Kỳ vọng Đại hội XI tạo đột phá, nâng cao năng lực cán bộ Mặt trận

Đội ngũ cán bộ Mặt trận, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, cần được trang bị đầy đủ kỹ năng số để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tại cơ sở.

Thiên Tuấn

Bày tỏ kỳ vọng trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, bà Hà Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng cho rằng, nhiệm kỳ 2026-2031 cần tạo bước đột phá mạnh mẽ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Bà Hà Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng.

Theo bà Hạnh, với đặc thù là địa phương có địa bàn rộng, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tỉnh Lâm Đồng đặc biệt kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những định hướng thiết thực nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận trong tập hợp, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Chúng tôi mong muốn với những đột phá trong giai đoạn này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phát huy vai trò của mình trong việc xây dựng khối đại đoàn kết và tập trung chuyển đổi số”, bà Hạnh chia sẻ.

Nhấn mạnh chuyển đổi số là một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay, bà Hạnh cho rằng đội ngũ cán bộ Mặt trận, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, cần được trang bị đầy đủ kỹ năng số để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tại cơ sở. Theo bà, việc tham gia các chương trình “bình dân học vụ số” sẽ giúp cán bộ Mặt trận chủ động hơn trong triển khai công việc, đồng thời hỗ trợ chính quyền địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục được bồi dưỡng những kỹ năng mới nhất liên quan đến chuyển đổi số để cán bộ Mặt trận tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ”, bà nói.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Đề cập đến một trong ba đột phá chiến lược của nhiệm kỳ mới là xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, bà Hạnh cho rằng, cán bộ Mặt trận không chỉ cần có trình độ, năng lực mà còn phải đổi mới tư duy, nâng cao bản lĩnh và khả năng tập hợp quần chúng trong bối cảnh mới.

Theo bà, việc các tổ chức chính trị - xã hội và các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cùng quy tụ về một đầu mối sẽ đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận trong phối hợp, điều hành và phát huy trí tuệ tập thể.

“Chúng tôi hy vọng cán bộ Mặt trận sẽ mạnh hơn, tốt hơn, trí tuệ hơn và làm việc hiệu quả hơn trong giai đoạn mới”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm về yêu cầu xây dựng niềm tin trong nhân dân, bà Hạnh cho rằng, làm tốt được công tác Mặt trận thì phải thực hiện tốt nhiệm vụ của người làm công tác dân vận, gần gũi với dân, sát dân, hiểu được dân. Chính sự gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng.

Liên quan đến mô hình vận hành mới sau khi quy tụ các tổ chức chính trị - xã hội và hội đoàn thể về cùng một đầu mối, bà Hạnh cho biết, các địa phương hiện vẫn đang chờ những định hướng cụ thể từ Đại hội XI.

“Chúng tôi cũng đang chờ vào Đại hội XI này sẽ có những định hướng, lộ trình rõ hơn để các tỉnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ tới”, bà chia sẻ.

