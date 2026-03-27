Kỹ thuật nội soi lồng ngực cứu bệnh nhân tràn máu phổi nặng tại Vĩnh Long

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng quát – Lồng ngực Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long đã kịp thời can thiệp, phẫu thuật thành công cho một trường hợp đa chấn thương nặng với tình trạng tràn máu màng phổi hai bên kèm máu đông màng phổi trái – trên nền nhiều bệnh lý nội khoa phức tạp.

Bệnh nhân là bà T..T.L. (61 tuổi, ngụ Vĩnh Long), nhập viện sau tai nạn giao thông trong tình trạng khó thở, đau ngực nhiều.

Qua thăm khám và chụp MSCT, các bác sĩ ghi nhận hàng loạt tổn thương nghiêm trọng: Gãy nhiều xương sườn hai bên, tràn máu màng phổi hai bên kèm máu đông màng phổi trái, dập phổi, gãy xẹp đốt sống ngực D5–D6, gãy hai xương cẳng chân phải. Đáng chú ý, bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch, rung nhĩ đang dùng thuốc kháng đông và cường giáp – khiến nguy cơ phẫu thuật tăng cao.

Bệnh nhân đa chấn thương bị tràn máu phổi 2 bên - Ảnh BVCC

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp đánh giá đây là ca bệnh phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong và sau mổ. Bệnh nhân nhanh chóng được hồi sức tích cực nhằm tối ưu tình trạng toàn thân trước khi bước vào cuộc phẫu thuật “cân não”.

Trong vòng 2 giờ, các bác sĩ đã tiến hành dẫn lưu màng phổi phải, đồng thời nội soi lồng ngực lấy máu đông màng phổi trái. Với kỹ thuật gây mê thông khí một phổi, ê-kíp vừa xử lý các điểm chảy máu, vừa làm sạch khoang màng phổi hai bên một cách chính xác và an toàn.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân cải thiện rõ rệt: giảm đau ngực, dễ thở hơn, ăn uống được và phục hồi nhanh chóng. Hiện tại, tình trạng ổn định, bệnh nhân có thể xuất viện trong thời gian sớm.

Nội soi lồng ngực là phương pháp hiện đại, ít xâm lấn, giúp người bệnh tránh được đường mổ dài, giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục.

Nội soi phổi cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, kỹ thuật này đã được triển khai thường quy, mang lại hiệu quả cao trong điều trị các trường hợp máu đông màng phổi sau chấn thương – đặc biệt khi phương pháp dẫn lưu thông thường không còn hiệu quả.

Đồng thời, giúp hạn chế các biến chứng nguy hiểm như xẹp phổi, nhiễm trùng hay mủ màng phổi, và giảm nhu cầu chuyển tuyến xa.

Máu phổi đông đặc được lấy ra - Ảnh BVCC

Theo BS.CKII Hà Bửu Kiếm, Khoa Ngoại Tổng quát – Lồng ngực Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, với các trường hợp chấn thương có tràn máu kèm máu đông màng phổi, việc can thiệp nội soi sớm đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngăn ngừa biến chứng như: suy hô hấp, nhiễm trùng và bảo tồn chức năng phổi.

Đây là kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi tay nghề cao và kinh nghiệm của phẫu thuật viên trong xử lý các tổn thương phức tạp vùng lồng ngực.

