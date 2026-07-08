Kỹ thuật đặt stent kim loại giúp bệnh nhân 95 tuổi thoát khỏi tắc mật tái phát

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân N.N.A. (95 tuổi, ngụ Vĩnh Long). Trước đó, người bệnh nhập viện trong tình trạng vàng da, ăn uống kém và sụt cân. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán tắc mật do khối u bóng Vater.

Người bệnh được thực hiện ERCP đặt stent nhựa để giải áp cấp cứu, sau đó tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, sau một thời gian theo dõi, bệnh nhân xuất hiện tắc mật tái phát nên được chỉ định thực hiện ERCP đặt stent kim loại đường mật. Thủ thuật diễn ra thuận lợi, stent được đặt đúng vị trí, đường mật lưu thông tốt và người bệnh ổn định ngay sau can thiệp.

Ê-kíp can thiệp đặt stent cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân T.T.B. (76 tuổi, ngụ Đồng Tháp), có tiền sử u đầu tụy gây chèn ép ống mật chủ.

Trước đó, người bệnh đã được đặt stent nhựa để giải áp tình trạng tắc mật và điều trị nhiễm trùng đường mật cấp.

Khoảng 4 tháng sau, bệnh nhân xuất hiện vàng da, ăn uống kém và đau âm ỉ vùng thượng vị. Kết quả thăm khám cho thấy stent nhựa đã bị tắc, gây ứ mật tái phát.

Bệnh nhân đã được thực hiện ERCP thay thế bằng stent kim loại, giúp khôi phục lưu thông đường mật và cải thiện chức năng dẫn lưu mật.

Đặt stent chữa tắc mật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKI Nguyễn Trọng Tường, Phó Trưởng khoa Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, trong nhiều trường hợp tắc mật do khối u hoặc hẹp đường mật, stent kim loại có nhiều ưu điểm hơn so với stent nhựa.

Cụ thể, stent kim loại có đường kính lớn hơn, khả năng dẫn lưu mật tốt hơn và thời gian duy trì lưu thông dài hơn. Nhờ đó, người bệnh giảm nguy cơ tắc nghẽn tái phát, hạn chế số lần phải can thiệp và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Dấu hiệu cảnh báo tắc mật cần đi khám sớm - Vàng da, vàng mắt. - Đau vùng hạ sườn phải hoặc thượng vị. - Sốt. - Nước tiểu sậm màu. - Phân bạc màu. - Chán ăn, ăn uống kém. - Sụt cân không rõ nguyên nhân.

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