Trà hoa vàng siêu đắt nhà giàu Việt săn lùng, chậm chân 1 bước là "hết hàng"

Trà hoa vàng là loài hoa quý hiếm của bà con dân tộc Thái ở huyện Quế Phong (Nghệ An). Hiện, trà hoa vàng sấy khô giá từ 3 - 5 triệu đồng/kg. Ảnh: Dân Việt. Theo Dân Việt, nhiều người còn bánlên đến hơn chục triệu, thậm chí đến 20-30 triệu đồng/kg. Ảnh: VTC. Sở dĩ, trà hoa vàng có giá đắt như vậy bởi chúng được biết đến với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Mỗi năm, chè hoa vàng chỉ có 1 vụ kéo dài từ tháng 2 đến tháng 4 Dương lịch. Ảnh: Tinmoitruong. Vì thế, không tránh khỏi tình trạng khan hàng. Khách đặt không đúng vụ sẽ phải đợi tới năm sau mới có thể mua được. Ảnh: Báo Nghệ An. Người dân thường phải dậy từ sáng sớm lên núi để thu hái chè hoa vàng. Ảnh: Internet. Trước đây, cây chè hoa vàng nhiều. Tuy nhiên, những năm gần đây, vì biết giá trị kinh tế của nó, nhiều người đã thu hái theo kiểu tận diệt, chặt luôn cả thân, cành và nhổ hết gốc nên số lượng chè hoa vàng còn lại trong tự nhiên không nhiều. Ảnh: VTC. Sau khi hái, người dân mang đến các cơ sở thu mua để bán ngay trong ngày. Tại đây, trà hoa vàng sẽ được sấy khô để đảm bảo mùi vị vốn có. Ảnh: VTC. Sấy xong, sản phẩm được chuyển qua buồn lạnh 5 độ C đủ để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Giadinhnet. Không chỉ bán hoa của cây trà hoa vàng, nhiều người còn bán cả lá của loại cây này. Mỗi kg lá được sấy khô cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Ảnh: Dân Việt. Video: Đại Hồng Bào - loại trà đắp gấp 30 lần vàng ròng. Nguồn: BBC

Trà hoa vàng là loài hoa quý hiếm của bà con dân tộc Thái ở huyện Quế Phong (Nghệ An). Hiện, trà hoa vàng sấy khô giá từ 3 - 5 triệu đồng/kg. Ảnh: Dân Việt. Theo Dân Việt, nhiều người còn bánlên đến hơn chục triệu, thậm chí đến 20-30 triệu đồng/kg. Ảnh: VTC. Sở dĩ, trà hoa vàng có giá đắt như vậy bởi chúng được biết đến với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Mỗi năm, chè hoa vàng chỉ có 1 vụ kéo dài từ tháng 2 đến tháng 4 Dương lịch. Ảnh: Tinmoitruong. Vì thế, không tránh khỏi tình trạng khan hàng. Khách đặt không đúng vụ sẽ phải đợi tới năm sau mới có thể mua được. Ảnh: Báo Nghệ An. Người dân thường phải dậy từ sáng sớm lên núi để thu hái chè hoa vàng. Ảnh: Internet. Trước đây, cây chè hoa vàng nhiều. Tuy nhiên, những năm gần đây, vì biết giá trị kinh tế của nó, nhiều người đã thu hái theo kiểu tận diệt, chặt luôn cả thân, cành và nhổ hết gốc nên số lượng chè hoa vàng còn lại trong tự nhiên không nhiều. Ảnh: VTC. Sau khi hái, người dân mang đến các cơ sở thu mua để bán ngay trong ngày. Tại đây, trà hoa vàng sẽ được sấy khô để đảm bảo mùi vị vốn có. Ảnh: VTC. Sấy xong, sản phẩm được chuyển qua buồn lạnh 5 độ C đủ để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Giadinhnet. Không chỉ bán hoa của cây trà hoa vàng, nhiều người còn bán cả lá của loại cây này. Mỗi kg lá được sấy khô cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Ảnh: Dân Việt. Video: Đại Hồng Bào - loại trà đắp gấp 30 lần vàng ròng. Nguồn: BBC