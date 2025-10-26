Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Samsung ra kính Galaxy XR mới đối đầu với Vision Pro của Apple

Số hóa

Samsung ra kính Galaxy XR mới đối đầu với Vision Pro của Apple

Sau nhiều đồn đoán, Samsung cuối cùng đã chính thức ra mắt kính thực tế hỗn hợp Galaxy XR nhằm cạnh tranh với Vision Pro của Apple.

Tuệ Minh
Sau nhiều tháng đồn đoán, Samsung cuối cùng đã chính thức ra mắt kính thực tế hỗn hợp Galaxy XR nhằm cạnh tranh với Vision Pro của Apple. Thiết bị này vận hành trên hệ điều hành Android XR của Google và nền tảng Snapdragon XR2+ Gen 2 của Qualcomm.
Sau nhiều tháng đồn đoán, Samsung cuối cùng đã chính thức ra mắt kính thực tế hỗn hợp Galaxy XR nhằm cạnh tranh với Vision Pro của Apple. Thiết bị này vận hành trên hệ điều hành Android XR của Google và nền tảng Snapdragon XR2+ Gen 2 của Qualcomm.
Galaxy XR có giá 1.800 USD, chỉ bằng gần một nửa so với Vision Pro. Sản phẩm hiện đã có mặt tại Mỹ và Hàn Quốc. Kính cho phép sử dụng thông thường lên đến hai giờ và xem video liên tục trong hai tiếng rưỡi.
Galaxy XR có giá 1.800 USD, chỉ bằng gần một nửa so với Vision Pro. Sản phẩm hiện đã có mặt tại Mỹ và Hàn Quốc. Kính cho phép sử dụng thông thường lên đến hai giờ và xem video liên tục trong hai tiếng rưỡi.
Màn hình micro OLED của thiết bị sở hữu 27 triệu điểm ảnh, nhiều hơn Vision Pro 6 triệu điểm ảnh, với độ phân giải 3.552 x 3.840. Tần số quét đạt 90Hz, thấp hơn mức 120Hz của Vision Pro. Galaxy XR được trang bị hai camera pass-through độ phân giải cao, sáu camera theo dõi hướng ra ngoài và bốn camera theo dõi chuyển động mắt.
Màn hình micro OLED của thiết bị sở hữu 27 triệu điểm ảnh, nhiều hơn Vision Pro 6 triệu điểm ảnh, với độ phân giải 3.552 x 3.840. Tần số quét đạt 90Hz, thấp hơn mức 120Hz của Vision Pro. Galaxy XR được trang bị hai camera pass-through độ phân giải cao, sáu camera theo dõi hướng ra ngoài và bốn camera theo dõi chuyển động mắt.
Kính nặng 545g, nhẹ hơn đáng kể so với Apple Vision Pro phiên bản mới nhất, vốn có trọng lượng khoảng 750g-800g. Nhờ sự kết hợp giữa thiết kế, vật liệu tiên tiến và tối ưu hóa cấu trúc từng bộ phận, Galaxy XR đạt được sự cân bằng tối ưu giữa trọng lượng nhẹ và độ bền cho sử dụng hàng ngày”.
Kính nặng 545g, nhẹ hơn đáng kể so với Apple Vision Pro phiên bản mới nhất, vốn có trọng lượng khoảng 750g-800g. Nhờ sự kết hợp giữa thiết kế, vật liệu tiên tiến và tối ưu hóa cấu trúc từng bộ phận, Galaxy XR đạt được sự cân bằng tối ưu giữa trọng lượng nhẹ và độ bền cho sử dụng hàng ngày”.
Khung kính được thiết kế cân đối, phân bổ áp lực đều lên trán và phía sau đầu, giúp giảm cảm giác khó chịu trên khuôn mặt đồng thời đảm bảo độ ổn định khi đeo. Samsung cho biết kính hỗ trợ nhiều trải nghiệm tối ưu cho XR như Google Maps, YouTube, Circle to Search và Google Photos.
Khung kính được thiết kế cân đối, phân bổ áp lực đều lên trán và phía sau đầu, giúp giảm cảm giác khó chịu trên khuôn mặt đồng thời đảm bảo độ ổn định khi đeo. Samsung cho biết kính hỗ trợ nhiều trải nghiệm tối ưu cho XR như Google Maps, YouTube, Circle to Search và Google Photos.
Người dùng có thể yêu cầu trợ lý Gemini dẫn đường trên Google Maps khi khám phá thế giới qua bản đồ 3D sống động. Trên YouTube, Gemini hỗ trợ tìm kiếm nội dung mong muốn và cung cấp thêm thông tin về video đang xem. Ngoài ra, người dùng còn có thể chuyển đổi ảnh 2D thành 3D trong Google Photos.
