Thú chơi xa xỉ mới của đại gia Việt: Xe sang xưa rồi, du thuyền mới đỉnh

Một trong những chiếc du thuyền nổi tiếng tại Việt Nam là Azimut 70 với chiều dài 22m thuộc sở hữu của gia đình doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn, bố chồng diễn viên Tăng Thanh Hà. Ảnh: VOV. Để sở hữu Azimut 70, bố chồng Hà Tăng đã phải bỏ ra 4 triệu USD. Du thuyền được lắp đặt những công nghệ hiện đại bậc nhất. Ảnh: VOV. Không gian rộng rãi của du thuyền được thiết kế linh hoạt để chủ nhân và thượng khách có thể sử dụng một cách tối ưu nhất. Ảnh: VOV. Từ trên boong thuyền, du khách có thể vừa thưởng thức bữa ăn vừa ngắm cảnh biển. Ảnh: Lao động. Cuối năm 2016, Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi liên tục đi lại bằng siêu du thuyền đẳng cấp 5 sao khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Vietnammoi. Chiếc du thuyền này mang thương hiệu Ferretti Yachts là thương hiệu cao cấp mà nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới sở hữu. Giá một chiếc vào khoảng vài triệu USD. Ảnh: Vietnammoi. Bên trong du thuyền của Lý Nhã Kỳ có đầy đủ tiện nghi từ bếp, phòng ngủ, phòng khách...Ảnh: Vietnammoi. Ông Tăng Thành Trung, Giám đốc Việt Nam Yacht là người sở hữu chiếc du thuyền triệu đô Diamond Island - hiệu Princess 58 do Anh sản xuất. Ảnh: Zing. Du thuyền này có giá trị 2 triệu USD khi về Việt Nam gồm 3 phòng ngủ, hệ thống trang thiết bị cao cấp chịu được bão, và máy lọc nước ngọt từ nước biển. Ảnh: Zing. Đại gia Đào Hồng Tuyển - chúa đảo Tuần Châu cũng là một trong những tên tuổi chơi du thuyền sang chảnh ở Việt Nam. Ảnh: Zing. Vị đại gia này sở hữu tới 5 chiếc du thuyền, trong đó 3 du thuyền lớn có 17 cabin, 2 du thuyền nhỏ dành cho gia đình. Ảnh: Zing. Gia đình nữ diễn viên Diễm My nhiều năm nay đã sắm một chiếc du thuyền Sunseeker, giá 2 triệu USD. Theo ông Hồ Tôn Đức, chồng Diễm My, chiếc du thuyền này vừa phục vụ kinh doanh du lịch vừa là phương tiện để gia đình đi lại. Ảnh: Internet. Tại Nha Trang, đại gia Bùi Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Hải Âu, cũng sắm một chiếc King Yatch. Đây là chiếc du thuyền có vỏ làm bằng composite lớn nhất Việt Nam, giá 10 tỷ đồng. Ảnh minh họa. Video: Mạ vàng cho siêu du thuyền hơn 450 tỷ đồng. Nguồn: Youtube

