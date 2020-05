Thiếu gia Việt giàu có, chịu chơi nhưng "tình trường dậy sóng"

Nhiều năm trước, thời Blog 360 còn tạo nên cơn sốt ở Việt Nam, Cường Đô La nhanh chóng nổi lên như một thiếu gia giàu có, chịu chơi và thích siêu xe. Cũng giai đoạn này, thiếu gia phố núi còn gây ồn ào khi yêu Tăng Thanh Hà. Tuy nhiên, Cường Đô La và Hà Tăng đã chia tay khi nữ diễn viên sang Singapore du học. Sau đó, Tăng Thanh Hà gắn bó với doanh nhân Louis Nguyễn còn Cường Đô La sánh vai bên Hồ Ngọc Hà. Dù không tổ chức đám cưới linh đình nhưng Hà Hồ và Cường Đô La đã có khoảng thời gian công khai với giới truyền thông, chung sống với nhau và có một con chung là bé Subeo. Sau 8 năm chung sống dưới một mái nhà, công chúng tiếc nuối khi biết cặp đôi Cường Đô La - Hồ Ngọc Hà chính thức đường ai nấy đi. Gần một năm ly hôn với Hà Hồ, Cường Đô La vướng vào tin đồn hẹn hò với diễn viên Hạ Vi. Chia tay Hạ Vi, Cường Đô La tìm được người yêu mới là Đàm Thu Trang. Năm 2019, thiếu gia phố núi và Đàm Thu Trang tổ chức lễ cưới sang trọng tại quận 1 (TP HCM). Phan Thành xuất thân trong một gia đình giàu có, là chủ Saigon Square và nhiều nhà hàng lớn, đồng thời anh còn sở hữu bộ sưu tập siêu xe mơ ước lên đến hàng chục tỷ đồng. Anh từng công khai chuyện tình cảm với hot girl Midu vào tháng 4/2013 và được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ vì quá xứng đôi. Cuối năm 2014, thiếu gia Phan Thành và Midu bí mật tổ chức lễ đính hôn tại một khách sạn hạng sang. Những tưởng chuyện tình của đôi “trai tài gái sắc” sẽ đi đến một cái kết viên mãn thì họ bất ngờ chia tay do lùm xùm tình ái của Phan Thành và hot girl Thúy Vi. Cuối năm 2017, Phan Thành công khai chuyện tình cảm với Trương Minh Xuân Thảo (Primmy Trương). Thế nhưng, đầu năm ngoái, cả hai đã công khai chuyện chia tay mà không rõ lý do. Gần đây, em chồng Tăng Thanh Hà - thiếu gia Phillip Nguyễn và bạn gái Linh Rin gây xôn xao dư luận bởi tin đồn rạn nứt tình cảm sau một năm yêu. Trước khi yêu Linh Rin, Phillip từng ghép đôi với 2 Á hậu là Hoàng My (2012) và Tú Anh (2017). Ngoài ra còn có khoảng thời gian bị đồn hẹn hò với một mỹ nhân không nổi tiếng. Video: Hotgirl Linh Rin, bạn gái thiếu gia Phillip Nguyễn đẹp, sành điệu cỡ nào?. Nguồn: Buzz TV.

