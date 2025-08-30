Hà Nội

Làn da có thực sự cần thải độc chì?

Không ít người tin vào dịch vụ thải độc chì để cải thiện làn da, song các chuyên gia cảnh báo việc này có thể tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho da.

Trương Hiền

Trong thời gian gần đây, khái niệm thải độc chì làm đẹp da được nhiều spa, thẩm mỹ viện quảng bá rầm rộ như một phương pháp giúp làn da sáng mịn, hết sạm nám và ngừa lão hóa. Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn đó là không ít sự thật khiến các chuyên gia y tế và da liễu phải cảnh báo.

z6948558773540-5c7d4b7fe31d47f23a3ffcdd878f4861.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Thải độc chì là gì?

Theo quảng cáo, thải độc chì là phương pháp sử dụng các loại mỹ phẩm, thuốc hoặc kỹ thuật xoa bóp, điện di để loại bỏ chì và kim loại nặng tích tụ trong da. Nhiều nơi cam kết sau vài buổi thực hiện, da sẽ trắng sáng hơn, mịn màng hơn. Thậm chí, một số spa còn tuyên bố có thể hút ra chất độc màu đen, chứng minh là chì đang thoát khỏi cơ thể.

Thực tế, cho đến nay y học chưa ghi nhận phương pháp nào có thể trực tiếp thải độc chì qua da như lời quảng cáo. Việc xuất hiện chất màu đen sau khi đắp mặt nạ hoặc điện di thường là phản ứng hóa chất giữa sản phẩm sử dụng với môi trường, chứ không phải chì trong da được hút ra.

Chì có thực sự tích tụ trong da?

Chì là kim loại nặng độc hại, có thể gây tổn thương thần kinh, máu, gan, thận nếu nhiễm độc lâu dài. Tuy nhiên, trong mỹ phẩm hiện đại, việc kiểm soát hàm lượng chì rất nghiêm ngặt. Phần lớn nguy cơ nhiễm chì đến từ việc sử dụng mỹ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, đặc biệt là son môi, phấn kém chất lượng.

Nếu cơ thể hấp thụ chì, phần lớn chì đi vào máu và tích tụ ở gan, thận, xương chứ không đọng lại đơn thuần trên da. Do đó, việc dùng các liệu trình bôi ngoài da để hút chì là không có cơ sở khoa học.

Vì sao nhiều người tin vào thải độc chì?

Đánh vào tâm lý sợ hại chất độc: Người tiêu dùng lo ngại mỹ phẩm chứa chì và mong muốn có cách “giải độc nhanh chóng”.

Hiệu ứng tức thì: Sau khi thải độc, da thường sáng hơn do được tẩy tế bào chết, làm sạch và dưỡng ẩm tạm thời.

Chiêu trò thị giác: Một số sản phẩm khi bôi lên da sẽ đổi màu, tạo cảm giác như “chì được hút ra ngoài”.

Nguy cơ từ liệu trình thải độc chì

Không ít trường hợp sau khi thực hiện thải độc chì tại spa đã gặp phải tình trạng da đỏ rát, nổi mụn, viêm da tiếp xúc hoặc nhiễm trùng. Nguyên nhân là do các sản phẩm không rõ thành phần, hoặc thao tác kém an toàn, xâm lấn da.

Theo bác sĩ da liễu, các liệu trình thải độc chì thường không những không loại bỏ chì mà còn có nguy cơ làm hỏng hàng rào bảo vệ da, khiến da dễ kích ứng và nhanh lão hóa hơn.

Cách an toàn để bảo vệ làn da

Thay vì tin vào thải độc chì, bạn có thể áp dụng những cách khoa học và an toàn hơn:

Chọn mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng, kiểm định an toàn.

Làm sạch da đúng cách: Tẩy trang, rửa mặt, tẩy tế bào chết định kỳ.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý: Ăn nhiều rau xanh, uống đủ nước giúp cơ thể tự thải độc.

Khám da liễu khi có bất thường: Nếu lo ngại về chì hoặc kim loại nặng, cần làm xét nghiệm y tế thay vì tự ý thực hiện liệu trình spa.

Thải độc chì làm đẹp da chủ yếu là chiêu trò quảng cáo hơn là một phương pháp được công nhận trong y học. Người tiêu dùng cần tỉnh táo trước các dịch vụ làm đẹp chưa được kiểm chứng, tránh tiền mất tật mang. Một làn da khỏe mạnh, sáng mịn chỉ có thể đạt được bằng chăm sóc khoa học, an toàn và lâu dài.

