Trước khi chạm đáy 4 năm, thịt bò Wagyu đắt cỡ nào?

Theo Nikkei Asia, giá bán buôn thịt bò Wagyu tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2020 khi nhu cầu về thịt từ giống bò Nhật Bản giảm mạnh. Ảnh: CNN Cụ thể, giá bán buôn thịt bò Wagyu A5 - xếp hạng cao nhất của loại thịt bò này - giảm xuống chỉ còn 16,13 USD/kg (giảm 7% so với cùng kỳ năm trước). Đây ũng là mức thấp nhất trong 4 năm trở lại đây. Ảnh: Tom Hixson of Smithf Từ lâu, Wagyu đã nổi tiểng trên toàn thế giới, là loại thịt bò đắt đỏ bậc nhất thế giới. Thịt bò Wagyu có thể được bán với giá lên tới 350 USD/kg (khoảng 8,9 triệu đồng). Ảnh: Japan National Tourism Đặc biệt, Matsusaka Wagyu đến từ tỉnh Mie là một trong những loại thịt đắt đỏ nhất được lấy từ giống bò cái chưa một lần sinh nở. Năm 2002, một con bò Matsusaka có thể được bán với giá 400.000 USD (10 tỷ đồng). Ảnh: Cozymeal Wagyu là giống bò đặc biệt, có xuất xứ Nhật Bản, nơi chúng được nuôi dưỡng theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt và quy trình chăm sóc đặc biệt. Ảnh: The Tennessean Bò Wagyu được nuôi dưỡng cẩn thận với chế độ ăn uống bao gồm ngũ cốc, cỏ và các loại thức ăn đặc biệt như lúa mạch, đậu nành, cỏ alfalfa. Ảnh: CBC Chế độ ăn này vừa đảm bảo sức khỏe cho bò mà còn giúp tạo vân mỡ cẩm thạch trong thịt. Ảnh: Japan Product Bò Wagyu còn được nuôi trong môi trường thoải mái, thường được nghe nhạc, massage và uống bia để giảm stress và kích thích quá trình tích lũy mỡ. Ảnh: Getty Một số trang trại còn cho bò tắm nắng để tăng cường sức khỏe. Các biện pháp này giúp bò không bị căng thẳng, thịt mềm và thơm ngon hơn. Ảnh: Black Hawk Farms Trước khi đến tay người tiêu dùng, thịt bò Wagyu phải trải qua các quy trình kiểm định chất lượng nghiêm ngặt. Các tiêu chí bao gồm độ dày của vân mỡ, màu sắc, kết cấu và độ mềm. Ảnh: Pursuit Farms Do quy trình nuôi dưỡng và kiểm định khắt khe, số lượng bò Wagyu đạt chuẩn rất hạn chế, đẩy giá thành lên cao. Ảnh: Getty Thịt bò Wagyu đắt còn do hương vị thơm ngon, độ mềm mịn và ngọt tự nhiên. Độ béo của thịt Wagyu có kết cấu mịn màng, như tan chảy ngay khi vừa chạm lưỡi. Ảnh: Chatels Farms Tại Việt Nam, thịt bò Wagyu của Nhật Bản đang được bán với mức giá cạnh tranh hơn so với thời điểm trước. Nhiều cửa hàng giảm từ 20% tới hơn 90% cho sản phẩm này. Ảnh: Sieuthithitbo.net Cụ thể, thịt bò Wagyu đạt chất lượng A5, phần thăn lưng và thăn ngoại dùng làm steak có giá ưu đãi chỉ còn 1,4 triệu đồng/300 gram, riêng thăn vai vẫn có giá 7,5 triệu đồng/500 gram. Ảnh: Hải sản xanh

