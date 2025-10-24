Hà Nội

Kỳ thú loài 'thỏ lai chuột', biết trữ thức ăn cực khéo

Thỏ chuột (họ Ochotonidae) là sinh vật dễ thương sống ở vùng núi lạnh, nổi tiếng với tiếng kêu the thé và khả năng dự trữ thức ăn cực khéo.

Thỏ chuột không phải là loài gặm nhấm. Dù có hình dáng giống chuột đồng, chúng thuộc họ hàng gần của thỏ trong bộ bộ Thỏ (Lagomorpha). Ảnh: Pinterest.
Chúng sống chủ yếu ở vùng núi cao và lạnh. Từ dãy Himalaya, cao nguyên Tây Tạng đến vùng núi Rockies, thỏ chuột thích nghi tốt với khí hậu khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest.
Không ngủ đông như nhiều loài khác. Thay vào đó, chúng tích trữ cỏ khô suốt mùa hè để ăn vào mùa đông. Ảnh: Pinterest.
Tiếng kêu của thỏ chuột rất đặc trưng. Mỗi cá thể có âm thanh riêng để báo động hoặc gọi bạn đời, khiến chúng được mệnh danh là “chuột huýt sáo”. Ảnh: wikimedia.org.
Kích thước nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn. Chúng chỉ dài trung bình 15–20 cm, nặng khoảng 150 gram nhưng di chuyển cực linh hoạt giữa các khe đá. Ảnh: inaturalist.
Thức ăn của chúng gần như hoàn toàn là thực vật. Thỏ chuột ăn cỏ, rêu, hoa và lá, đặc biệt ưa thích thực vật mọng nước vùng núi. Ảnh: Pinterest.
Chúng là “nông dân tí hon” của tự nhiên. Bằng cách thu hái và tích trữ thảo mộc, thỏ chuột góp phần phát tán hạt giống trong môi trường núi cao. Ảnh: wikimedia.org.
Là loài cực kỳ nhạy cảm với biến đổi khí hậu. Nhiệt độ tăng khiến môi trường sống thu hẹp, buộc chúng phải leo lên cao hơn để tránh nóng. Ảnh: inaturalist.
