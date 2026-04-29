Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Rednote sắp “chia đôi”, 300 triệu user bị ảnh hưởng?

Mạng xã hội Rednote của Trung Quốc bất ngờ tách nền tảng nội địa và quốc tế, làm dấy lên lo ngại về dữ liệu, kiểm duyệt và trải nghiệm người dùng.

Thiên Trang (TH)
Nền tảng mạng xã hội Rednote đang bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng khi có dấu hiệu tách biệt hoàn toàn người dùng trong nước và quốc tế.
Được phát triển từ Xiaohongshu, nền tảng này hiện sở hữu khoảng 300 triệu người dùng hoạt động hàng tháng và là nơi chia sẻ phong cách sống phổ biến tại Trung Quốc.
Việc ra mắt tên miền Rednote.com cùng bộ điều khoản riêng cho từng khu vực cho thấy tham vọng toàn cầu hóa, nhưng đồng thời cũng hé lộ chiến lược “chia đôi nền tảng” đầy nhạy cảm.
Động thái này được cho là nhằm giải quyết áp lực pháp lý và lo ngại về dữ liệu khi các chính phủ phương Tây ngày càng siết chặt kiểm soát các ứng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Trước đó, các công ty như ByteDance hay Tencent cũng đã tách biệt hệ sinh thái giữa thị trường nội địa và quốc tế để tránh rủi ro kiểm duyệt và bảo mật.
Tuy nhiên, điều khiến người dùng lo ngại là khả năng nội dung sẽ bị phân mảnh, khi người dùng quốc tế có thể không còn tiếp cận được kho nội dung phong phú từ Trung Quốc như trước.
Một số tài khoản thậm chí đã bị tự động chuyển sang phiên bản quốc tế mà không có giải thích rõ ràng, làm dấy lên nghi vấn về cách nền tảng phân loại người dùng dựa trên IP hoặc số điện thoại.
Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, Rednote đang đứng trước bài toán khó: cân bằng giữa mở rộng thị trường và duy trì trải nghiệm xuyên biên giới, yếu tố từng giúp nền tảng này trở nên khác biệt.
#Rednote #mạng xã hội #đổi mới #quốc tế #dữ liệu #kiểm duyệt

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT