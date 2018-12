Vườn rau trồng trong thùng gỗ xanh mướt trên sân thượng của gia đình Sài Gòn

Khoảng sân thượng chỉ với 30m2 đã được người phụ nữ đảm đang Phạm Ngọc ( Gò Vấp, TP.HCM) dành nhiều thời gian và tâm huyết để thỏa mãn niềm đam mê làm vườn, trồng rau quả cho gia đình mình. Chị Ngọc trồng bằng thùng gỗ, thiết kế khá quy củ, ngay ngắn để trồng được nhiều nhất có thể những loại rau quả sạch hàng ngày. Khi được hỏi lý do vì sao trồng rau thùng gỗ, chị Ngọc cho biết :" Thùng gỗ thoát nước tốt, an toàn, sạch sẽ, rất thuận tiện cho việc chăm sóc rau nhưng có nhược điểm là độ bền kém. Cứ khoảng 3 năm không được gia cố thì phải thay thùng khác và chi phí cho chúng cũng tốn kém nếu đi mua còn tự làm được sẽ tiết kiệm hơn." Sau một thời gian trồng rau, làm vườn trên cao, chị Ngọc chia sẻ kinh nghiệm làm đất vô cùng đơn giản và hiệu quả của mình. Ví dụ như dưa leo, mướp hương thì chị chọn đất thịt + chút trấu hun + phân trùn quế + chút xơ dừa. Còn với bầu, su hào, dưa leo, rau đay, bí siêu đọt, chị giữ tỉ lệ trên và loại bỏ trấu hun ra, thay bằng phân bò khô. Khi trồng các loại củ, quả, chị thường bón thêm chút NPK 10-10-10 hoà với nước và tưới xa gốc ít nhất 15cm. Công đoạn này thực hiện 2 lần cách nhau 10 ngày, sau đó duy trì dùng 1 lượng phân chuồng ủ hoai vừa đủ trong suốt quá trình cây cho hoa, quả/tạo củ. Bên cạnh cây và rau được trồng ở mặt sàn sân thượng, chị Ngọc còn thiết kế giàn bằng kẽm chắc chắn để trồng thêm các loại cây leo giàn như bầu, bí, mướp… Các loại rau đều xanh tươi trên sân thượng nhờ bàn tay đảm đang, khéo léo của chị Ngọc. Chị Ngọc vui vẻ nói:" Ông xã luôn mồm can ngăn vì sợ mình vất vả nhưng ngày nào cũng được thưởng thức rau sạch do mình trồng cũng khoái chí ra mặt". Với khoảng sân thượng nhỏ nhắn ấy, quanh năm gia đình chị không lo có rau ăn vì chủ yếu, chị trồng rau theo mùa, luân canh để luôn có đủ rau cho cả nhà. Mỗi ngày, dù bận bịu với đủ công việc, nhưng khi về nhà, chị Ngọc đều dành thời gian để chăm chút cho khu vườn nhỏ xinh của gia đình mình.

