Tích góp đá quý nhiều năm rồi làm hòn non bộ khổng lồ, rao bán 2 tỷ đồng

Tại triển lãm sinh vật cảnh, đá quý đang diễn ra tại Tp Sầm Sơn (Thanh Hóa), tác phẩm “Mẫu tử sơn” được làm bằng đá ruby đỏ khiến nhiều du khách ngạc nhiên bởi từ trước đến nay họ chưa thấy một hòn non bộ nào lớn như vậy làm bằng đá quý. Anh Mai Hoàng Anh (Thanh Hóa), chủ nhân của tác phẩm cho biết, thời điểm hiện tại đây là tác phẩm non bộ làm bằng đá quý lớn nhất thế giới Theo đó tác phẩm non bộ nặng trên 2 tấn làm từ loại đá quý có nguồn gốc từ Lục Yên (Yên Bái), trong đó hơn 1 tấn đá gốc ruby và gần 200kg tinh thể ruby loại đỏ đẹp. Tác phẩm non bộ có chiều cao 1,6m được đặt trên một khay đá hình e-líp nguyên khối có kích thước 135x205cm. Để hoàn thành tác phẩm kịp triển lãm, anh Hoàng Anh và một thợ phụ đã làm liên tục trong vòng 1 tháng Nguồn đá ruby do chính chủ nhân của tác phẩm và 3 anh em cùng khai thác, kinh doanh ở Lục Yên gom góp trong nhiều năm Số lượng đá để ghép thành hòn non bộ ước tính giá trị gần 2 tỷ đồng, anh Hoàng Anh cho biết Chia sẻ về tác phẩm độc đáo, anh Hoàng Anh cho biết, đã tìm hiểu nhiều nhưng chưa ai trong nước và trên thế giới làm hòn non bộ bằng đá quý lớn như vậy bởi nguồn đá quý rất hiếm “Đây là tác phẩm lớn nhất thế giới thời điểm hiện tại, trước đó tôi có làm một số tác phẩm nhỏ chỉ một người bê đã rất khó nay làm tác phẩm lớn như thế này khó khăn gấp nhiều lần”, chủ nhân tác phẩm nói Tác phẩm có hai ngọn núi được đặt trên khay đá, ngọn núi lớn tượng trưng cho người mẹ, ngọn núi nhỏ tượng trưng cho người con - nghĩa là hòn chính như người mẹ che chở cho hòn phụ là người con, chủ nhân tác phẩm cho hay Những viên đá ruby đỏ rất đẹp có kích thước khác nhau gắn trên đá gốc ruby Một dòng thác nhỏ được tạo chảy ra từ ngọn núi lớn xuống bên dưới tạo nên hình ảnh, âm thanh rất sống động Trên mỗi ngọn núi chủ nhân gắn những cây nhỏ sao cho phù hợp với kích thước hòn non bộ Những cây cỏ được lựa chọn kỹ lưỡng trước khi gắn, gắn chỗ nào phù hợp để khoe được màu đỏ của đá ruby

Tại triển lãm sinh vật cảnh, đá quý đang diễn ra tại Tp Sầm Sơn (Thanh Hóa), tác phẩm “Mẫu tử sơn” được làm bằng đá ruby đỏ khiến nhiều du khách ngạc nhiên bởi từ trước đến nay họ chưa thấy một hòn non bộ nào lớn như vậy làm bằng đá quý. Anh Mai Hoàng Anh (Thanh Hóa), chủ nhân của tác phẩm cho biết, thời điểm hiện tại đây là tác phẩm non bộ làm bằng đá quý lớn nhất thế giới Theo đó tác phẩm non bộ nặng trên 2 tấn làm từ loại đá quý có nguồn gốc từ Lục Yên (Yên Bái), trong đó hơn 1 tấn đá gốc ruby và gần 200kg tinh thể ruby loại đỏ đẹp. Tác phẩm non bộ có chiều cao 1,6m được đặt trên một khay đá hình e-líp nguyên khối có kích thước 135x205cm. Để hoàn thành tác phẩm kịp triển lãm, anh Hoàng Anh và một thợ phụ đã làm liên tục trong vòng 1 tháng Nguồn đá ruby do chính chủ nhân của tác phẩm và 3 anh em cùng khai thác, kinh doanh ở Lục Yên gom góp trong nhiều năm Số lượng đá để ghép thành hòn non bộ ước tính giá trị gần 2 tỷ đồng, anh Hoàng Anh cho biết Chia sẻ về tác phẩm độc đáo, anh Hoàng Anh cho biết, đã tìm hiểu nhiều nhưng chưa ai trong nước và trên thế giới làm hòn non bộ bằng đá quý lớn như vậy bởi nguồn đá quý rất hiếm “Đây là tác phẩm lớn nhất thế giới thời điểm hiện tại, trước đó tôi có làm một số tác phẩm nhỏ chỉ một người bê đã rất khó nay làm tác phẩm lớn như thế này khó khăn gấp nhiều lần”, chủ nhân tác phẩm nói Tác phẩm có hai ngọn núi được đặt trên khay đá, ngọn núi lớn tượng trưng cho người mẹ, ngọn núi nhỏ tượng trưng cho người con - nghĩa là hòn chính như người mẹ che chở cho hòn phụ là người con, chủ nhân tác phẩm cho hay Những viên đá ruby đỏ rất đẹp có kích thước khác nhau gắn trên đá gốc ruby Một dòng thác nhỏ được tạo chảy ra từ ngọn núi lớn xuống bên dưới tạo nên hình ảnh, âm thanh rất sống động Trên mỗi ngọn núi chủ nhân gắn những cây nhỏ sao cho phù hợp với kích thước hòn non bộ Những cây cỏ được lựa chọn kỹ lưỡng trước khi gắn, gắn chỗ nào phù hợp để khoe được màu đỏ của đá ruby