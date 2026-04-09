Gắp thành công hạt hồng xiêm mắc trong phổi cụ bà suốt hơn 2 tháng

Gắp thành công hạt sapoche mắc trong phổi cụ bà suốt hơn 2 tháng

Cụ bà V.T.H.V (79 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ trong tình trạng ho kéo dài, thở khò khè, mệt nhiều. Trước đó, bà đã nhiều lần điều trị tại các cơ sở y tế với chẩn đoán viêm phổi, hen phế quản, tuy nhiên triệu chứng không cải thiện.

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết từng ăn sapoche và vô tình nuốt phải hạt. Ban đầu, cơn ho sặc sụa sau đó khỏi nên bà và gia đình nghĩ dị vật đã trôi xuống dạ dày nên không để ý thêm.

BS Lê Thị Trang Thảo cùng cụ bà V. trong ngày ra viện - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Lê Thị Trang Thảo, khoa Nội tổng hợp 2, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ người trực tiếp tiếp nhận và điều trị, chi tiết này gợi ý khả năng dị vật đường thở, một nguyên nhân dễ bị bỏ sót, đặc biệt ở người lớn tuổi.

“Trên phim X-quang phổi, chúng tôi chỉ ghi nhận hình ảnh viêm phổi, không thấy dị vật. Tuy nhiên, qua thăm khám lâm sàng, nhận thấy âm thở bất thường, chúng tôi chỉ định chụp CT scan phổi liều thấp để làm rõ nguyên nhân”, bác sĩ Trang cho biết.

Kết quả chụp CT scan phát hiện một dị vật nằm tại phế quản trung gian bên phải, vị trí có thể gây tắc nghẽn và dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời.

Hạt sapoche dài gần 25mm chính là “thủ phạm” khiến bà ho liên tục suốt 2 tháng - Ảnh BVCC

Ngay sau đó, ê-kíp bác sĩ đã tiến hành nội soi phế quản can thiệp. Sau khoảng 15 phút, dị vật được lấy ra thành công, xác định là hạt sapoche, kích thước khoảng 25 mm.

Sau thủ thuật, bệnh nhân được điều trị kháng sinh, kháng viêm để kiểm soát nhiễm trùng, đồng thời theo dõi và điều trị các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, thiếu máu cơ tim cục bộ. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hiện đã ổn định và đã được ra viện.

Chia sẻ sau khi được điều trị, cụ bà xúc động cho biết: “Tôi không nghĩ trong phổi mình lại có hạt sapoche suốt thời gian dài như vậy. Nhờ bác sĩ phát hiện và lấy ra, giờ tôi thấy dễ thở hơn nhiều. Tôi rất biết ơn các bác sĩ đã tận tình cứu chữa cho tôi”.

Cụ bà không nghĩ trong phổi mình lại có hạt sapoche suốt thời gian dài như vậy - Ảnh BVCC

Người cao tuổi cần cẩn trọng trong ăn uống để tránh hóc dị vật

Theo các bác sĩ, dị vật hữu cơ khi mắc kẹt lâu ngày trong đường thở có thể trở thành ổ viêm, gây viêm phế quản – phổi, thậm chí dẫn đến áp xe phổi, hoại tử mô phổi hoặc xẹp phổi, suy giảm chức năng hô hấp. Trong một số trường hợp nặng, có thể gây biến chứng nguy hiểm như tràn khí màng phổi, đe dọa tính mạng.

"Tình trạng hóc dị vật thường gặp ở trẻ nhỏ và người cao tuổi. Khi ăn các loại trái cây có hạt, cần loại bỏ hạt trước khi ăn để tránh nguy cơ hít phải dị vật.

Nếu sau khi ăn xuất hiện các triệu chứng như ho kéo dài, thở khò khè, khó thở, cần đến cơ sở y tế chuyên sâu để được kiểm tra kịp thời, tránh biến chứng", bác sĩ Lê Thị Trang Thảo cảnh báo.

