Toàn cảnh kiến trúc nhà thờ Tổ hoành tráng của Hoài Linh

Mới đây, Hoài Linh thông báo để đảm bảo an toàn trong mùa dịch, nghệ sĩ sẽ không mở cửa nhà thờ đón khách dịp giỗ Tổ nghề sân khấu năm nay. Ảnh: Zing. Nhà thờ Tổ nghề sân khấu của danh hài Hoài Linh nằm trên khu đất rộng 7.000 m2 tại phường Long Phước, quận 9, TP.HCM. Kinh phí xây dựng được cho là trăm tỷ đồng do chính danh hài tự chi trả. Ảnh: Zing. Công trình khánh thành ngày 11/9/2016, gồm các hạng mục nhà thờ chính, nhà thợ phụ, nhà nghỉ cho người thăm viếng ở lại qua đêm và nhiều tiểu cảnh, cây cảnh. Ảnh: Zing. Cổng vảo nhà thờ là cặp rồng lớn uy nghi, uốn lượn tạo thành thành cây cầu bắc qua con rạch. Ảnh: Dân Việt. Nhà thờ chính có chóp ngói cặp rồng chầu. Ảnh: Zing. Hàng chục cột đá đỡ mái nhà thờ có đường kính hơn 30 cm, được điêu khắc chi tiết rồng cuộn đẹp mắt. Ảnh: Zing. Bên trong nhà thờ thiết kế cầu kỳ với hệ thống kèo, cột được chạm trổ công phu. Ảnh: Zing. Trong khuôn viên nhà thờ tổ của Hoài Linh là không gian xanh mát. Ảnh: Vnexpress. Hòn non bộ được làm bằng đá hoa cương. Trên tạo cảnh, mặt trước khắc chữ Tâm, mặt sau là chữ Đạo. Ảnh: Vnexpress. Tiểu cảnh núi đá và dòng suối bên trong công trình được bố trí cây xanh hài hòa, tạo cảm giác yên bình. Ảnh: Dân Việt. Đặc biệt, một góc trong khuôn viên nhà thờ được nghệ sĩ Hoài Linh dành để trồng rau. Ảnh: Vnexpress. Video: Biệt thự kỳ dị nhất ở Việt Nam. Nguồn: Tin Tức VTV24

Mới đây, Hoài Linh thông báo để đảm bảo an toàn trong mùa dịch, nghệ sĩ sẽ không mở cửa nhà thờ đón khách dịp giỗ Tổ nghề sân khấu năm nay. Ảnh: Zing. Nhà thờ Tổ nghề sân khấu của danh hài Hoài Linh nằm trên khu đất rộng 7.000 m2 tại phường Long Phước, quận 9, TP.HCM. Kinh phí xây dựng được cho là trăm tỷ đồng do chính danh hài tự chi trả. Ảnh: Zing. Công trình khánh thành ngày 11/9/2016, gồm các hạng mục nhà thờ chính, nhà thợ phụ, nhà nghỉ cho người thăm viếng ở lại qua đêm và nhiều tiểu cảnh, cây cảnh. Ảnh: Zing. Cổng vảo nhà thờ là cặp rồng lớn uy nghi, uốn lượn tạo thành thành cây cầu bắc qua con rạch. Ảnh: Dân Việt. Nhà thờ chính có chóp ngói cặp rồng chầu. Ảnh: Zing. Hàng chục cột đá đỡ mái nhà thờ có đường kính hơn 30 cm, được điêu khắc chi tiết rồng cuộn đẹp mắt. Ảnh: Zing. Bên trong nhà thờ thiết kế cầu kỳ với hệ thống kèo, cột được chạm trổ công phu. Ảnh: Zing. Trong khuôn viên nhà thờ tổ của Hoài Linh là không gian xanh mát. Ảnh: Vnexpress. Hòn non bộ được làm bằng đá hoa cương. Trên tạo cảnh, mặt trước khắc chữ Tâm, mặt sau là chữ Đạo. Ảnh: Vnexpress. Tiểu cảnh núi đá và dòng suối bên trong công trình được bố trí cây xanh hài hòa, tạo cảm giác yên bình. Ảnh: Dân Việt. Đặc biệt, một góc trong khuôn viên nhà thờ được nghệ sĩ Hoài Linh dành để trồng rau. Ảnh: Vnexpress. Video: Biệt thự kỳ dị nhất ở Việt Nam. Nguồn: Tin Tức VTV24