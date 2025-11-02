Lợi ích tuyệt vời của tỏi ngâm mật ong

Từ xa xưa tỏi ngâm mật ong đã được sử dụng trong điều trị các vấn đề về hô hấp, ho, nhiễm trùng da, các bệnh lý tim mạch, đau răng... Ngày này, y học hiện đại đã chứng minh những công dụng của như sau:

Kháng khuẩn

Một nghiên cứu phát hiện ra rằng khi kết hợp tỏi và mật ong tazma có thể ngăn chặn một số loại vi khuẩn phát triển và dùng như một loại thuốc kháng khuẩn tự nhiên thay thế.

Ngoài ra, một nghiên cứu tại phòng thí nghiệm cũng cho thấy sự kết hợp giữa nước ép tỏi và mật ong thậm chí có thể ngăn chặn các loại nhiễm trùng do vi khuẩn không thể điều trị bằng thuốc kháng sinh.

Kháng virus

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng mật ong, đặc biệt là mật ong Manuka, có tác dụng gần như các loại thuốc kháng virus, ngăn chặn virus cúm phát triển trong một nghiên cứu năm 2014.

Tỏi ngâm mật ong đặc biệt tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa /Internet

Tăng cường miễn dịch

Chiết xuất của tỏi đã được báo cáo trong một nghiên cứu là đóng một vai trò góp phần trong việc gia tăng tế bào, nâng cao chức năng miễn dịch.

Mật ong cũng là thành phần chứa nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên và có thể giúp chống lại các gốc tự do, viêm nhiễm và cân bằng hệ thống miễn dịch.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ

Chất chống oxy hoá hữu ích có nhiều trong cả tỏi và mật ong. Vì vậy, việc sử dụng thường xuyên tỏi ngâm mật ong sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa các bệnh tim mạch và đột quỵ.

Một nghiên cứu phát hiện ra rằng các phân tử lưu huỳnh trong tỏi có thể giúp bảo vệ cơ tim khỏi bị tổn thương và làm cho các mạch máu đàn hồi tốt hơn. Điều này giúp ngăn ngừa bệnh tim, cục máu đông và đột quỵ.

Kiểm soát đường huyết

Để kiểm soát chỉ số đường huyết thì sử dụng tỏi ngâm mật ong là một lựa chọn tối ưu. Mật ong chứa nhiều chất chống oxy hóa, các loại khoáng chất nên có thể kiểm soát lượng đường trong máu để ổn định đường huyết. Allicin từ tỏi giảm cảm giác đói và hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau bữa ăn.

Sự kết hợp giữa tỏi và mật ong sẽ giúp tăng khả năng tiết insulin để cơ thể tự điều chỉnh sự ổn định đường huyết. Mặt khác, mật ong nếu được sử dụng với lượng phù hợp tương đối an toàn với bệnh nhân tiểu đường. Vì thế, tỏi ngâm mật ong vừa giúp kiểm soát đường huyết vừa phòng ngừa và giảm các nguy cơ sức khỏe liên quan đến bệnh tiểu đường.

Tăng cường trí nhớ

Ngoài tăng cường hệ thống miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, phòng chống bệnh tật thì các chất chống oxy hóa là axit kyolic có trong mật ong và tỏi còn giúp bảo vệ não khỏi những tổn thương do bệnh tật và lão hóa như Alzheimer hoặc mất trí nhớ.

Trị mụn trứng cá

Do tỏi có tính kháng khuẩn cao nên khi kết hợp chung mật ong với tỏi giúp làm dịu tình trạng sưng, viêm cũng như ngăn ngừa các yếu tố hình thành mụn trứng cá. Ngoài ra, những thành phần chất chống oxy hóa dồi dào trong hỗn hợp sẽ làm giảm mờ vết thâm, sẹo, mụn, đem lại một làn da sáng mụn như ý.

Tác dụng phụ của tỏi ngâm mật ong

Ngoài những công dụng có ích cho sức khỏe và làm đẹp thì tỏi ngâm mật ong còn có những tác dụng phụ không mong muốn nếu sử dụng không đúng cách. Cụ thể:

Lạm dụng hay sử dụng tỏi ngâm mật ong quá liều có thể làm tăng đường huyết, vì bản chất trong mật ong có hàm lượng đường lớn. Tốt nhất, bạn nên tham khảo hướng dẫn và liều lượng sử dụng từ đội ngũ bác sĩ.

Với những người có hệ tiêu hoá kém hoặc dị ứng với mật ong, với tỏi thì có thể gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hoá.

Tác dụng của tỏi ngâm mật ong là chống đông máu, duy trì áp lực máu ổn định. Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều sẽ làm loãng nồng độ hemoglobin, dẫn đến loãng máu.

Để tránh các tác dụng không mong muốn này, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng tỏi ngâm mật ong.