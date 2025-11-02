Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Lợi ích tuyệt vời của tỏi ngâm mật ong

Tỏi ngâm mật ong có nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện sức khỏe tim mạch.

Bình Nguyên

Từ xa xưa tỏi ngâm mật ong đã được sử dụng trong điều trị các vấn đề về hô hấp, ho, nhiễm trùng da, các bệnh lý tim mạch, đau răng... Ngày này, y học hiện đại đã chứng minh những công dụng của như sau:

Kháng khuẩn

Một nghiên cứu phát hiện ra rằng khi kết hợp tỏi và mật ong tazma có thể ngăn chặn một số loại vi khuẩn phát triển và dùng như một loại thuốc kháng khuẩn tự nhiên thay thế.

Ngoài ra, một nghiên cứu tại phòng thí nghiệm cũng cho thấy sự kết hợp giữa nước ép tỏi và mật ong thậm chí có thể ngăn chặn các loại nhiễm trùng do vi khuẩn không thể điều trị bằng thuốc kháng sinh.

Kháng virus

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng mật ong, đặc biệt là mật ong Manuka, có tác dụng gần như các loại thuốc kháng virus, ngăn chặn virus cúm phát triển trong một nghiên cứu năm 2014.

Tỏi ngâm mật ong đặc biệt tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa /Internet

Tăng cường miễn dịch

Chiết xuất của tỏi đã được báo cáo trong một nghiên cứu là đóng một vai trò góp phần trong việc gia tăng tế bào, nâng cao chức năng miễn dịch.

Mật ong cũng là thành phần chứa nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên và có thể giúp chống lại các gốc tự do, viêm nhiễm và cân bằng hệ thống miễn dịch.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ

Chất chống oxy hoá hữu ích có nhiều trong cả tỏi và mật ong. Vì vậy, việc sử dụng thường xuyên tỏi ngâm mật ong sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa các bệnh tim mạch và đột quỵ.

Một nghiên cứu phát hiện ra rằng các phân tử lưu huỳnh trong tỏi có thể giúp bảo vệ cơ tim khỏi bị tổn thương và làm cho các mạch máu đàn hồi tốt hơn. Điều này giúp ngăn ngừa bệnh tim, cục máu đông và đột quỵ.

Kiểm soát đường huyết

Để kiểm soát chỉ số đường huyết thì sử dụng tỏi ngâm mật ong là một lựa chọn tối ưu. Mật ong chứa nhiều chất chống oxy hóa, các loại khoáng chất nên có thể kiểm soát lượng đường trong máu để ổn định đường huyết. Allicin từ tỏi giảm cảm giác đói và hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau bữa ăn.

Sự kết hợp giữa tỏi và mật ong sẽ giúp tăng khả năng tiết insulin để cơ thể tự điều chỉnh sự ổn định đường huyết. Mặt khác, mật ong nếu được sử dụng với lượng phù hợp tương đối an toàn với bệnh nhân tiểu đường. Vì thế, tỏi ngâm mật ong vừa giúp kiểm soát đường huyết vừa phòng ngừa và giảm các nguy cơ sức khỏe liên quan đến bệnh tiểu đường.

Tăng cường trí nhớ

Ngoài tăng cường hệ thống miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, phòng chống bệnh tật thì các chất chống oxy hóa là axit kyolic có trong mật ong và tỏi còn giúp bảo vệ não khỏi những tổn thương do bệnh tật và lão hóa như Alzheimer hoặc mất trí nhớ.

Trị mụn trứng cá

Do tỏi có tính kháng khuẩn cao nên khi kết hợp chung mật ong với tỏi giúp làm dịu tình trạng sưng, viêm cũng như ngăn ngừa các yếu tố hình thành mụn trứng cá. Ngoài ra, những thành phần chất chống oxy hóa dồi dào trong hỗn hợp sẽ làm giảm mờ vết thâm, sẹo, mụn, đem lại một làn da sáng mụn như ý.

