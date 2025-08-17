Lạ lùng loài hoa nở quanh năm, đổi màu theo mùa đẹp mê hoặc

Hà Nội

Kho tri thức

Cây cảnh độc đáo này khiến nhiều người ngạc nhiên, không chỉ đẹp mê hồn mà còn tỏa hương thơm quyến rũ, hoa nở 300 ngày, đổi màu theo mùa.

Theo Hải Yến/ Dân việt
Kinh giới cảnh (Origanum “Kent Beauty”) là một loại cây bụi bán thường xanh, thân rủ duyên dáng, mang những cặp lá tròn xanh tươi và tỏa hương thơm nhẹ nhàng.
Vào mùa hè, những vòng hoa hình ống màu hồng nở rộ giữa các lá bắc hồng đậm, xếp chồng hình nón, tạo nên vẻ đẹp tựa thác hoa.
Thoạt nhìn, hoa của kinh giới cảnh giống hoa hồng, nhưng thực chất những gì ta thấy chủ yếu là lá bắc – một điểm độc đáo khó nhầm lẫn.
Tên gọi “kinh giới cảnh” dễ gây nhầm lẫn với cây kinh giới cay (oregano) – loại thảo mộc quen thuộc trong ẩm thực và y học từ thời Ai Cập cổ đại.
Kinh giới cay từng được xem là “thuốc giải độc” và là loại gia vị – dược liệu được sử dụng phổ biến trong nền y học Trung Quốc, châu Âu, cũng như ẩm thực hiện nay.
Trái ngược, kinh giới cảnh 'Kent Beauty' lại là giống cây cảnh mới, được lai tạo năm 2016, mang vẻ đẹp độc đáo, khác hẳn cây gia vị.
Lá của cây hình bầu dục, mọng nước, xanh ánh bạc, tỏa hương quyến rũ. Những lá bắc xếp tầng, rủ xuống, ôm lấy những bông hoa nhỏ màu hồng tím.
Điều kỳ diệu là màu lá bắc thay đổi theo ánh sáng và nhiệt độ: hồng rực dưới nắng gắt, xanh ngọc lam khi thiếu sáng, đẹp mê hoặc suốt bốn mùa.
Cây có thể nở hoa tới 300 ngày, từ mùa xuân kéo dài đến mùa thu. Khi treo chậu, cành rủ xuống tựa thác hoa, khiến không gian thêm sống động.
Hoa và lá bắc còn giữ được lâu. Nếu cắt cành cắm bình nước sạch, chúng vẫn tươi suốt nửa tháng, vừa đẹp mắt vừa lạ lùng.
Đặc biệt, cây có hương thơm nồng nàn, đôi khi gợi nhớ mùi hoa hồng. Nhờ vậy, nó vừa làm đẹp, vừa tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu.
Không chỉ đẹp, kinh giới cảnh còn ít sâu bệnh, có khả năng xua đuổi côn trùng và thu hút ong bướm thụ phấn, rất thích hợp trồng cùng rau quả trong vườn.
Cây dễ trồng, chịu được nắng, lạnh tới -10°C, thích hợp làm cây treo, hoa cắt cành hoặc viền trang trí. Chỉ cần đất tơi xốp, thoát nước tốt và tưới vừa đủ.
Trong phong thủy, kinh giới cảnh tượng trưng cho may mắn, bình an và tài lộc. Màu hồng tím biểu trưng quyền lực, sang trọng, trong khi màu trắng gợi sự thuần khiết.
Theo Hải Yến/ Dân việt
danviet.vn
