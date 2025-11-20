Hà Nội

Số hóa

Apple phát triển ốp lưng iPhone có chức năng cảm ứng

Apple được cho là đang phát triển ốp lưng iPhone chính thức có chức năng như giao diện cảm ứng thứ cấp cho các thiết bị trong tương lai.

Tuệ Minh

Theo Instant Digital , một nguồn tin rò rỉ nổi tiếng trên Weibo , Apple đang tìm cách sản xuất ốp lưng bảo vệ cho các mẫu Pro của mình, tích hợp trực tiếp các lớp cảm biến dựa trên cảm ứng.

Người rò rỉ không cung cấp thêm chi tiết, nhưng có một số manh mối có thể được tìm thấy trong nghiên cứu trước đây của Apple. Một đơn xin cấp bằng sáng chế do công ty nộp vào năm 2024 mô tả một " vỏ máy có đầu vào cho thiết bị điện tử " và phác thảo một vỏ máy iPhone bảo vệ được thiết kế để hoạt động như một bề mặt tiếp xúc thay vì che chắn thụ động.

iphone-17-pro-silicone-case.jpg
Liệu sẽ sớm có một chiếc ốp lưng chính hãng tích hợp cảm ứng cho iPhone?

Tài liệu mô tả các khu vực cảm ứng được tích hợp trong ốp lưng - sử dụng cảm biến điện dung hoặc cảm biến áp suất - có thể kích hoạt các thao tác thường được xử lý bởi các nút bấm vật lý của điện thoại. Khi ốp lưng được gắn vào, iPhone sẽ phát hiện và định tuyến lại hành vi của các nút bấm để các thao tác chạm, nhấn hoặc trượt trên ốp lưng sẽ kích hoạt các chức năng hệ thống.

Bằng sáng chế cũng nêu chi tiết cách vỏ ốp giao tiếp với thiết bị, bao gồm nhận dạng và truyền tín hiệu thông qua các giao diện như NFC. Một số phiên bản còn bao gồm các tính năng nhập liệu sinh trắc học, ví dụ như cho phép cảm biến vân tay Touch ID trong vỏ ốp mở khóa các tính năng trên điện thoại.

Hồ sơ cho thấy Apple đã xem xét việc sử dụng ốp lưng như một phần mở rộng cho hệ thống điều khiển của iPhone. Tuy nhiên, điều khiến ý tưởng này trở nên hợp thời hơn chính là việc Apple được đồn đại đang phát triển một chiếc iPhone không viền. Apple được cho là đang theo đuổi một thiết kế hoàn toàn mới cho chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm của mình, với màn hình cong tràn cả bốn cạnh.

005c7gcpgy1i7e3ssyzhuj310o0luzne.jpg
Có hàng loạt các tính năng tích hợp điều khiển iPhone được đăng ký trong bằng sáng chế. Ảnh: Instant Digital

Cách tiếp cận này gần như không còn chỗ cho các nút bấm cơ học. Thực tế, đã có báo cáo cho rằng Apple có thể chuyển sang các lớp điện dung thể rắn trên mẫu máy kỷ niệm, cho phép thiết kế liền mạch về mặt thị giác, biến ốp lưng tương tác trở thành một người bạn đồng hành tự nhiên.

Một chiếc ốp lưng tích hợp vùng cảm ứng có thể di chuyển các chức năng như điều chỉnh âm lượng và điều khiển camera sang các bề mặt lớn hơn, tiện dụng hơn, đồng thời giảm thiểu việc vô tình chạm vào cạnh trên thiết kế toàn màn hình. Trên thực tế, ốp lưng có thể cung cấp các tín hiệu xúc giác và điều khiển dựa trên lực bám mà nếu không có ốp lưng thông thường trên iPhone không viền, chỉ có nút bấm, sẽ bị cản trở.

Tất nhiên, việc Apple phát triển ốp lưng iPhone tương tác có liên quan đến mẫu máy kỷ niệm hay không vẫn chỉ là suy đoán tại thời điểm này, nhưng sự hội tụ của các tin đồn mở ra một loạt khả năng thú vị khác cho thiết bị dự kiến ​​ra mắt vào mùa thu năm 2027.

Mac Rumors
