Tiệm bánh trung thu Bảo Phương bị đóng cửa: Khách "chực chờ" xin mua

Ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, chiều 17/9, dù đang buộc phải đóng cửa, tạm dừng kinh doanh nhưng cửa hàng bánh Trung thu Bảo Phương vẫn hoạt động với việc "lén lút" mở hé cửa để bán cho những người đặt trước hoặc xuất hàng theo hình thức nhận đặt - giao hàng tại nhà. Tại cơ sở số 201A Thụy Khuê (Tây Hồ), nhân viên trong tiệm bánh vẫn đang làm việc, hàng hóa được chuyển đến chất đống tại trước cửa hàng. Nhiều người dân đến chờ chực trước cửa hàng với hy vọng mua được bánh trung thu. Khi được hỏi vì sao không bán, thay vì trả lời thẳng thắn do vi phạm phòng chống dịch, nhân viên ở đây cho biết "hết bánh". Nhiều người vẫn cố níu lại để gặng hỏi, xin mua 1 - 2 chiếc bánh nhưng phải được phép của chủ cửa hàng. Các nhân viên của cửa hàng đang vận chuyển nguyên, vật liệu phục vụ cho việc sản xuất bánh trung thu. Đội ngũ nhân viên vẫn tất bật làm việc bên trong. Do cửa hàng bánh trung thu Bảo Phương đóng cửa nên nhiều cửa hàng bánh bên cạnh được "bán ké". Tuy nhiên, tình trạng tập trung đông người, không giữ khoảng cách vẫn diễn ra tại đây. Trước đó, ngày 15/9, UBND Thụy Khuê (Tây Hồ) đã yêu cầu tiện bánh trung thu Bảo Phương đóng cửa vì để người dân xếp hàng chờ mua bánh, không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Tại một cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống trên đường Xuân Đỉnh, (Tây Hồ) nhiều người cũng phải xếp hàng dài để được mua bánh. Cơ sở này hướng dẫn, yêu cầu người mua bánh xếp hàng, đảm bảo khoảng cách, rửa tay sát khuẩn để đảm bảo an toàn. Người mua bánh trung thu được phát phiếu ghi, đăng ký loại bánh để thuận lợi mua bán, tránh chen lấn. Rất nhiều người xếp hàng chờ mua bánh, mặc dù thời tiết nắng giữa trưa. Nhiều người phải chờ 30 phút - 1 tiếng để mua bánh trung thu. Người của cơ sở sản xuất bánh trung thu này liên tục yêu cầu người dân đứng đúng vị trí, giữ khoảng cách, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Video: Đìu hiu cửa hàng bánh Trung Thu. Nguồn: Youtube.

