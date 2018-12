Bí ẩn vùng đất ví như “công chúa ngủ trong rừng“

Hình ảnh đáng kinh ngạc chụp ngôi làng đánh cá trên đảo Shengshan, Chiết Giang, Trung Quốc. Nơi đây xưa kia rất nhộn nhịp, đông đúc nhưng qua thời gian và do những bất lợi trong việc di chuyển, người dân nơi đây đã bỏ đi hết, để lại ngôi làng bị bao phủ bởi cây cối, thành vùng đất lãng quên. Nơi đây, thời gian như ngừng lại với sự chăm sóc của mẹ thiên nhiên, trông nó chẳng khác nào nơi nàng công chúa ngủ trăm năm. Tuyến đường sắt cổ Chemin de fer de Petite Ceinture, trước đây là trạm trung chuyển giữa các tuyến đường xe lửa chính ở thủ đô Paris. Được xây dựng từ năm 1852 và bị bỏ hoang từ năm 1934, tuyến đường sắt cổ tuyệt đẹp này là một kho tàng nghệ thuật của các nghệ sĩ xứ sở hoa lệ. Tại đền thờ nổi tiếng của thành phố lịch sử Ayutthaya, Thái Lan, nơi được Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1991, khách tham quan có thể bắt gặp những hình ảnh đáng kinh ngạc như khuôn mặt của Đức Phật nép mình vào gốc cây. Cũng tại đây, thời gian như quay ngược lại, trở về thủa sơ khai, con người trở nên thật bé nhỏ với những cây cổ thụ hùng vĩ và đền thờ bí ẩn. Một nhà máy đóng tàu của Nga trong một vịnh nhỏ ở phía nam Petropavlovsk-Kamchatsky đã bị bỏ hoang nhiều năm, những chiếc tàu đã hỏng và bị bao phủ bởi tuyết và băng khiến cho nơi đây mang một vẻ đẹp đầy vinh quang, nơi bàn tay khối óc của con người đã làm nên những kỳ tích. Ngôi làng Oradour-sur-Glane ở Pháp trở thành một thị trấn ma sau khi quân đội Đức quốc xã đến, tàn sát tất cả cư dân ở đây, tất cả ngôi nhà bị đốt cháy, tất cả xe cộ bị phá hủy tuy nhiên xác những ngôi nhà vẫn nguyên vẹn như hồi những cư dân ở đây sinh sống, thậm chí chiếc xe ô tô của thị trưởng thành phố vẫn nằm nguyên vẹn trên trục đường chính như thể họ vẫn lang thang trong ngôi làng ai oán. Những ngôi nhà ở sa mạc Namibia, nơi mà hàng trăm thợ mỏ Đức tìm vận may của họ ở đây hiện giờ bị bao phủ và chiếm lĩnh bởi cát. Cách đây 100 năm, nó đã từng rất sầm uất và thịnh vượng nhưng hiện tại có lẽ chỉ cónhững bóng ma ngự trị nơi đây. Một nhà máy bột cũ ở Sorrento, Ý dần dần bị bỏ rơi trong những năm qua và môi trường ẩm ướt đã khiến nó bị bao phủ bởi thảm thực vật phong phú, trông giống như nơi ở của nàng công chúa tóc mây. Khách du lịch có thể ghé thăm nơi đặc biệt này khi đi qua dốc đá xuống thung lũng, hoặc từ trên cao ngắm nhìn tàn tích này. The Lagoon, nơitừng được coi là thành lũy đáng gờm nhất trong tất cả các thành lũy của Nhật Bản ở Thái Bình Dương, bây giờ là một nghĩa trang quân đội dưới nước. Nơi đây trở thành nơi yêu thích của các thợ lặn và sinh vật biển. Những chiếc xe hơi cổ điển từ những năm 60 chồng chất lên nhau trong một khu rừng ởChatillon, Bỉ. Nơi đây hoang tàn và lắng đọng lịch sử bởi chưa bao giờ bị thay đổi bất cứ thứ gì. Mời quý vị xem video: Bí ẩn vùng đất thiêng liêng cấm trẻ em và phụ nữ bước vào. Nguồn video: Vietnamnet

