Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên mạnh mẽ trong bộ võ phục

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh tập luyện trong bộ võ phục, khoe trọn tinh thần thể thao mạnh mẽ và sự kỷ luật đáng ngưỡng mộ.
Mẫu xe SUV địa hình Jeep Wrangler Whitecap 2026 là phiên bản đặc biệt thứ hai trong chuỗi 12 phiên bản độc quyền Twelve 4 Twelve của Jeep vừa chính thức ra mắt.
Google DeepMind công bố phòng thí nghiệm tự động tại Anh, nơi AI cộng tác với robot để nghiên cứu siêu dẫn, bán dẫn và vật liệu công nghệ tương lai.
Range Rover SV Black vừa chính thức ra mắt toàn cầu, điểm nhấn là toàn bộ các chi tiết mang tông màu đen huyền bí kèm giá bán 238.900 USD (khoảng 6,28 tỷ đồng).
Khác hẳn hình ảnh nóng bỏng thường thấy trên sân khấu DJ, Jenny Yến xuất hiện giữa không gian tri thức với phong thái dịu dàng, thanh lịch.
Hoa hậu được mệnh danh là “thấp nhất showbiz Thái” Malin Chara-anan xuất hiện với trang phục kiệm vải, khoe trọn vóc dáng nóng bỏng.
Với tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng, cụm phục vụ tổ chức APEC 2027 bao gồm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Nhà biểu diễn đa năng... đang được thi công thần tốc.
Trong khi cả showbiz đang rần rần "đu" trend, người ta lại nhớ đến một cái tên từng rất "sừng sỏ" với bộ sưu tập ảnh phong cách này chính là Ngọc Trinh lại.
Khả Ngân khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi tung bộ ảnh đón Noel với visual rạng rỡ, trẻ trung.
Phiên bản "bà già Noel" của nữ coser Việt khiến người xem “ngã ngửa” vì choáng ngợp.
Vườn quốc gia Amboseli (Kenya) nổi tiếng toàn cầu nhờ phong cảnh savan hùng vĩ cùng những đàn voi khổng lồ dưới chân núi Kilimanjaro.
Cá cóc suối Sardinia (Euproctus platycephalus) là loài lưỡng cư đặc hữu hiếm hoi, phản ánh môi trường sinh thái trong lành của đảo Sardinia, Ý.
Lexus gây chú ý khi đưa "tinh thần thể thao GR" của Toyota vào một mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ LBX Morizo RR 2026, xe sở hữu động cơ tăng áp mạnh tới 276 mã lực.
Do số lượng hạn chế và quy trình trồng nghiêm ngặt, bưởi đỏ tiến vua hữu cơ có giá cao gấp 2 - 4 lần so với bưởi thông thường.
Diệp Lâm Anh mới đây khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” khi tung loạt ảnh khoe vóc dáng bốc lửa, khỏe khoắn trong concept chụp hình đậm chất thời trang và cá tính.
Mới đây, rich kid đình đám Chao khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” khi tung loạt ảnh cận mặt với concept nền đỏ đầy sang trọng.
Trong chung kết Miss Cosmo 2025, người đẹp Mỹ Yolina Lindquist giành ngôi vị cao nhất. Đại diện Việt Nam – Phương Linh đoạt thành tích top 10 chung cuộc.
Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Quỳnh Kool khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi khoác lên mình tà áo dài truyền thống mang sắc hồng dịu dàng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi giữ sự điềm tĩnh, tránh làm điều bồng bột khi bị người quen khiêu khích.
Cải tạo trong phố cổ, diện tích nhỏ nhưng ngôi nhà vẫn nổi bật và thoáng sáng nhờ mái cong bê tông và giếng trời.
Xuất hiện trong bộ ảnh studio mới nhất, Phương Anh Đào nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ thần thái cuốn hút và vẻ đẹp ngày càng thăng hạng.