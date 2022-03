Trước khi bị bắt, bà Phương Hằng ở biệt thự sang chảnh thế nào?

Tối 24/3, công an khám xét nơi ở của bà Nguyễn Phương Hằng tại số 6 đường Nguyễn Thông, quận 3, TP.HCM. Ảnh: Vietnamnet Đây là căn nhà mà vợ chồng bà Phương Hằng – ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “lò vôi”) sinh sống thường xuyên. Ảnh: Tiền phong Căn biệt thự được đặt tên là Villa Hằng Hữu, lấy tên con chung của Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng. Ảnh: Vietnamnet Căn biệt thự của bà Phương Hằng có tổng diện tích 2.400m2, mang kiến trúc khác biệt, nổi bật với các chi tiết ngoại thất cầu kỳ. Ảnh: Zing Biệt thự gồm 6 tầng, được thiết kế hoành tráng với hai cổng lớn dẫn vào bên trong. Ảnh: Tiền phong Phía trong biệt thự được thiết kế theo kiến trúc kết hợp cổ điển và hiện đại. Ảnh: FBNV Nội thất trong nhà rất cầu kỳ, sang trọng. Ảnh: FBNV Nhà sử dụng cặp màu vàng - trắng đặc trưng cùng với đó nội thất đắt tiền. Ảnh: Happynest Bộ bàn ăn lớn cho đại gia đình theo phong cách hoàng gia sang trọng. Ảnh: Happynest Thang máy dẫn lên các tầng cũng được mạ vàng như nhiều không gian khác trong biệt thự. Ảnh: Happynest Hoa tươi tô điểm thêm cho vẻ đẹp của biệt thự. Ảnh: FBNV Ngoài căn biệt thự này, Nguyễn Phương Hằng còn sở hữu căn nhà tại số 17 - 19 đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1. Ảnh: Zing Đây là tòa nhà 4 tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại, với điểm nhấn là những lan can màu xanh nổi bật hướng ra mặt đường. Ảnh: YouTube Trước đó, chiều tối 24/3, Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Ảnh: Vietnamnet Xem video "Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố thách đố bà Phương Hằng". Nguồn FB Đàm Vĩnh Hưng

