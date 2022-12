Tiền Giang: Bệnh viện 1.000 giường hoàn thành vẫn "treo" hơn 1 năm

Theo tìm hiểu, dự án bệnh viện đa khoa Tiền Giang (tại xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho) là dự án trọng điểm của tỉnh này, với diện tích 10ha, quy mô 1.000 giường, cao 10 tầng, tổng kinh phí xây dựng 2.350 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2022. (Ảnh: Cổng TTĐT Tiền Giang). Dự án công trình có 4 khu chức năng chính gồm: Khối nhà chính, khối nhà dinh dưỡng, khối nhà truyền nhiễm, khối nhà tang lễ và các công trình phụ trợ khác. (Ảnh: bqldaddcn.tiengiang.gov.vn). Dự án do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư; liên doanh Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1) và Công ty TNHH Thuận Phú trúng thầu thi công. (Ảnh: bqldaddcn.tiengiang.gov.vn). Ngày 25/7/2022, chủ đầu tư đã bàn giao dự án công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cho đơn vị thụ hưởng để đưa vào khai thác, sử dụng. (Ảnh: Lao Động). Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa thể đưa vào hoạt động. (Ảnh: VOV). Việc thi công xây dựng đã đáp ứng đúng tiến độ nhưng bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang vẫn cửa đóng then cài, chưa thể đưa vào hoạt động. (Ảnh: Lao Động). Lý khiến bệnh viện 1.000 giường ở Tiền Giang vẫn "treo", VOV dẫn thông tin từ UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, do gặp khó khăn trong việc tổ chức đấu thầu để di dời các trang thiết bị y tế từ bệnh viện cũ sang bệnh viện mới. Do đó, thời điểm đưa vào hoạt động bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang vẫn chưa xác định. (Ảnh: Lao Động). Dự án công trình bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang chậm đưa vào hoạt động do phải tiến hành di dời hơn 600 hạng mục thiết bị từ bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cũ sang bệnh viện mới. (Ảnh: Phối cảnh dự án). Trong khi đó, Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cũ hiện đã xuống cấp, một số giường bệnh đã rỉ sét. (Ảnh: Lao Động). Người nhà của bệnh nhân nằm la liệt ở hành lang tại Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang. (Ảnh: Lao Động). Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, trong thời gian tới, sẽ chỉ đạo khẩn trương để sớm đưa bệnh viện đa khoa Tiền Giang đi vào hoạt động. (Ảnh: Lao Động).

Theo tìm hiểu, dự án bệnh viện đa khoa Tiền Giang (tại xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho) là dự án trọng điểm của tỉnh này, với diện tích 10ha, quy mô 1.000 giường, cao 10 tầng, tổng kinh phí xây dựng 2.350 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2022. (Ảnh: Cổng TTĐT Tiền Giang). Dự án công trình có 4 khu chức năng chính gồm: Khối nhà chính, khối nhà dinh dưỡng, khối nhà truyền nhiễm, khối nhà tang lễ và các công trình phụ trợ khác. (Ảnh: bqldaddcn.tiengiang.gov.vn). Dự án do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư; liên doanh Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1) và Công ty TNHH Thuận Phú trúng thầu thi công. (Ảnh: bqldaddcn.tiengiang.gov.vn). Ngày 25/7/2022, chủ đầu tư đã bàn giao dự án công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cho đơn vị thụ hưởng để đưa vào khai thác, sử dụng. (Ảnh: Lao Động). Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa thể đưa vào hoạt động. (Ảnh: VOV). Việc thi công xây dựng đã đáp ứng đúng tiến độ nhưng bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang vẫn cửa đóng then cài, chưa thể đưa vào hoạt động. (Ảnh: Lao Động). Lý khiến bệnh viện 1.000 giường ở Tiền Giang vẫn "treo", VOV dẫn thông tin từ UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, do gặp khó khăn trong việc tổ chức đấu thầu để di dời các trang thiết bị y tế từ bệnh viện cũ sang bệnh viện mới. Do đó, thời điểm đưa vào hoạt động bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang vẫn chưa xác định. (Ảnh: Lao Động). Dự án công trình bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang chậm đưa vào hoạt động do phải tiến hành di dời hơn 600 hạng mục thiết bị từ bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cũ sang bệnh viện mới. (Ảnh: Phối cảnh dự án). Trong khi đó, Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cũ hiện đã xuống cấp, một số giường bệnh đã rỉ sét. (Ảnh: Lao Động). Người nhà của bệnh nhân nằm la liệt ở hành lang tại Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang. (Ảnh: Lao Động). Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, trong thời gian tới, sẽ chỉ đạo khẩn trương để sớm đưa bệnh viện đa khoa Tiền Giang đi vào hoạt động. (Ảnh: Lao Động).