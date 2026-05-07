Cụ ông 72 tuổi bị stent di lệch gây tắc mật

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa chẩn đoán và xử trí thành công một trường hợp tắc mật ở bệnh nhân có tiền sử đặt stent đường mật, với nguyên nhân được xác định là stent di lệch vào sâu trong hệ thống đường mật – một nguyên nhân hiếm gặp.

Tiếp cận chẩn đoán

Bệnh nhân nam, 72 tuổi, tiền sử u bóng Vater, đã được đặt stent nhựa thẳng dẫn lưu mật trước đó. Gần đây, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng vàng da, vàng mắt, mệt mỏi tăng dần.

Trước tình huống này, bệnh nhân được chỉ định nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) nhằm xác định nguyên nhân.

Sau khi dựng hình cây đường mật dưới màn tăng sáng (C-arm), các bác sĩ ghi nhận stent đã di lệch vào ống gan phải và ống gan chung. Nguyên nhân tắc mật được xác định do khối u bóng Vater gây hẹp đường mật, trong bối cảnh stent không còn ở vị trí để duy trì lưu thông mật.

Đây là tình huống hiếm gặp và khó xử trí hơn so với các trường hợp tắc mật thông thường, do vị trí stent nằm sâu trong hệ thống đường mật.

Can thiệp cho bệnh nhân tắc mật - Ảnh BVCC

Can thiệp kịp thời – xử trí ngay trong một thủ thuật

Ngay trong quá trình thực hiện ERCP, ê-kíp đã tiếp cận và lấy stent di lệch bằng dụng cụ chuyên dụng, sau đó đặt lại stent mới phù hợp hơn (Pigtail stent - stent đuôi heo) nhằm đảm bảo dẫn lưu mật ổn định và phù hợp hơn với giải phẫu đường mật của bệnh nhân.

Toàn bộ quá trình được thực hiện qua nội soi, không cần phẫu thuật, giúp giảm xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Sau can thiệp, tình trạng vàng da cải thiện rõ rệt. Các xét nghiệm chức năng gan mật giảm dần. Bệnh nhân hồi phục tốt, sinh hoạt gần như bình thường

“Sau khi đặt stent đường mật, người bệnh cần tái khám và theo dõi định kỳ nhằm phát hiện sớm các biến chứng có thể xảy ra như tắc stent, nhiễm trùng hoặc di lệch stent.

Khi xuất hiện lại các dấu hiệu gợi ý tắc mật, việc chỉ định nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) có ý nghĩa quan trọng trong xác định nguyên nhân và cho phép can thiệp điều trị ngay trong cùng một thủ thuật, giúp hạn chế các can thiệp xâm lấn hơn”, các bác sĩ khuyến cáo.

