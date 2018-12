Những hòn đảo bí ẩn kỳ lạ nhất thế giới

1. Đảo Goqui

Hòn đảo bí ẩn Goqui là ví dụ hoàn hảo chứng minh thiên nhiên sẽ nhanh chóng bao phủ nếu không có bàn tay con người tác động. Ngôi làng chài này đã bị bỏ hoang sau khi ngư dân chuyển đến đất liền sinh sống. Kể từ đó, mẹ thiên nhiên tiếp quản, phủ kín toàn bộ thành phố bằng một tấm thảm màu xanh lá cây. 2. Ảo giác “thác nước dưới đáy biển” tại đảo Mauritius

Đảo Mauritius là một nơi tuyệt đẹp và độc đáo. Được mệnh danh là một thiên đường nhiệt đới, thiên nhiên nơi đây cũng vô cùng kì vĩ và tạo ra một ảo ảnh đáng kinh ngạc. Khi nhìn từ trên cao xuống, dòng chảy của cát và phù sa tạo ra một cảnh quan ấn tượng về một thác nước dưới đáy biển. 3. Đảo rắn

Hòn đảo mang tên như vậy vì lý do nơi đây đã trở thành nơi sinh sống của một trong những loài rắn độc nhất thế giới, Golden Lancehead. Một số chuyên gia ước tính rằng có khoảng 4000 con rắn sống tại đây, có nghĩa là trung bình mỗi mét vuông sẽ có 1 cá thể rắn xuất hiện. Nơi này nguy hiểm đến mức chính phủ Brazil đã cấm tất cả du khách đến tham quan tại đây. 4. Đảo Bouvet

Đảo Bouvet có lẽ là hòn đảo xa xôi nhất trên thế giới, tọa lạc ở một điểm cực nam trên Đại Tây Dương. Do bị cô lập hoàn toàn, hòn đảo này chỉ được khám phá vài lần. Hòn đảo được phát hiện lần đầu tiên bởi Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier vào năm 1739. Tuy nhiên, thông tin ông đưa ra không hoàn toàn chính xác, vì thế không ai có thể tìm thấy hòn đảo này. Mãi đến năm 1808, một người đánh cá người Anh là James Lindsay va vào hòn đảo và đặt tên là Đảo Lindsay. 17 năm sau, một người săn cá voi khác đã tìm thấy nó một lần nữa và đặt tên là Đảo Liverpool. Sau nhiều tranh chấp, năm 1971, sự khám phá đã chính thức được trao cho Jean-Baptiste và lấy tên là đảo Bouvet cho đến ngày nay. 5. Đảo Clipperton

Đảo Clipperton là một đảo san hô nhỏ với diện tích chỉ 6km2 nằm ở Thái Bình Dương, cách đất liền hàng nghìn cây số. Vào những năm 1910, người ta đã xây dựng một ngọn hải đăng trên đảo, dân số lúc này khoảng 100 người, bao gồm các gia đình và trẻ nhỏ. Cứ sau 2 tháng, một con tàu sẽ đến tiếp tế thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Cho đến năm 1914, các tàu tiếp tế thực phẩm dừng hoạt động vì Nội chiến Mexico. Người dân trên đảo bị lãng quên, tự tìm cách sống sót trên đảo san hô nhỏ không có rừng và đất nông nghiệp. Năm 1917, những người sống sót cuối cùng gồm 3 phụ nữ và 8 trẻ em, tất cả đều bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng đã được một tàu Mỹ cứu thoát và sơ tán. 6. Đảo Ernst Thälmann

Đảo Ernst Thälmann là một hòn đảo nhỏ nằm gần Cuba. Năm 1972, nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro đã tổ chức một chuyến thăm đảo dành cho nhà lãnh đạo Đông Đức Erich Honecker. Trong thời gian đó, hòn đảo đã được trao cho Cộng hòa Dân chủ Đức, lấy tên là Ernst Thälmann. Tuy nhiên, kể từ khi Bức tường Berlin sụp đổ,Tây và Đông Đức sáp nhập trở lại thành một quốc gia, đảo Ernst Thälmann không được nhắc đến trong bất kỳ tài liệu nào. Nói cách khác, mảnh đất nhỏ bé này được coi là mảnh đất cuối cùng còn sót lại của Đông Đức. 7. Đảo san hô Palmyra

Đảo san hô Palmyra được hình thành bởi san hô và là một trong những nơi biệt lập nhất trên Trái đất. Đảo sở hữu những đầm phá tuyệt đẹp, được bao phủ bởi những khu rừng nhiệt đới rậm rạp và mật độ sinh vật biển cao nhất thế giới. Nghe có vẻ yên bình, tuy nhiên có rất nhiều điều thần bí bao quanh hòn đảo. Đã có một vài vụ mất tích tàu thuyền bí ẩn khi tiếp cận hòn đảo này. Số lượng khách du lịch tới đây bị hạn chế nên nếu muốn ghé thăm và khám phá, bạn phải có sự cho phép đặc biệt. 8. Đảo Vulcan

Ở phía bắc Philippines, có hồ tên là Taal. Giữa hồ, có một hòn đảo tên là Taal Vulcano, giữa đảo lại có một hồ nước nhỏ. Thực chất, hòn đảo ngập nước chính là miệng một núi lửa đã ngừng hoạt động, gọi là đảo Vulcan. 9. Pháo đài Carroll

Nhiều người nghĩ rằng mơ ước sở hữu cả một hòn đảo chỉ đối với những người siêu giàu. Tuy nhiên ít ai biết rằng một số đảo có giá rất phải chăng nhưng không ai muốn mua. Ví dụ điển hình là pháo đài Carroll, rẻ đến mức đáng kinh ngạc. Pháo đài này được xây dựng bởi Quân đội Hoa Kỳ, nhưng một thời gian đã từng thuộc sở hữu tư nhân. Chủ sở hữu đã lên kế hoạch biến nó thành một trung tâm giải trí với một khách sạn, nhà hàng và một sòng bạc, tuy nhiên đã không thực hiện được dự án. Nguyên nhân chủ yếu do trước đây nơi này là nơi sinh sống của rất nhiều loài chim, việc xây dựng phải đảm bảo không gây hại đến chúng. Vì thế kế hoạch xây dựng bất khả thi và chủ sở hữu hiện tại đang cố gắng bán nó sớm nhất có thể. 10. Đảo Socotra

Nhiều người cho rằng Socotra là hòn đảo thuộc về một hành tinh khác, một số người tin rằng hòn đảo này thực sự là Vườn Địa đàng. Nó đã bị cô lập trong một thời gian dài và trở thành nơi sinh sống của một số loài thực vật không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên Trái đất, ví dụ như một cây máu rồng trông giống như một chiếc ô của tạo hóa 11. Mỏ kim cương Diavik

Toàn bộ hòn đảo về cơ bản chỉ là một mỏ kim cương lớn. Mỏ Diavik nằm ở phía bắc Canada, bắt đầu mở cửa vào khoảng 15 năm trước. Kể từ đó đến nay, mỏ này đã sản xuất hơn 100 triệu carat, tương đương với khoảng 20 tấn kim cương.

