Ý kiến tâm huyết góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Chiều 12/4, tiếp tục chương trình làm việc, đại biểu tham dự Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ bảy khóa X tiếp tục thảo luận vào nội dung Tờ trình dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đã trình bày các tờ trình báo cáo, xin ý kiến vào: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; Dự thảo Chương trình Đại hội; Dự thảo Quy chế của Đại hội.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga đã trình bày các tờ trình báo cáo xin ý kiến vào nội dung Dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Góp ý kiến vào nội dung dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội, bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, MTTQ Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Trong đó, Mặt trận đã tham gia tích cực, góp phần làm nên thành công rực rỡ của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031và nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, chu đáo đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, bà Nguyễn Thị Doan cho rằng, nội dung về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới của dự thảo Báo cáo chính trị đã bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị, lồng ghép vào 7 chương trình hành động cụ thể, đặc biệt là chương trình về tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam.

Đồng thời, dự thảo Báo cáo chính trị đã thể hiện quyết tâm cao độ, hướng về cơ sở, lấy thước đo về sự hài lòng của người dân để đánh giá hiệu quả công tác cán bộ. Mọi nội dung đều được đánh giá theo hướng "rõ người, rõ thời điểm, rõ kết quả".

Bà Nguyễn Thị Doan đề xuất, tại nội dung về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ đột phá của dự thảo Báo cáo chính trị, cùng với đột phá về thể chế, đột phá về cải cách hành chính, nên bổ sung thêm sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam và vai trò của công tác Mặt trận trong tình hình mới.

"MTTQ Việt Nam cần đổi mới phương thức hành động, chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo quản trị hiện đại, kiến tạo môi trường văn hóa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, huy động sự tham gia vào công tác Mặt trận của toàn xã hội", bà Nguyễn Thị Doan kiến nghị.

Góp ý vào nội dung phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031, bà Trần Thị Bích Mai - cá nhân tiêu biểu dân tộc Sán Dìu bày tỏ sự đồng tình và nhất trí cao đối với các mục tiêu về 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận kiến nghị 24/7; Hằng năm, 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức “Tháng nghe dân nói”, thực hiện “3 công khai - 3 giám sát”.

Theo bà Trần Thị Bích Mai, hiện nay các kiến nghị của người dân tới Đảng, Nhà nước rất đa dạng trên nhiều lĩnh vực. Các vấn đề đều được công khai trên các nền tảng số, mạng xã hội, thông tin kịp thời và nhanh hơn thời điểm trước. Tuy nhiên, người dân vẫn còn băn khoăn khi không phải lúc nào người dân cũng được gặp và gửi gắm tâm tư, nguyện vọng tới các đại biểu, cử tri.

Vì vậy, bà Trần Thị Bích Mai kiến nghị, thời gian tới MTTQ Việt Nam sẽ có những chỉ dẫn cụ thể, tận dụng triệt để các nền tảng mạng xã hội để nâng cao tinh thần yêu nước và niềm tin tuyệt đối của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời nâng cao vị thế của MTTQ Việt Nam trong tiềm thức của mỗi người dân thông qua việc mỗi xã, phường nên có trang Fanpage riêng để đăng tải bài viết hàng tuần, qua đó người dân có thể dễ dàng tương tác và phản ánh tâm tư, nguyện vọng. Các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tăng cường phối hợp, hướng dẫn người dân, qua đó góp phần giải quyết những vấn đề nổi cộm, vướng mắc ở xã, phường, tạo đồng thuận xã hội ở cơ sở.

Các ý kiến tại Hội nghị cũng đề nghị, đối với kết quả công tác Mặt trận giai đoạn 2024 - 2026 cần bổ sung thông tin trẻ em vào tình hình nhân dân; đánh giá kết quả nông dân Việt Nam trong tăng cường hợp tác và liên kết chuỗi; nhấn mạnh kết quả thực hiện chương trình sản xuất gắn với phát triển sinh thái, thân thiện môi trường.

Trong phương hướng nhiệm kỳ 2026 -2031, đại biểu tham dự cũng đề nghị cần nghiên cứu bổ sung khâu đột phá tư duy; trong xây dựng chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp liên quan cần thể hiện đầy đủ vai trò của các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc; đồng thời đưa ra chỉ tiêu về việc lập trang xã hội của MTTQ Việt Nam cấp xã; nghiên cứu chương trình hành động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, trong đó quan tâm đến thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Đại biểu tham dự cũng đề nghị các giải pháp về xây dựng nhà nước; giải pháp trong công tác đối ngoại cần phù hợp với tình hình thế giới hiện nay; bổ sung nội dung đổi mới phương thức hoạt động chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo, quản trị hiện đại tại chương trình hành động thứ 7.

Tại Hội nghị, đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung. Tại điều 12, có ý kiến đề nghị nghiên cứu làm rõ vị trí pháp lý của Hội đồng tư vấn là giúp Uỷ ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Về dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nan khóa XI: Hội nghị cơ bản thống nhất với Đề án nhân sự và danh sách nhân sự được giới thiệu tham gia Uỷ ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI. Giao Ban Thường trực tiếp tục rà soát đảm bảo chính xác thông tin của nhân sự được giới thiệu; chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương giới thiệu nhân sự cụ thể, phù hợp, đảm bảo yêu cầu nếu có sự thay đổi.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ và thống nhất cao, Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa X đã thành công tốt đẹp và hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc cơ bản thống nhất cao đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội của các cụ, các vị, các đồng chí. Một số ý kiến góp ý đề nghị làm sâu sắc thêm các kết quả đã đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ vừa qua, tập trung vào việc đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; trên cơ sở đó, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai trong nhiệm kỳ tới.

“Hội nghị thống nhất nhận định sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và để xử lý kịp thời một số công việc giữa 2 kỳ họp định kỳ của Ủy ban MTTQ Việt Nam và làm rõ hơn tính pháp lý của Hội đồng tư vấn. Hội nghị thống nhất với định hướng xây dựng Đề án nhân sự UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI; xác định Đề án nhân sự là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để Đại hội lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đủ uy tín, tâm huyết với công tác Mặt trận để tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ tới”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh và cho biết Hội nghị thống nhất dự thảo Quy chế của Đại hội, lựa chọn Chương trình Đại hội theo phương án dự kiến thời gian tổ chức Đại hội là 2,5 ngày.

“Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao, Ban Thường trực xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, hoàn thiện các văn bản, để trình Đại hội”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Chúc mừng các vị được hiệp thương cử tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và tín nhiệm giao trọng trách Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam được UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất chính trị, năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể Ban Thường trực và Đoàn Chủ tịch đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các mặt công tác Mặt trận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong bối cảnh mới, khi Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào vai trò, sứ mệnh của MTTQ Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Hội nghị cũng xin ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí đã được Trung ương Đảng điều động, nhận nhiệm vụ mới, thôi không tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam; mong các đồng chí tiếp tục dành sự quan tâm đối với công tác Mặt trận và sự phát triển của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trên cương vị công tác mới.”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.

Theo Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các tầng lớp nhân dân rất vui mừng, phấn khởi trước thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng với đó, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước theo Hiến pháp, mở đầu cho một nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân và bộ máy Chính phủ.

“Trong Nghị quyết Đại hội XIV, Chương trình hành động và các nhiệm vụ của bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, huy động sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI là sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn, là Đại hội đầu tiên đề ra nhiệm vụ chiến lược của cả hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở theo mô hình bộ máy tổ chức mới, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, việc đảm bảo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là trách nhiệm và tình cảm của Mặt trận đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.