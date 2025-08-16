Hà Nội

Vì sao hoàng đế Trung Hoa tin tưởng giao hoàng tử cho vú nuôi?

Kho tri thức

Hoàng đế Trung Hoa thời xưa thường chọn những phụ nữ đã kết hôn từ 15 - 20 tuổi làm vú nuôi với nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc các hoàng tử. Vì sao lại vậy?

Tâm Anh (TH)
Vào thời phong kiến, hoàng đế có hậu cung gồm hàng chục cho tới hàng ngàn phi tần trẻ trung, xinh đẹp, quyến rũ. Những phi tần này giúp nhà vua duy trì nòi giống. Nhờ đó, hoàng đế thường có nhiều con, bao gồm cả hoàng tử lẫn công chúa.
Phi tần sinh được hoàng tử thì càng có có hội được nhà vua sủng ái, sắc phong địa vị cao trong hậu cung. Đặc biệt, nếu con của họ được chọn làm người kế vị ngai vàng thì phi tần đó sẽ "nở mày nở mặt" và tận hưởng quyền lực, cuộc sống xa hoa không ai sánh bằng.
Thế nhưng, các phi tần không được phép chăm sóc, nuôi dưỡng con cái sau khi chúng chào đời. Thay vào đó, hoàng đế thường chọn những phụ nữ đã kết hôn từ 15 - 20 tuổi làm vú nuôi với nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc con cái, đặc biệt là hoàng tử.
Quyết định để vú nuôi chăm sóc hoàng tử của hoàng đế xuất phát từ một số lý do. Đầu tiên là nhằm ngăn các phi tần trong hậu cung can dự vào chuyện triều chính. Nếu hoàng tử được mẹ ruột đích thân cho bú và nuôi dưỡng cho tới khi trưởng thành thì sẽ gắn bó sâu sắc với gia đình bên ngoại. Đây được xem là đại kỵ.
Vì vậy, hoàng đế cấm phi tần cho con bú và thiết lập hệ thống vú nuôi, nhằm kiểm soát ảnh hưởng của hậu cung và tránh tình cảm mẹ con quá thân thiết mà ảnh hưởng tới triều đình, chuyện quốc gia đại sự.
Thêm nữa, sau khi sinh con, phi tần vẫn phải giữ gìn hình ảnh đoan trang, hiền thục, xinh đẹp để không đánh mất sự sủng ái của hoàng đế. Do đó, phi tần cũng muốn vú nuôi chăm sóc con cái để họ sớm lấy lại vóc dáng, nhan sắc để có thể được nhà vua yêu thương nhiều hơn, từ đó có thể sẵn sàng cho lần mang thai tiếp theo.
Những người được chọn làm vú nuôi cho hoàng gia đều phải khỏe mạnh, từng sinh 3 con và có lượng sữa dồi dào. Họ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về ăn uống để đảm bảo hoàng tử được bú sữa no và đầy đủ chất dinh dưỡng.
Ngoài ra, vú nuôi cần phải đáp ứng yêu cầu về gia cảnh ổn định để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc, nuôi dưỡng con trai của hoàng đế.
Vú nuôi nhận được nhiều đãi ngộ tốt bao gồm mức lương thưởng hậu hĩnh, được ăn uống đầy đủ, thậm chí họ hoặc người nhà có thể được phong chức cao trong hậu cung vì có công lớn chăm sóc hoàng tử hay được nhà vua tín nhiệm. Nhờ vậy, vú nuôi có thể kiếm được thu nhập rất lớn để gửi về chăm lo cho gia đình.
Để không phạm lỗi hay bị trách phạt, vú nuôi phải chú ý từng lời nói, hành động, tuân thủ các quy định để bảo vệ thể diện hoàng gia cũng như đảm bảo sức khỏe của hoàng tử mà họ được giao cho chăm sóc. Nếu làm việc bất cẩn khiến hoàng tử đau ốm, bệnh tật, thậm chí tử vong thì vú nuôi có thể phải trả giá bằng cả tính mạng và khiến gia tộc bị liên lụy. Ảnh trong bài mang tính tham khảo.
Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.