Người dùng có thể yêu cầu trợ lý Gemini dẫn đường trên Google Maps khi khám phá thế giới qua bản đồ 3D sống động. Trên YouTube, Gemini hỗ trợ tìm kiếm nội dung mong muốn và cung cấp thêm thông tin về video đang xem. Ngoài ra, người dùng còn có thể chuyển đổi ảnh 2D thành 3D trong Google Photos.
Ở chế độ pass-through, người dùng có thể quan sát thế giới thực xung quanh và vẽ một vòng tròn bằng tay để tìm kiếm thông tin về bất cứ vật thể nào trước mặt.
Ở chế độ pass-through, người dùng có thể quan sát thế giới thực xung quanh và vẽ một vòng tròn bằng tay để tìm kiếm thông tin về bất cứ vật thể nào trước mặt.
Với Galaxy XR, người dùng có thể đa nhiệm bằng cách mở nhiều ứng dụng cùng lúc với kích thước tùy chỉnh, như trình duyệt, tài liệu và ứng dụng nghe nhạc. Về giải trí, người dùng có thể phát trực tuyến nội dung trên màn hình micro OLED 4K. Các dịch vụ như Crunchyroll, HBO Max và Peacock đã tối ưu hóa ứng dụng cho nền tảng Android XR.
Với Galaxy XR, người dùng có thể đa nhiệm bằng cách mở nhiều ứng dụng cùng lúc với kích thước tùy chỉnh, như trình duyệt, tài liệu và ứng dụng nghe nhạc. Về giải trí, người dùng có thể phát trực tuyến nội dung trên màn hình micro OLED 4K. Các dịch vụ như Crunchyroll, HBO Max và Peacock đã tối ưu hóa ứng dụng cho nền tảng Android XR.
Khách hàng mua Galaxy XR trước cuối năm sẽ nhận được gói Explorer Pack gồm 12 tháng sử dụng Google AI Pro, YouTube Premium và Google Play Pass. Ngoài ra còn có ưu đãi dùng thử YouTube TV với giá 1 USD/tháng trong ba tháng, quyền truy cập mùa giải NBA League Pass 2025-2026, cùng các ứng dụng như NFL PRO ERA của Status Pro, Project Pulsar từ Adobe, Asteroid và Calm.
Khách hàng mua Galaxy XR trước cuối năm sẽ nhận được gói Explorer Pack gồm 12 tháng sử dụng Google AI Pro, YouTube Premium và Google Play Pass. Ngoài ra còn có ưu đãi dùng thử YouTube TV với giá 1 USD/tháng trong ba tháng, quyền truy cập mùa giải NBA League Pass 2025-2026, cùng các ứng dụng như NFL PRO ERA của Status Pro, Project Pulsar từ Adobe, Asteroid và Calm.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Apple vừa ra mắt phiên bản mới nhất của kính Vision Pro, sử dụng chip M5 thay thế cho M2 hiện tại. Chip M5 giúp tăng hiệu suất hiển thị lên 10% và hỗ trợ tần số quét tối đa 120Hz (tăng từ 100Hz). Kính cũng có thời lượng pin dài hơn 30 phút so với phiên bản trước, đạt hai tiếng rưỡi sử dụng thông thường và ba tiếng xem video liên tục.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Apple vừa ra mắt phiên bản mới nhất của kính Vision Pro, sử dụng chip M5 thay thế cho M2 hiện tại. Chip M5 giúp tăng hiệu suất hiển thị lên 10% và hỗ trợ tần số quét tối đa 120Hz (tăng từ 100Hz). Kính cũng có thời lượng pin dài hơn 30 phút so với phiên bản trước, đạt hai tiếng rưỡi sử dụng thông thường và ba tiếng xem video liên tục.
Galaxy XR ra mắt, kính thực tế hỗn hợp rẻ phân nữa Vision Pro là hoàn toàn khả thi.
Tuệ Minh
Tech Crunch
Link bài gốc Copy link
https://techcrunch.com/2025/10/22/samsung-takes-on-apples-vision-pro-with-new-galaxy-xr-headset/
#Ra mắt kính thực tế hỗn hợp Galaxy XR #Cạnh tranh với Apple Vision Pro #Giá bán Galaxy XR #Cấu hình và tính năng Galaxy XR #Trải nghiệm thực tế ảo và tăng cường #Hệ điều hành Android XR của Google

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT