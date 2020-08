Thịt lợn lông xù có gì đặc biệt mà giá nghìn USD/con?

Mangalica hay Mangalitza là loại lợn lông xù quý hiếm ở Hungary. Đặc điểm nổi bật của loại lợn này là lớp lông dày, xù xì, bao phủ khắp cơ thể giống như lông cừu. Giá một con Mangalica có thể lên tới 2000 USD, đắt hơn nhiều so với vài trăm USD cho một con heo thông thường cùng khối lượng. Lợn lông xù Hungary có giá cao như vậy là bởi đánh giá cao nhờ hàm lượng chất béo dồi dào, dùng để sản xuất dầu ăn, mỹ phẩm, dầu nhờn công nghiệp... Vào những năm 1990, lợn lông xù gần như tuyệt chủng do không có người nuôi. Theo D hèartagnan, nhà cung cấp thịt của Mỹ, Mangalitza là một trong những giống lợn béo nhất thế giới bởi chất béo chiếm trung bình 65% - 70% thân thịt, so với hơn 50% trong các giống hiện đại. Đáng chú ý, 70% đó cũng được được ca ngợi như một trong những loại thịt ngon nhất thế giới. Lợn Mangalitsa không yêu cầu chế độ chăm sóc đặc biệt, thức ăn chủ yếu của chúng là lúa mỳ, bắp, lúa mạch, cỏ. Thịt lợn lông xù có màu đỏ giống thịt bò, chất béo màu trắng kem, có nhiều axit béo omega-3 và chất chống oxy hóa tự nhiên. Thịt mang hương vị đậm đà, hơi ngọt, đòi hỏi cực ít gia vị và mềm đến mức như tan trong miệng mỗi khi thưởng thức. Do đó phần thịt ít ỏi trong mỗi con heo Mangalica được đánh giá là một cực phẩm xứng đáng đứng ngang hàng với thịt bò Wagyu hay Kobe đẳng cấp. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của lợn Mangalitsa khá chậm. Để đạt trọng lượng 150kg, nông dân phải nuôi chúng trong thời gian từ 20-24 tháng. Nguồn ảnh: Internet. Video: “Thịt lợn 1 nắng” - sáng kiến của bà nội trợ ngày nắng nóng. Nguồn: VTC14

