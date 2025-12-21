Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên mạnh mẽ trong bộ võ phục

Hà Nội

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh tập luyện trong bộ võ phục, khoe trọn tinh thần thể thao mạnh mẽ và sự kỷ luật đáng ngưỡng mộ.

Thiên Anh
Khác hẳn hình ảnh lộng lẫy, quyến rũ thường thấy trên thảm đỏ hay sàn diễn, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên xuất hiện với diện mạo khỏe khoắn, dứt khoát, toát lên khí chất tự tin của một người phụ nữ hiện đại không ngại thử thách bản thân.
Trong bộ võ phục gọn gàng, Hoa hậu Việt Nam 2014 thực hiện những động tác đá cao, ra đòn dứt khoát và chuẩn xác. Gương mặt tập trung cao độ, ánh mắt sắc sảo cùng thần thái quyết đoán giúp Kỳ Duyên ghi điểm mạnh mẽ.
Nhan sắc của nàng hậu trong loạt ảnh này mang vẻ đẹp rất khác: ít trang điểm, làn da khỏe khoắn, đường nét gương mặt rõ ràng, vừa mềm mại nữ tính vừa phảng phất nét lạnh lùng, bản lĩnh. Chính sự đối lập giữa vẻ đẹp hình thể và tinh thần thép đã tạo nên sức hút đặc biệt cho bộ ảnh.
Không chỉ gây ấn tượng bởi những cú đá uy lực hay tư thế võ thuật đẹp mắt, Nguyễn Cao Kỳ Duyên còn cho thấy hình thể săn chắc, dẻo dai sau thời gian dài rèn luyện.
Vóc dáng thon gọn, cơ thể cân đối cùng sự linh hoạt trong từng chuyển động cho thấy nàng hậu rất nghiêm túc với việc tập luyện thể thao, coi đây là cách giữ gìn sức khỏe và tinh thần.
Về cuộc sống và sự nghiệp, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi đang là sinh viên năm nhất Trường Đại học Ngoại thương, nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của làng giải trí.
Sau đăng quang, Kỳ Duyên không ngừng làm mới hình ảnh, chuyển hướng sang người mẫu chuyên nghiệp, huấn luyện viên các chương trình thời trang – sắc đẹp như The Face Vietnam, The Look Vietnam, Hoa hậu Thể thao Việt Nam… và thường xuyên đảm nhận vị trí vedette tại nhiều show diễn lớn.
Năm 2024, Kỳ Duyên tiếp tục gây tiếng vang khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2024, đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe tại Mexico. Trải qua không ít sóng gió và tranh cãi trong quá khứ, nàng hậu đã nỗ lực xây dựng lại hình ảnh theo hướng trưởng thành, chuyên nghiệp và gợi cảm hơn.
Bên cạnh hoạt động giải trí, Kỳ Duyên còn lấn sân kinh doanh, khẳng định hình ảnh một phụ nữ độc lập, bản lĩnh và tự chủ.
Từ sàn catwalk đến phòng tập võ, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho thấy sự đa dạng trong hình ảnh và tinh thần không ngừng bứt phá.
