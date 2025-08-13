Kỳ vọng của Moscow về hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ sắp tới có thể thúc đẩy nỗ lực khôi phục quan hệ của Moscow với Washington.

Theo RT, trong cuộc phỏng vấn với Izvestia hôm 12/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska, dự kiến diễn ra vào ngày 15/8, sẽ không chỉ tập trung vào việc giải quyết xung đột Ukraine mà còn vào mối quan hệ song phương Nga - Mỹ vốn đã xuống mức thấp nhất dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Sputnik.

"Chúng tôi hy vọng rằng cuộc gặp cấp cao sắp tới sẽ thúc đẩy việc bình thường hóa quan hệ song phương (Nga - Mỹ), cho phép hai bên đạt được tiến triển trong một số vấn đề", ông Ryabkov nói, đồng thời xác nhận rằng việc khôi phục các tuyến đường bay có thể là một trong những nội dung được thảo luận trong cuộc gặp sắp tới.

Được biết, các chuyến bay chở khách trực tiếp giữa Nga và Mỹ đã bị đình chỉ vào năm 2022 sau khi Washington áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

"Rõ ràng, các nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào những vấn đề khác nữa", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói, ám chỉ đến cuộc xung đột Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, vị quan chức Nga thừa nhận rằng: "Ở giai đoạn này, chưa có tiến triển đáng kể nào liên quan đến việc trao trả tài sản ngoại giao của Nga tại Mỹ". Ông đề cập đến một số khu phức hợp, bao gồm cả lãnh sự quán Nga tại San Francisco vốn đã bị chính quyền Mỹ đóng cửa vào năm 2016-2017.

Vào thời điểm đó, Washington tuyên bố việc đóng cửa, cũng như trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga, là nhằm đáp trả cáo buộc can thiệp bầu cử. Trong khi đó, Moscow cáo buộc Mỹ "tịch thu" tài sản vốn được bảo vệ bởi quyền miễn trừ ngoại giao.

Vào tháng 6/2025, Đại sứ Nga tại Mỹ Aleksandr Darchiev đã gặp Tổng thống Trump và cam kết sẽ "làm mọi thứ để khôi phục quan hệ Nga-Mỹ và đưa mối quan hệ trở lại bình thường và hợp lý". Ông nói thêm rằng Nga và Mỹ "được định sẵn... sẽ có một sự tồn tại hòa bình không đối đầu".

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc trao đổi tù binh mới nhất giữa Nga và Ukraine sau vòng đàm phán thứ ba