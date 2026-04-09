Gắp thành công hạt hồng xiêm mắc trong phổi cụ bà suốt hơn 2 tháng

Sau hơn 2 tháng ho kéo dài, thở khò khè và điều trị nhiều nơi không khỏi, một cụ bà U80 được xác định nguyên nhân do một hạt hồng xiêm mắc trong phế quản.

Thúy Nga

Cụ bà V.T.H.V (79 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ trong tình trạng ho kéo dài, thở khò khè, mệt nhiều. Trước đó, bà đã nhiều lần điều trị tại các cơ sở y tế với chẩn đoán viêm phổi, hen phế quản, tuy nhiên triệu chứng không cải thiện.

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết từng ăn sapoche và vô tình nuốt phải hạt. Ban đầu, cơn ho sặc sụa sau đó khỏi nên bà và gia đình nghĩ dị vật đã trôi xuống dạ dày nên không để ý thêm.

BS Lê Thị Trang Thảo cùng cụ bà V. trong ngày ra viện - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Lê Thị Trang Thảo, khoa Nội tổng hợp 2, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ người trực tiếp tiếp nhận và điều trị, chi tiết này gợi ý khả năng dị vật đường thở, một nguyên nhân dễ bị bỏ sót, đặc biệt ở người lớn tuổi.

“Trên phim X-quang phổi, chúng tôi chỉ ghi nhận hình ảnh viêm phổi, không thấy dị vật. Tuy nhiên, qua thăm khám lâm sàng, nhận thấy âm thở bất thường, chúng tôi chỉ định chụp CT scan phổi liều thấp để làm rõ nguyên nhân”, bác sĩ Trang cho biết.

Kết quả chụp CT scan phát hiện một dị vật nằm tại phế quản trung gian bên phải, vị trí có thể gây tắc nghẽn và dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời.

Hạt sapoche dài gần 25mm chính là “thủ phạm” khiến bà ho liên tục suốt 2 tháng - Ảnh BVCC

Ngay sau đó, ê-kíp bác sĩ đã tiến hành nội soi phế quản can thiệp. Sau khoảng 15 phút, dị vật được lấy ra thành công, xác định là hạt sapoche, kích thước khoảng 25 mm.

Sau thủ thuật, bệnh nhân được điều trị kháng sinh, kháng viêm để kiểm soát nhiễm trùng, đồng thời theo dõi và điều trị các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, thiếu máu cơ tim cục bộ. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hiện đã ổn định và đã được ra viện.

Chia sẻ sau khi được điều trị, cụ bà xúc động cho biết: “Tôi không nghĩ trong phổi mình lại có hạt sapoche suốt thời gian dài như vậy. Nhờ bác sĩ phát hiện và lấy ra, giờ tôi thấy dễ thở hơn nhiều. Tôi rất biết ơn các bác sĩ đã tận tình cứu chữa cho tôi”.

Cụ bà không nghĩ trong phổi mình lại có hạt sapoche suốt thời gian dài như vậy - Ảnh BVCC

Người cao tuổi cần cẩn trọng trong ăn uống để tránh hóc dị vật

Theo các bác sĩ, dị vật hữu cơ khi mắc kẹt lâu ngày trong đường thở có thể trở thành ổ viêm, gây viêm phế quản – phổi, thậm chí dẫn đến áp xe phổi, hoại tử mô phổi hoặc xẹp phổi, suy giảm chức năng hô hấp. Trong một số trường hợp nặng, có thể gây biến chứng nguy hiểm như tràn khí màng phổi, đe dọa tính mạng.

"Tình trạng hóc dị vật thường gặp ở trẻ nhỏ và người cao tuổi. Khi ăn các loại trái cây có hạt, cần loại bỏ hạt trước khi ăn để tránh nguy cơ hít phải dị vật.

Nếu sau khi ăn xuất hiện các triệu chứng như ho kéo dài, thở khò khè, khó thở, cần đến cơ sở y tế chuyên sâu để được kiểm tra kịp thời, tránh biến chứng", bác sĩ Lê Thị Trang Thảo cảnh báo.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Hà Nội cấm xe tải nặng, xe xăng trong vùng phát thải thấp từ 1/7

#Dị vật đường thở ở người cao tuổi #Nguy cơ biến chứng từ dị vật hữu cơ #Chẩn đoán và điều trị dị vật phổi #Vai trò của chụp CT trong phát hiện dị vật #Tác hại của hạt trái cây mắc kẹt trong phổi #Các biến chứng của dị vật phế quản

Nội soi gắp hạt hồng xiêm hơn 2cm nằm 4 tháng trong phế quản người bệnh

Bệnh nhân 41 tuổi ở Quảng Ngãi bị ho kéo dài, khó thở do hạt hồng xiêm mắc trong phế quản suốt 4 tháng, đã được các bác sĩ xử lý thành công.

Các bác sĩ Khoa Nội hô hấp – Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Đà Nẵng vừa nội soi gắp thành công hạt hồng xiêm (hạt sapoche) kích thước hơn 2cm nằm 4 tháng trong phế quản người bệnh.

Bệnh nhân nam (41 tuổi, Quảng Ngãi) ho kéo dài, khó thở, thậm chí ho ra máu nhưng không rõ nguyên nhân, đến khám tại Bệnh viện Đà Nẵng sau nhiều tháng điều trị không hiệu quả.

Cảnh báo tình trạng hóc dị vật khi ăn uống, cần biết cách phòng tránh

Người dân không nên chủ quan vì hóc dị vật có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu xử trí sai cách hoặc chậm trễ.

Ngày 2/12, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, các bác sĩ vừa nội soi lấy dị vật đường tiêu hóa thành công cho một người già và một trẻ nhỏ.

Theo đó, thời gian gần đây, tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện do hóc dị vật khi ăn uống, trong đó có cả trẻ nhỏ, người lớn tuổi. Dị vật thường gặp gồm xương cá, xương gà, tăm xỉa răng…

Viêm phổi kéo dài do hạt hồng xiêm mắc sâu ở thùy dưới phổi phải

Nhiều ca hóc, sặc dị vật đường thở đến viện muộn đã gặp biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề tới chức năng hô hấp.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đã thành công lấy hạt hồng xiêm mắc sâu trong thùy phổi bệnh nhân và đưa ra cảnh báo về dị vật đường thở ở người lớn.

Theo đó, bệnh nhân nữ 67 tuổi nhập viện vì ho kéo dài, đau ngực âm ỉ. Qua nội soi phế quản, các bác sĩ tại khoa Thăm dò chức năng - Nội soi đã phát hiện một hạt hồng xiêm mắc sâu ở thùy dưới phổi phải, gây tắc nghẽn và viêm phổi kéo dài. Nhờ can thiệp nội soi phế quản, dị vật được lấy ra an toàn và bệnh nhân hồi phục tốt.