Tác dụng phụ của tỏi ngâm mật ong

Ngoài những công dụng có ích cho sức khỏe và làm đẹp thì tỏi ngâm mật ong còn có những tác dụng phụ không mong muốn nếu sử dụng không đúng cách. Cụ thể:

Lạm dụng hay sử dụng tỏi ngâm mật ong quá liều có thể làm tăng đường huyết, vì bản chất trong mật ong có hàm lượng đường lớn. Tốt nhất, bạn nên tham khảo hướng dẫn và liều lượng sử dụng từ đội ngũ bác sĩ.

Với những người có hệ tiêu hoá kém hoặc dị ứng với mật ong, với tỏi thì có thể gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hoá.

Tác dụng của tỏi ngâm mật ong là chống đông máu, duy trì áp lực máu ổn định. Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều sẽ làm loãng nồng độ hemoglobin, dẫn đến loãng máu.

Để tránh các tác dụng không mong muốn này, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng tỏi ngâm mật ong.

Ai không nên sử dụng tỏi ngâm mật ong?

Trẻ sơ sinh, trẻ dưới 12 tháng tuổi.

Những người bị rối loạn tiêu hoá, bụng yếu, thường xuyên bị đầy bụng, sôi bụng,…

Phụ nữ mang thai.

Người bị dị ứng với tỏi hoặc mật ong.

Người đang điều trị và sử dụng các loại thuốc liên quan đến chống đông máu.

#tỏi ngâm mật ong #lợi ích sức khoẻ #lợi ích sức khỏe #tăng cường miễn dịch #bảo vệ tim mạch #kiểm soát đường huyết

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cùi dừa bổ dưỡng, hỗ trợ giảm cân, tốt cho tim mạch

Cơm dừa (cùi dừa) là một phần của quả dừa, chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như chất xơ, chất béo, vitamin và khoáng chất... có nhiều lợi ích sức khỏe.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cùi dừa có nhiều chất béo và calo nhưng chỉ chứa một lượng carb và protein vừa phải. Cùi dừa cũng chứa nhiều khoáng chất quan trọng, đặc biệt là mangan và đồng. Mangan hỗ trợ hoạt động của enzyme cũng như thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo. Trong khi đó, đồng hỗ trợ hình thành xương và bảo vệ sức khỏe của tim...

Như vậy, cùi dừa không chỉ ngon miệng mà còn mang đến nhiều lợi ích sức khỏe.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cải bó xôi chứa nhiều vitamin, giúp kéo dài tuổi thọ

Cải bó xôi chứa nhiều vitamin, chất xơ tốt cho tim mạch, hệ tiêu hóa, bảo vệ não bộ, góp phần kéo dài tuổi thọ.

Cải bó xôi (Spinacia oleracea L. Chenopodiaceae), thường gọi là rau bina, rau chân vịt. Loại rau này thuộc họ rau dền và có họ hàng với củ cải đường và quinoa.

Cải bó xôi được coi là một siêu thực phẩm vì nó chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất tuyệt vời cũng như những lợi ích nó mang lại đối với sức khỏe.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ngủ sớm mang lại nhiều lợi ích sức khỏe

Nghiên cứu cho thấy thói quen ngủ sớm có thể tác động tích cực đến mức độ hoạt động thể chất vào hôm sau, ngủ sớm còn giảm nguy cơ mắc trầm cảm...

Nghiên cứu mới được công bố trên Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (PNAS) cho thấy ngủ sớm mang đến nhiều lợi ích, bao gồm tối ưu hoạt động thể chất vào hôm sau.

Theo Inc, các nhà nghiên cứu đã phân tích thói quen ngủ và tập thể dục của 19.963 người trưởng thành. Dữ liệu được thu thập thông qua thiết bị y sinh đeo trên cổ tay (WHOOP) với tổng cộng 5.995.080 buổi đêm, giúp tìm hiểu về sự ảnh hưởng của ngủ sớm lên những thói quen khác.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Lợi ích của bông cải xanh

Lợi ích của bông cải xanh

Bông cải xanh mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bảo vệ sức khỏe tim mạch và mắt...

5 loại vitamin giúp bạn trẻ lâu

5 loại vitamin giúp bạn trẻ lâu

Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh và luyện tập thường xuyên, việc bổ sung vitamin đúng cách đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ làm chậm lão hóa.