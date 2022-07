Trông "xấu hết phần thiên hạ", 4 loại cá này vẫn cực đắt và cháy hàng

Cá mặt quỷ sở hữu thân hình to xù xì, nhiều vây ở sóng lưng, khá giống với tảng đá bởi lớp da loang lổ màu nâu đỏ. Ảnh: Canghaisan Trước đây, cá mặt quỷ thường dùng làm thức ăn cho gà, vịt nhưng gần đây lại thành đặc sản vô cùng đắt đỏ, chỉ dành cho giới nhà giàu. Ảnh: Internet Tại Việt Nam, từ năm 2018, cá mặt quỷ đã có mức giá gần chục triệu đồng/con tại một số nhà hàng. Ảnh: Vietnamnet Khác với vẻ ngoài xấu xí, thịt cá mặt quỷ đặc biệt dai và chắc, ngon ngọt rất tự nhiên. Ảnh: 24hSeamart Cá nhệch có hình dáng giống lươn, sống nhiều trong hang, trong bùn ở vùng nước lợ. Cá nhệch nhỏ nặng chừng 3 - 4 lạng, con to nặng 8 lạng đến 1 kg. Ảnh: Dân trí Tại các nhà hàng, cá nhệch có giá từ 500.000 – 600.000/kg, lúc hiếm giá có thể lên tới hơn 1 triệu đồng/kg. Ảnh: Dân Việt Có nhiều cách chế biến cá nhệch nhưng ngon nhất là gỏi cá. Để chế biến gỏi cá nhệch, người làm phải thực hiện hàng loạt khâu chế biến kỳ công. Ảnh: Dân Việt Cá mút đá hay còn gọi cá quỷ sống phổ biến nhất ở khu vực biển Quy Nhơn (Bình Định), Khánh Hòa. Chúng có vẻ ngoài kỳ lạ, xấu xí đến mức còn được gọi là "quái vật"biển sâu. Ảnh: Điện máy xanh Tuy có hình dáng xấu xí nhưng thịt cá mút đá lại có màu trắng tươi bắt mắt, dai và có mùi thơm nhẹ. Ảnh: Facebook Vài năm gần đây, cá mút đá trở thành thực đơn hút khách của các quán nhậu và một số nhà hàng với giá lên tới vài trăm nghìn đồng/kg. Ảnh: Facebook Cá "mỹ nhân ngư" hay còn gọi cá mặt thỏ xuất hiện chủ yếu ở các vùng đảo Phú Quý, Bình Thuận - Lý Sơn, Quảng Ngãi. Loài cá này có ngoại hình dị hợm với phần đầu lớn phình ra so với thân, khối óc to, miệng giống mỏ quạ và có răng dài, sắc nhọn. Ảnh: Anninhthudo Cá mặt thỏ thường có giá rất cao từ 400.000 đến cả triệu đồng/kg vì khó đánh bắt và giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: Facebook Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tự chế biến thành món ăn vì trên cơ thể cá mặt thỏ có rất nhiều chất độc đến mức được xếp vào danh sách 1 trong 8 loài cá độc nhất Việt Nam. Ảnh: Pháp luật & bạn đọc Video: Thăm trại cá Koi ở Singapore. Nguồn: VTV24

