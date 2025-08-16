Bí ẩn bình đựng tro cốt khổng lồ trong rừng rậm Amazon

Những bình đựng tro cốt khổng lồ được phát hiện trong rừng nhiệt đới Amazon. Ngoài xương người, một số bình chứa hỗn hợp hạt giống, cá, ếch và rùa.
Một mẫu iPhone 17 Pro giả đã xuất hiện trước cả bản thật, sao chép gần y hệt nhưng chạy Android và chất lượng kém xa hàng chính hãng.
Dù tuổi trẻ lận đận, 3 con giáp này kiên trì vượt khó, bước sang tuổi trung niên liền đón vận may dồn dập, sự nghiệp – tài lộc cùng thăng hoa.
Quân đội Nga bất ngờ đạt được tốc độ tấn công đáng kinh ngạc, trong khi đó Lữ đoàn Azov đặt một chân vào “cổng địa ngục” Pokrovsk.
Các nhà khảo cổ Đức phát hiện hố nghi lễ 5.000 năm tuổi chứa dấu tích hiến tế kỳ bí, mở ra cuộc tranh luận gay gắt về phong tục cổ xưa.
Loài rùa bốn mắt (Sacalia quadriocellata) thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình độc đáo cùng những đặc điểm sinh học thú vị ít người biết đến.
Chery chính thức nhận đặt cọc mẫu SUV chủ lực Fulwin T11 với chỉ 1.111 nhân dân tệ (khoảng 4 triệu đồng). Xe thiết kế được lấy cảm hứng từ Tử Cấm Thành.
Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Quân đội và Công an cùng dàn khí tài hùng hậu tham gia tổng hợp hợp luyện diễu binh lần thứ tư bất chấp mưa to.
Laptop Mag chia sẻ 8 bí quyết vàng giúp bạn chọn được máy tính xách tay phù hợp nhu cầu, tối ưu hiệu năng và ngân sách năm 2025.
Thảo Nhi Lê gây chú ý khi công khai bạn trai ngoại quốc. Trước khi chia sẻ chuyện tình cảm, cô được biết đến với vóc dáng gợi cảm và gu thời trang nóng bỏng.
Cá vẹt lam được mệnh danh là “máy làm cát” tự nhiên, vừa bảo vệ rạn san hô, vừa góp phần duy trì hệ sinh thái biển khỏe mạnh.
Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, loài ngựa biển Hippocampus là sinh vật huyền bí gắn liền với đại dương và các vị thần cai quản biển cả.
Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã kết thúc tốt đẹp.
Để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng tại các thị trường khác nhau, Honda đã cho ra mắt nhiều mẫu xe máy điện cỡ nhỏ giá rẻ và U-Qe là một trong số đó.
Chỉ đăng tải những khoảnh khắc giản dị trong một buổi đi cafe, Nhật Linh vẫn nhận được “mưa lời khen” từ cư dân mạng bởi nhan sắc đằm thắm, xinh đẹp.
Tử vi 12 cung hoàng đạo 17/8, Thiên Bình công danh tốt, cơ hội xử lý tồn đọng rất tốt, đầu tư cũng sáng sủa. Bọ Cạp tiêu hao vận thế, sức khỏe trung bình.
Biệt thự của Thân Thúy Hà tại TP HCM nổi bật với khu vườn xanh mướt, tràn ngập rau xanh và hoa đủ màu sắc.
Chi Pu lăng xê mốt túi to hơn người được nhiều sao ưa chuộng năm nay. Ca sĩ Bảo Thy xuất hiện với outfit mát mẻ ngày hè.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, MC Mai Ngọc đã khiến người hâm mộ không khỏi "tan chảy" khi đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai nhỏ.
Perplexity AI bất ngờ đề nghị mua lại Google Chrome với 34,5 tỷ USD, nhưng khả năng thương vụ thành công được các chuyên gia đánh giá là rất thấp.
Trong tuần mới, 3 con giáp được dự đoán có thể nắm bắt những cơ hội đến với mình, vươn lên dẫn đầu và gặt hái những thành tựu lớn trong sự nghiệp.