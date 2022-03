Thủ đoạn tinh vi buôn lậu hàng nghìn tấn hạt điều của giám đốc cty Ánh Thi

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Văn Ân (41 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV Ánh Thi (viết tắt Công ty Ánh Thi), có địa chỉ tại thị xã Phước Long để điều tra về hành vi buôn lậu hạt điều. (Ảnh: Báo Bình Phước). Thủ đoạn buôn lậu hàng ngàn tấn hạt điều của giám đốc Công ty Ánh Thi rất tinh vi. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 6/2017 đến tháng 9/2019, Ân sử dụng pháp nhân là Công ty Ánh Thi mở 23 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành để nhập khẩu với tổng cộng hơn 3.232 tấn hạt điều thô, trị giá hơn 140 tỷ đồng theo hình thức nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu (tạm nhập, tái xuất). (Ảnh: Người lao động). Sau đó, Ân chỉ xuất khẩu 79,38 tấn nhân điều (tương đương 396,9 tấn hạt điều thô) thu hơn 17 tỷ đồng. Số hạt điều thô còn lại, Ân đem tiêu thụ trong nước nhằm thu lợi bất chính. (Ảnh minh họa). Với hành vi gian lận của Ân, Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "buôn lậu" để điều tra. (Ảnh: Báo Bình Phước). Tra cứu các thông tin cho thấy, Công ty Ánh Thi được thành lập từ tháng 10/2015, do Đặng Văn Ân làm đại diện kiêm Giám đốc. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh chính là bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống. (Ảnh: TTXVN). Lực lượng chức năng tổ chức khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Đặng Văn Ân. (Ảnh: Báo Bình Phước).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Văn Ân (41 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV Ánh Thi (viết tắt Công ty Ánh Thi), có địa chỉ tại thị xã Phước Long để điều tra về hành vi buôn lậu hạt điều. (Ảnh: Báo Bình Phước). Thủ đoạn buôn lậu hàng ngàn tấn hạt điều của giám đốc Công ty Ánh Thi rất tinh vi. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 6/2017 đến tháng 9/2019, Ân sử dụng pháp nhân là Công ty Ánh Thi mở 23 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành để nhập khẩu với tổng cộng hơn 3.232 tấn hạt điều thô, trị giá hơn 140 tỷ đồng theo hình thức nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu (tạm nhập, tái xuất). (Ảnh: Người lao động). Sau đó, Ân chỉ xuất khẩu 79,38 tấn nhân điều (tương đương 396,9 tấn hạt điều thô) thu hơn 17 tỷ đồng. Số hạt điều thô còn lại, Ân đem tiêu thụ trong nước nhằm thu lợi bất chính. (Ảnh minh họa). Với hành vi gian lận của Ân, Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "buôn lậu" để điều tra. (Ảnh: Báo Bình Phước). Tra cứu các thông tin cho thấy, Công ty Ánh Thi được thành lập từ tháng 10/2015, do Đặng Văn Ân làm đại diện kiêm Giám đốc. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh chính là bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống. (Ảnh: TTXVN). Lực lượng chức năng tổ chức khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Đặng Văn Ân. (Ảnh: Báo Bình Phước).