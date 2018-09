Trang trại bơ Mỹ tiền tỷ rộng ngút ngàn ở Lâm Đồng

Cây bơ đang dần trở thành loại cây được ưa chuộng tại Lâm Đồng. Ngoài những giống bơ được tuyển chọn tại địa phương, thì giống bơ Mỹ nhập khẩu cũng được bà con quan tâm. Ảnh: Kinhtevadubao. Trang trại bơ Mỹ rộng 20ha của ông Nguyễn Đức Thống tại xã Hòa Trung, huyện Di Linh (Lâm Đồng) thành lập năm 2007. Ảnh: Traicaydungmap. Nếu tính với giá bơ Mỹ vào tháng 8/2018 trung bình 100.000 đồng/kg thì mỗi hecta với 500 cây bơ trồng thuần năm thứ 4, cho doanh thu lên đến 5 tỷ đồng. Ảnh: LTV. Hiện, trang trại trồng chủ yếu các giống bơ Mỹ như bơ Hass, Pinkerton...được đánh giá là phù hợp với khí hậu địa phương, đồng thời cho chất lượng quả tốt. Ảnh: LTV. Bơ Mỹ có ưu điểm là ra trái mùa so với giống bơ địa phương. Do đó, giá bơ cũng sẽ cao hơn. Ảnh: LTV. Bơ Mỹ có vỏ xù xì, dày và cứng. Ảnh: Traicaydungmap.Trang trại bơ Mỹ của ông Thống áp dụng toàn toàn phương pháp canh tác theo tiêu chuẩn VietGap. Ảnh: Traicaydungmap. Nhờ đó mà năng suất tại trang trại bơ đạt 120% so với phương pháp canh tác cũ. Ảnh: LTV. Ngoài ra, thời gian lưu trữ trái bơ Mỹ sau khi hái lên tới 1 tháng. Ảnh: LTV. Đây chính là điều kiện giúp trái cây có thể vận chuyển đi xa mà không sợ hư hỏng. Ảnh: LTV. Video: Nông dân thu tiền tỷ nhờ giống bơ khủng. Nguồn: VTC14.

Cây bơ đang dần trở thành loại cây được ưa chuộng tại Lâm Đồng. Ngoài những giống bơ được tuyển chọn tại địa phương, thì giống bơ Mỹ nhập khẩu cũng được bà con quan tâm. Ảnh: Kinhtevadubao. Trang trại bơ Mỹ rộng 20ha của ông Nguyễn Đức Thống tại xã Hòa Trung, huyện Di Linh (Lâm Đồng) thành lập năm 2007. Ảnh: Traicaydungmap. Nếu tính với giá bơ Mỹ vào tháng 8/2018 trung bình 100.000 đồng/kg thì mỗi hecta với 500 cây bơ trồng thuần năm thứ 4, cho doanh thu lên đến 5 tỷ đồng. Ảnh: LTV. Hiện, trang trại trồng chủ yếu các giống bơ Mỹ như bơ Hass, Pinkerton...được đánh giá là phù hợp với khí hậu địa phương, đồng thời cho chất lượng quả tốt. Ảnh: LTV. Bơ Mỹ có ưu điểm là ra trái mùa so với giống bơ địa phương. Do đó, giá bơ cũng sẽ cao hơn. Ảnh: LTV. Bơ Mỹ có vỏ xù xì, dày và cứng. Ảnh: Traicaydungmap. Trang trại bơ Mỹ của ông Thống áp dụng toàn toàn phương pháp canh tác theo tiêu chuẩn VietGap. Ảnh: Traicaydungmap. Nhờ đó mà năng suất tại trang trại bơ đạt 120% so với phương pháp canh tác cũ. Ảnh: LTV. Ngoài ra, thời gian lưu trữ trái bơ Mỹ sau khi hái lên tới 1 tháng. Ảnh: LTV. Đây chính là điều kiện giúp trái cây có thể vận chuyển đi xa mà không sợ hư hỏng. Ảnh: LTV. Video: Nông dân thu tiền tỷ nhờ giống bơ khủng. Nguồn: VTC14.