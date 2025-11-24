Lại là EU, Apple 'bị trói' chuẩn Wi-Fi để Quick Share hỗ trợ AirDrop

Dường như các nhà lập pháp Châu Âu không ưa cách mà Apple một mình một cõi.

Năm ngoái, Apple cuối cùng đã bổ sung hỗ trợ nhắn tin Rich Communications Services (RCS) vào các nền tảng của mình, cải thiện tính nhất quán, độ tin cậy và bảo mật khi trao đổi tin nhắn văn bản dạng bong bóng xanh giữa các hệ sinh thái iPhone và Android đang cạnh tranh.

Người dùng Android đã có thể Quick Share sang AirDrop trên iPhone

Hôm nay, Google công bố một bước tiến nhỏ khác về khả năng tương tác, hướng đến một tương lai ít phiền toái hơn cho các nhóm bạn bè hoặc hộ gia đình, nơi không phải ai cũng sở hữu iPhone.

Google đã cập nhật tính năng Chia sẻ Nhanh (Quick Share) của Android để hỗ trợ AirDrop của Apple, cho phép người dùng thiết bị Apple chia sẻ tệp trực tiếp qua kết nối Wi-Fi ngang hàng cục bộ.

Các thiết bị Apple được bật AirDrop và đặt ở chế độ "mọi người trong 10 phút" sẽ hiển thị trong danh sách thiết bị Chia sẻ Nhanh giống như các điện thoại Android khác, và các thiết bị Android hỗ trợ phiên bản Chia sẻ Nhanh mới này cũng sẽ hiển thị trong menu AirDrop.

Google sẽ chỉ hỗ trợ tính năng này trên dòng Pixel 10, ít nhất là trong giai đoạn đầu. Công ty "mong muốn cải thiện trải nghiệm và mở rộng nó sang nhiều thiết bị Android hơn", nhưng không công bố bất kỳ mốc thời gian hay yêu cầu phần cứng hay phần mềm nào.

Chia sẻ nhanh cũng sẽ không hoạt động với các thiết bị AirDrop hoạt động ở chế độ "chỉ danh bạ" mặc định, mặc dù Google "[hoan nghênh] cơ hội hợp tác với Apple để kích hoạt chế độ 'Chỉ danh bạ' trong tương lai".

iPhone bật chế độ Everyone for 10 Minutes sẽ được Pixel 10 ...tìm thấy.

Giống như AirDrop, Google lưu ý rằng các tệp được chia sẻ qua Quick Share sẽ được truyền trực tiếp giữa các thiết bị mà không cần phải gửi đến máy chủ của bất kỳ công ty nào trước.

Google đã chia sẻ thêm một chút thông tin trong bài đăng riêng về tính bảo mật của Quick Share, ghi nhận việc Android sử dụng ngôn ngữ lập trình Rust an toàn cho bộ nhớ đã giúp việc chia sẻ tệp an toàn giữa các nền tảng trở nên khả thi.

Google không đề cập đến điều này trong cả hai bài đăng về Quick Share, nhưng nếu bạn thắc mắc tại sao Quick Share lại đột nhiên có thể hoạt động với AirDrop, thì gần như chắc chắn là nhờ vào các quy định của Liên minh Châu Âu được áp dụng theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).

Giống như nhiều tính năng " Continuity " của Apple dựa trên giao tiếp không dây giữa các thiết bị, AirDrop sử dụng Bluetooth để cho phép các thiết bị tìm thấy nhau và kết nối Wi-Fi ngang hàng tốc độ cao để thực sự truyền tệp và dữ liệu khác. Đây không phải là phần cứng quá xa lạ; tất cả điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính được bán ngày nay đều có một số tính năng của Bluetooth và Wi-Fi.

Nhưng để các tính năng Continuity này hoạt động, Apple cũng đã phát triển một giao thức độc quyền có tên Apple Wireless Direct Link (AWDL) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối thực tế giữa các thiết bị và truyền dữ liệu. Vì đây không phải là một tiêu chuẩn mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, nên các công ty khác không thể tự phát triển các tính năng chia sẻ không dây tương thích với AirDrop.

EU đã thông qua các quyết định mới về thông số kỹ thuật, yêu cầu Apple phải áp dụng các tiêu chuẩn không dây tương thích mới, bắt đầu từ bản phát hành iOS 26 năm nay.

Phán quyết yêu cầu Apple phải bổ sung hỗ trợ cho chuẩn Wi-Fi Aware của Liên minh Wi-Fi thay vì AWDL. Apple phải ngừng hỗ trợ AWDL và giúp bổ sung các tính năng của chuẩn này vào Wi-Fi Aware để bất kỳ thiết bị nào cũng có thể sử dụng được.

Điều này đồng nghĩa với việc Apple không còn có thể ngăn cản các công ty khác sử dụng AirDrop bằng cách sử dụng một giao thức truyền thông riêng tư nhưng có chức năng tương tự thay vì phiên bản chuẩn hóa.

Theo một số cách, hành trình đến Wi-Fi Aware của Apple gợi nhớ đến hành trình đến USB-C của iPhone. Điều này lý giải vì sao Apple luôn 'kêu gào' đòi bãi bỏ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).