhà thầu tham dự.

"Theo quy định, khi chỉ có 1 nhà thầu tham dự, chủ đầu tư có thể xem xét gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc mở thầu ngay để đánh giá. Tuy nhiên, việc liên tục xuất hiện các gói thầu tiền tỷ chỉ có một người mua hồ sơ là một tín hiệu cảnh báo. Các cơ quan thanh tra, giám sát cần lưu ý đến các gói thầu này để đảm bảo quy trình đánh giá E-HSDT diễn ra minh bạch, đặc biệt là năng lực tài chính và kinh nghiệm của nhà thầu phải được thẩm định thực chất, tránh tình trạng nhà thầu 'ốm yếu' nhưng vẫn trúng thầu do không có đối thủ cạnh tranh," ông Vũ nhấn mạnh.

Việc Công ty Cổ phần Núi Hồng trúng gói thầu lớn trong bối cảnh trượt thầu liên tiếp ở nhiều nơi khác đặt ra câu hỏi về năng lực thực tế và sự chuẩn bị của nhà thầu này cho dự án tại Vĩnh Long.

