Trước khi cầu hôn Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu giàu cỡ nào?

Tối 17/9, Đoàn Văn Hậu có màn cầu hôn lãng mạn với bạn gái Doãn Hải My sau 3 năm hẹn hò. Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào năm 2024. Đoàn Văn Hậu là một trong những cầu thủ xuất sắc khi đạt nhiều danh hiệu từ đội trẻ cho đến đội tuyển quốc gia. Nhờ thành công từ sớm, không khó để Đoàn Văn Hậu sở hữu nhiều tài sản. Nam cầu thủ sinh năm 1993 từng trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên sang Hà Lan thi đấu (khoác áo SC Heerenveen). Thời điểm đó, mức lương của Đoàn Văn Hậu tại CLB Hà Lan SC Heerenveen khoảng 450.000 euro/năm (tương đương khoảng 11,6 tỷ đồng) trước thuế. Nếu trừ khoảng 50% tiền thuế, Đoàn Văn Hậu vẫn còn khoảng 225.000 euro/năm (khoảng gần 6 tỷ đồng). Tháng 12/2022, hậu vệ Đoàn Văn Hậu chia tay Hà Nội FC để chuyển sang đầu quân cho CLB CAHN theo hợp đồng kéo dài 2 năm. Mức lương không được tiết lộ, nhưng theo nhiều nguồn tin, Đoàn Văn Hậu hưởng mức lương lên tới 100 triệu đồng/tháng. Số tiền lót tay của cầu thủ gốc Thái Bình cũng ở mức hàng tỷ đồng. Theo đó, hậu vệ sinh năm 1999 trở thành cầu thủ nội hưởng lương cao nhất V.League 2023. Ngoài thi đấu trên sân cỏ, Đoàn Văn Hậu còn đầu tư kinh doanh. Nam cầu thủ có một thương hiệu thời trang riêng, thiết kế nhiều sản phẩm mang tên mình và tự làm mẫu cùng bạn gái Doãn Hải My. Năm 2020, Đoàn Văn Hậu mua Mercedes-Benz GLC 300 trị giá khoảng 2,57 tỷ đồng. Tháng 5/2023, Đoàn Văn Hậu và bạn gái Doãn Hải My khoe xe sang mới tậu 5 tỷ đồng khiến nhiều khán giả trầm trồ. Đầu năm 2021, Đoàn Văn Hậu khoe tậu căn hộ cao cấp khoảng 5 tỷ ở khu vực Mỹ Đình. Nam cầu thủ lựa chọn nhiều đồ công nghệ hiện đại và đắt tiền cho căn hộ. Nhiều người dự đoán đây sẽ là nơi ở riêng của Văn Hậu - Hải My sau khi kết hôn. Bên cạnh đó, anh chàng còn gửi tiền về quê để bố mẹ xây sửa lại căn nhà khang trang, rộng đẹp. Đoàn Văn Hậu còn diện đồ hiệu từ quần áo, giày dép đến đồng hồ đắt tiền. Văn Hậu cùng bạn gái Doãn Hải My thường xuyên có những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng sang chảnh. Nguồn ảnh: FBNV