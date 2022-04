"Trầm trồ" bất động sản đồ sộ của Hằng Túi trước nghi vấn rạn nứt hôn nhân

Mới đây, nghi vấn Hằng Túi rạn nứt hôn nhân lần 2 với chồng kiến trúc sư thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Sinh năm 1987, Hằng Túi gắn liền với danh xưng hot mom và nổi danh trên thương trường là "trùm bất động sản" với nhiều dự án căn hộ chung cư, nhà mặt phố, penthouse, đất đai,... bạc tỷ. Hằng Túi và gia đình sống trong căn biệt thự trắng toạ lạc tại Long Biên (Hà Nội). Theo hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy nội thất trong căn nhà đều có góc bo tròn, đảm bảo an toàn cho gia đình có trẻ nhỏ. Phần thảm và sàn gỗ đủ êm để trẻ con chạy nhảy. Bên cạnh đó, hotmom Hằng Túi từng chia sẻ về căn nhà mới rộng 600m2, và văn phòng mới 580m2. Chưa hết, sau khi đăng thông tin cho thuê lại, nhiều người mới ngạc nhiên khi biết Hằng Túi có thêm căn hộ 65m2 tại Đà Nẵng. Căn hộ của Hằng Túi thuộc dự án chung cư cao cấp có vị trí gần cầu Thuận Phước - Đà Nẵng. Đầu tháng 3 vừa qua, Hằng Túi còn gây choáng khi chốt 5 căn biệt thự ở biển An Bàng - Hội An với tổng giá trị lên tới trăm tỷ đồng. Bên trong biệt thự là nội thất tiện nghi, sang chảnh. Hằng Túi cũng từng rao bán căn nhà 123m2 tại khu Phố Huế siêu đắt đỏ. Đây là căn nhà do bố mẹ tặng lại cho cô. Nguồn ảnh: FBNV Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

Mới đây, nghi vấn Hằng Túi rạn nứt hôn nhân lần 2 với chồng kiến trúc sư thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Sinh năm 1987, Hằng Túi gắn liền với danh xưng hot mom và nổi danh trên thương trường là "trùm bất động sản" với nhiều dự án căn hộ chung cư, nhà mặt phố, penthouse, đất đai,... bạc tỷ. Hằng Túi và gia đình sống trong căn biệt thự trắng toạ lạc tại Long Biên (Hà Nội). Theo hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy nội thất trong căn nhà đều có góc bo tròn, đảm bảo an toàn cho gia đình có trẻ nhỏ. Phần thảm và sàn gỗ đủ êm để trẻ con chạy nhảy. Bên cạnh đó, hotmom Hằng Túi từng chia sẻ về căn nhà mới rộng 600m2, và văn phòng mới 580m2. Chưa hết, sau khi đăng thông tin cho thuê lại, nhiều người mới ngạc nhiên khi biết Hằng Túi có thêm căn hộ 65m2 tại Đà Nẵng. Căn hộ của Hằng Túi thuộc dự án chung cư cao cấp có vị trí gần cầu Thuận Phước - Đà Nẵng. Đầu tháng 3 vừa qua, Hằng Túi còn gây choáng khi chốt 5 căn biệt thự ở biển An Bàng - Hội An với tổng giá trị lên tới trăm tỷ đồng. Bên trong biệt thự là nội thất tiện nghi, sang chảnh. Hằng Túi cũng từng rao bán căn nhà 123m2 tại khu Phố Huế siêu đắt đỏ. Đây là căn nhà do bố mẹ tặng lại cho cô. Nguồn ảnh: FBNV Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24