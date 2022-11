Trang trại 4,3 tỷ cằn cỗi của Quang Linh Vlog giờ ra sao?

Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện, Quang Linh Vlog còn thu hút sự chú ý của khán giả khi thường xuyên khoe tình hình sản xuất nông nghiệp ở mảnh đất châu Phi khô cằn. Trên kênh YouTube mới đây, Quang Linh khoe thành quả sau nhiều tháng vất vả. Qua ảnh có thể thấy, mảnh đất cằn cỗi trước đây được thay bằng luống ngô xanh mướt. Để có được thành quả này, nam Youtuber và nhóm liên tục làm việc, cải tạo đất và cây trồng. Đặc biệt, giống ngô nếp khó trồng trên mảnh đất này nên Quang Linh phải phun thuốc kích rễ. Nhờ đó, cây ngô mọc lên chắc khoẻ hơn. Những bắp ngô hạt to chắc, mọng nước, rất ngọt mêm có thể ăn sống được. Ngoài ngô, trang trại của Quang Linh Vlog còn trồng nhiều giống cây khác như bắp cải, hành, khoai tây. Rau củ trong nông trại của Quang Linh được bà con hoan nghênh, thậm chí còn tranh nhau mua. Khoai tây lứa đầu tiên cho củ to, gấp 3, 4 lần ở Việt Nam. Mùa vụ hành đầu tiên trong trang trại của Quang Linh cũng rất bội thu. Hành được anh trồng trên những thửa ruộng lớn, rộng thênh thang. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên những củ hành đều rất to, không bị úng nước hay sâu hại. Bên cạnh rau củ, Quang Linh còn nuôi thêm dê. Trên từng tai dê đều có gắn số và tên Quang Linh Farm rất cẩn thận. Nguồn ảnh: Chụp màn hình Youtube Video: Miền quê của những vườn rau hạnh phúc. Nguồn: Tin Tức VTV24

