Hé lộ hố nghi lễ cổ 5.000 năm với manh mối rùng rợn

Các nhà khảo cổ Đức phát hiện hố nghi lễ 5.000 năm tuổi chứa dấu tích hiến tế kỳ bí, mở ra cuộc tranh luận gay gắt về phong tục cổ xưa.

Trong một khám phá khảo cổ đáng kinh ngạc gần Gerstewitz, miền đông nước Đức, các nhà nghiên cứu đến từ Văn phòng Quản lý Di sản và Khảo cổ học Nhà nước Saxony-Anhalt đã phát hiện ra một di tích cổ xưa rùng rợn. Ảnh: @Văn phòng Quản lý Di sản và Khảo cổ học Nhà nước Saxony-Anhalt.
Đó là một hố nghi lễ cổ xưa sâu 2,5 mét, ước tính có niên đại khoảng 5.000 năm tuổi, thuộc nền văn hóa Salzmünde - vốn là một xã hội hậu kỳ đồ đá mới nổi tiếng với các tập tục tang lễ, nghi lễ hiến tế bí ẩn và thường bạo lực. Ảnh: @Văn phòng Quản lý Di sản và Khảo cổ học Nhà nước Saxony-Anhalt.
Đúng với bản chất của nền văn hóa Salzmünde này, bên trong hố nghi lễ 5.000 năm tuổi, các chuyên gia thuộc Văn phòng Quản lý Di sản và Khảo cổ học Nhà nước Saxony-Anhalt phát hiện bên trong hố chứa hài cốt chó và hộp sọ người. Ảnh: @Văn phòng Quản lý Di sản và Khảo cổ học Nhà nước Saxony-Anhalt.
Ngoài ra, trong hố này các chuyên gia còn tìm thấy tàn tích cánh cửa bị cháy đen, và những chiếc bình gốm còn nguyên vẹn. Ảnh: @Văn phòng Quản lý Di sản và Khảo cổ học Nhà nước Saxony-Anhalt.
Việc tìm thấy chiếc hố nghi lễ này cho thấy dấu hiệu bất thường về xã hội bạo lực, bạo loạn, biến động cùng hành vi hiến tế quái dị, rùng rợn của con người cổ xưa thuộc nền văn hóa Salzmünde. Ảnh: @Văn phòng Quản lý Di sản và Khảo cổ học Nhà nước Saxony-Anhalt.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
