Giải trí

Hot face sao Việt: Hoa hậu Kỳ Duyên vén áo khoe vòng eo săn chắc

Hoa hậu Kỳ Duyên vén áo khoe vòng eo săn chắc. Kim Lý hôn Hồ Ngọc Hà trên đường phố Chicago. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 3/12: Hoa hậu Kỳ Duyên vén áo khoe vòng eo săn chắc. Ảnh: FB Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Tin tức sao Việt 3/12: Hoa hậu Kỳ Duyên vén áo khoe vòng eo săn chắc. Ảnh: FB Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Kim Lý dành cho Hồ Ngọc Hà nụ hôn ngọt ngào khi hai vợ chồng cùng dạo chơi trên đường phố Chicago. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Kim Lý dành cho Hồ Ngọc Hà nụ hôn ngọt ngào khi hai vợ chồng cùng dạo chơi trên đường phố Chicago. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Ca sĩ Quang Vinh diện vest bảnh bao. Ảnh: FB Quang Vinh
Ca sĩ Quang Vinh diện vest bảnh bao. Ảnh: FB Quang Vinh
Ca sĩ Hiền Hồ mặc phong cách giấu quần chụp ảnh. Ảnh: FB Hiền Hồ
Ca sĩ Hiền Hồ mặc phong cách giấu quần chụp ảnh. Ảnh: FB Hiền Hồ
Diễn viên Thu Hương check in hồ Gươm buổi sáng. Ảnh: FB Trần Thu Hương
Diễn viên Thu Hương check in hồ Gươm buổi sáng. Ảnh: FB Trần Thu Hương
Hoa hậu Ý Nhi trở về Việt Nam để đồng hành cuộc thi Miss World Vietnam 2025. Ảnh: FB Huỳnh Trần Ý Nhi
Hoa hậu Ý Nhi trở về Việt Nam để đồng hành cuộc thi Miss World Vietnam 2025. Ảnh: FB Huỳnh Trần Ý Nhi
Hoa hậu Giáng My hào hứng khám phá "ngôi làng đẹp nhất nước Anh" Castle Combe. Ảnh: FB Giang My Nguyen
Hoa hậu Giáng My hào hứng khám phá "ngôi làng đẹp nhất nước Anh" Castle Combe. Ảnh: FB Giang My Nguyen
Vợ chồng diễn viên Mai Thu Huyền tổ chức tiệc kỷ niệm 23 năm cưới. Ảnh: FB Mai Thu Huyen
Vợ chồng diễn viên Mai Thu Huyền tổ chức tiệc kỷ niệm 23 năm cưới. Ảnh: FB Mai Thu Huyen
Vợ chồng ca sĩ Mỹ Lệ tình tứ trong chuyến du lịch Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Vợ chồng ca sĩ Mỹ Lệ tình tứ trong chuyến du lịch Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Ca sĩ Mỹ Tâm đăng ảnh tập luyện và viết: ''Tràn đầy năng lượng cho concert!''. Ảnh: FB My Tam
Ca sĩ Mỹ Tâm đăng ảnh tập luyện và viết: ''Tràn đầy năng lượng cho concert!''. Ảnh: FB My Tam
