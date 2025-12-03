Hot face sao Việt: Hoa hậu Kỳ Duyên vén áo khoe vòng eo săn chắc

Hoa hậu Kỳ Duyên vén áo khoe vòng eo săn chắc. Kim Lý hôn Hồ Ngọc Hà trên đường phố Chicago.
Ford vừa mở rộng dòng sản phẩm Ranger Super Duty tại Úc bằng việc ra mắt biến thể XLT cao cấp, kết hợp khả năng vận hành mạnh mẽ của dòng bán tải hạng trung.
Quỳnh Anh Shyn vừa đón sinh nhật tuổi 29 bằng một chuyến nghỉ dưỡng tuyệt đẹp bên bờ biển Thái Lan, cô chiêu đãi người hâm mộ loạt ảnh 'gái đảo' cực ấn tượng.
Hồ Hoàn Kiếm mang trong mình nhiều câu chuyện lịch sử kỳ thú mà không phải ai cũng biết tường tận.
Mang nhiều đặc điểm độc đáo, loài cá sấu Orinoco (Crocodylus intermedius) là một biểu tượng của hệ sinh thái Nam Mỹ.
Ca sĩ AMEE vừa chia sẻ, cô kết thúc hợp tác với công ty quản lý ST.319 Entertainment và sẽ hoạt động dưới sự quản lý độc quyền của một đơn vị mới.
Cây “phu thê” 50 tuổi ở Lạng Sơn với thân đôi quấn chặt, tán lá rộng bên hồ xanh ngắt, thu hút du khách check-in, nghỉ chân và tận hưởng thiên nhiên trong lành.
UAV Geranium-2 của Nga liên tiếp tập kích khu vực cửa khẩu Artemovsky gần Kramatorsk, gây hư hại hạ tầng và buộc không quân Ukraine phải cơ động liên tục.
Từng bị đồn đoán là 'đổi đời' nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, hot girl Tammy Phạm mới đây đã chính thức lên tiếng về điều này.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/12, Sư Tử vận thế tốt hơn, có cơ hội giàu sang. Bạch Dương có thể tận dụng nguồn lực nhưng khá rủi ro.
Ngay cả khi đi qua những con đường ngập nước do mưa bão, chiếc xe bán tải "khủng long" Apocalypse Juggernaut 6x6 này vẫn sẽ lao qua mà không ngần ngại.
Biệt thự của Nhật Kim Anh được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, có sân vườn thoáng rộng, nhiều cây ăn trái, rau xanh và hoa tươi.
Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy vừa đánh dấu cột mốc 10 năm bên nhau. Cặp đôi hiện có tổ ấm viên mãn bên con gái đầu lòng.
Trên trang cá nhân, nàng WAGs Yến Xuân đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào của gia đình khi đang tận hưởng kì nghỉ tại Nga.
Khảo sát cho thấy Mỹ chuộng bạn gái AI gợi cảm, trong khi Trung Quốc phát triển bạn trai AI lý tưởng.
3 con giáp này được dự báo có vận trình tài lộc đất đai tăng tốc vượt bậc trong hai năm tới, mở ra cơ hội đầu tư sinh lời lớn khiến nhiều người bất ngờ.
Nimrud (Iraq) là một trong những kinh đô quan trọng nhất của Đế chế Assyria, nổi tiếng với cung điện lớn, tượng nhân sư và kho báu nghệ thuật tinh xảo.
Người dân ghi lại cảnh một tên lửa rơi và phát nổ ở Yasny, Nga. Nhiều khả năng đó là tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100N với đầu đạn lướt siêu thanh Avangard.
Á hậu Phương Anh vừa nhận học bổng tiến sĩ 3 tỷ đồng. Hiện tại, ngoài sự nghiệp thành công, cô còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Nhiều đồng tiền Turgid 1.300 năm tuổi được tìm thấy ở Kazakhstan, thông qua chúng các chuyên gia muốn hiểu rõ hơn về lịch sử cổ đại của khu định cư Kultobe.
Các nhà khoa học phát hiện một loài amip đơn bào có khả năng phát triển mạnh mẽ ở nhiệt độ 63 độ C - mức nhiệt có thể tiêu diệt mọi dạng sống phức tạp đã biết.