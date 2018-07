Xem người Nga kiếm bộn tiền từ World Cup 2018

Theo nguồn tin trên Russia Beyond, giá phòng khách sạn và nhà hàng tại thủ đô Moscow tăng 15% ngay trong tuần đầu tiên của World Cup 2018. Ảnh: Daily Star. Không chỉ khách sạn, các hộ dân ở Moscow cũng tranh thủ kiếm tiền bằng cách cho thuê phòng với giá dao động từ 600 - 300.000 rúp (khoảng 220.000 đến 111 triệu đồng). Ảnh: Sputnik. Nhu cầu đi lại tăng đột biến cũng khiến giá taxi tại đây tăng cao. Giá taxi ở Thủ đô Moscow tăng cao gấp 2-3 lần. Ảnh: The Moscow Times. Ở thành phố St. Petersburg, nhiều cổ động viên phải trả cước taxi đến 2.096 rúp Nga (khoảng 780.000 đồng) cho chuyến đi dài 8 phút, trong khi giá thông thường chỉ khoảng 100 rúp (tương đương 37.000 đồng). Ảnh: Saint-Petersburg. Vẽ quốc kỳ lên mặt cho cổ động viên cũng là công việc hốt bạc trên đường phố ở Nga. Chỉ khoảng 100 rúp (khoảng 37.000), người hâm mộ sở hữu ngay một lá cờ tổ quốc ở bất kỳ vị trí nào. Ảnh: Sputnik. Bia cũng là mặt hàng bán mặt hàng bán chạy bậc nhất mùa World Cup năm nay trên đường phố ở Nga. Ảnh: ABC News. Một người bán bia trên phố có thể kiếm được 10.000 rúp/đêm (khoảng 3,7 triệu đồng). Ảnh: ABC News. Dịch vụ cho thuê xe ở đây cũng đắt khách. Nếu như bình thường giá thuê chỉ là 20.000 rúp (hơn 7 triệu đồng) cho một xe 20 chỗ/ngày, thì giá thuê trong dịp World Cup 2018 tăng từ 100.000-120.000 rúp một ngày (37 - 44 triệu đồng). Ảnh: Reuters. Dịch vụ hướng dẫn tham quan và thông dịch cá nhân cũng hốt bạc với giá từ 1.000 rúp trở lên (gần 400.000 đồng). Ảnh: Russia Beyond. Video: Các nhà đài trên thế giới kiếm tiền từ World Cup như thế nào? Nguồn: Tin Tức VTV24

