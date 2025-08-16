Hà Nội

Bí ẩn bình đựng tro cốt khổng lồ trong rừng rậm Amazon

Kho tri thức

Bí ẩn bình đựng tro cốt khổng lồ trong rừng rậm Amazon

Những bình đựng tro cốt khổng lồ được phát hiện trong rừng nhiệt đới Amazon. Ngoài xương người, một số bình chứa hỗn hợp hạt giống, cá, ếch và rùa.

Bảy chiếc bình đựng tro cốt khổng lồ có niên đại từ thời tiền Columbus đã được tìm thấy sâu trong rừng mưa nhiệt đới Amazon ở Brazil. Một ngư dân tình cờ phát hiện ra chúng sau khi một cây Paricarana cao khoảng 15m gãy đổ để lộ những chiếc bình đựng tro cốt được chôn bên dưới. Ảnh: Márcio Amaral.
Hiện các chuyên gia chưa thể xác định chính xác niên đại của những chiếc bình đựng tro cốt trên. Do có từ thời tiền Columbus nên chúng có thể có niên đại hàng trăm năm hoặc hàng ngàn năm. Ảnh: Márcio Amaral.
Địa điểm tìm thấy 7 bình đựng tro cốt khổng lồ là một hòn đảo do con người tạo ra. Chúng nằm cách mặt đất khoảng 40 cm. Giới nghiên cứu hiện chưa biết liệu nền văn hóa tạo ra hòn đảo có phải là người chôn những chiếc bình đựng tro cốt trên hay không. Ảnh: Rosiele Kokama.
Geórgea Layla Holanda, nhà khảo cổ học tại Viện Phát triển Bền vững Mamirauá (IDSM) ở Brazil, cho biết 2 trong số những chiếc bình đựng tro cốt có kích thước khá lớn, đường kính lên tới 89 cm. Bên trong 2 chiếc bình này có chứa xương người trong khi những bình còn lại chứa hỗn hợp hạt giống, các cá, ếch và rùa. Ảnh: Geórgea Layla Holanda.
Theo nhà khảo cổ Geórgea, những hạt giống, cá, ếch và rùa có thể là một phần của nghi lễ tang lễ. Bà cho biết phát hiện này "chưa từng có". Những chiếc bình bằng gốm lớn không có nắp "có thể là vì chúng được bịt kín bằng vật liệu hữu cơ đã phân hủy". Ảnh: James Martins/CC BY 3.0.
Những phát hiện tương tự đã được tìm thấy ở khu vực Solimões. Trong những trường hợp này, bình đựng tro cốt có nắp đậy "tượng trưng" cho đầu, các cấu trúc ở 2 bên mô phỏng các chi. Ảnh: Geórgea Holanda/Mamirauá Institute.
"Đồ gốm đất sét xanh lục rất hiếm nhưng đã được nhìn thấy ở những địa điểm khác trong khu vực. Chúng tôi cũng tìm thấy những mảnh vỡ có lớp đất sét phủ bên ngoài và các dải sơn màu đỏ mặc dù vẫn chưa thể liên kết chúng với bất kỳ kiểu chế tác gốm nào đã biết", nhà khảo cổ Geórgea cho hay. Ảnh: Geórgea Holanda/Mamirauá Institute.
Nhà khảo cổ Geórgea cho biết thêm việc dùng bình gốm đựng tro cốt người quá cố được thực hiện trong nhiều giai đoạn. Trong đó, nhiều nền văn hóa ở Amazon chôn những chiếc bình này bên dưới nhà của họ. Ảnh: Geórgea Holanda/Mamirauá Institute.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
